हल्द्वानी मंच शुद्धिकरण विवाद पर मंत्री विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर अमर्यादित बयान, नेता प्रतिपक्ष को बताया 'लुच्चा'
बिहार के मंत्री विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को बताया 'लुच्चा', कहा चुनाव आते ही वह अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं. रिपोर्ट- कुंदन कुमार
Published : August 31, 2026 at 9:02 PM IST
पटना: बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने आज पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए विवादास्पद बयान दिया. उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार चल रही बयानबाजी के संदर्भ में राहुल गांधी को 'लुच्चा' बताया है.
बयान पर आपत्ति: दरअसल मंत्री विजय सिन्हा से यह सवाल किया गया कि राहुल गांधी हल्द्वानी में मंच के शुद्धिकरण को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी मंच का शुद्धिकरण किया है उन पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, तो उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
तीखा पलटवार: इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम लोगों के गांव में बहुत ही प्रचलित शब्द है उसके लिए जिसको लुच्चा कहा जाता है. मंत्री ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे लुच्चा कहते हैं. राहुल गांधी वैसे ही आदमी हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं. उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है.
"हम लोगों के गांव में बहुत ही प्रचलित शब्द है उसके लिए जिसको लुच्चा कहा जाता है. मंत्री ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे लुच्चा कहते हैं. राहुल गांधी वैसे ही आदमी हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं."- विजय सिन्हा, कृषि मंत्री
बयानबाजी के आरोप: विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर चुनावी राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि जब-जब चुनाव आता है, राहुल गांधी मनगढ़ंत कहानी गढ़ते रहते हैं. कभी आरक्षण पर बोलते हैं तो कभी संविधान पर बोलते हैं और कभी कोई मुद्दा लेकर के कुछ से कुछ बयान बाजी करते रहते हैं.
मुद्दे पर घेरा: मंत्री ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि इस बार भी उत्तराखंड के हल्द्वानी वाले मुद्दे को लेकर राहुल गांधी इस तरह ही अनाप-शनाप बयान बाजी कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है कि वे कब क्या भूल जाएंगे और कब क्या कर जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है.
जनता की नजर: विजय सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह पहचानती भी है कि कैसे-कैसे ये लोग स्टैंड बदलते हैं और यह सब भी जनता देखती है. कुल मिलाकर बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने आज राहुल गांधी को लेकर एक विवादस्पद बयान दिया है.
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