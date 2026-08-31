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हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण विवाद पर मंत्री विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर अमर्यादित बयान, नेता प्रतिपक्ष को बताया 'लुच्चा'

पटना: बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने आज पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए विवादास्पद बयान दिया. उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रही बयानबाजी के संदर्भ में राहुल गांधी को 'लुच्चा' बताया है.

बयान पर आपत्ति: दरअसल मंत्री विजय सिन्हा से यह सवाल किया गया कि राहुल गांधी हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मंच का शुद्धिकरण किया है उन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, तो उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

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तीखा पलटवार: इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम लोगों के गांव में बहुत ही प्रचलित शब्द है उसके लिए जिसको लुच्चा कहा जाता है. मंत्री ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे लुच्चा कहते हैं. राहुल गांधी वैसे ही आदमी हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं. उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है.

"हम लोगों के गांव में बहुत ही प्रचलित शब्द है उसके लिए जिसको लुच्चा कहा जाता है. मंत्री ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे लुच्चा कहते हैं. राहुल गांधी वैसे ही आदमी हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं."- विजय सिन्हा, कृषि मंत्री