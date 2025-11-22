ETV Bharat / state

'SIR कोई मुद्दा नहीं.. जनता ने नकार दिया', विपक्ष पर भड़के मंत्री श्रवण कुमार

पटना: बिहार विधानसभा सभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत से एनडीए के नेता गदगद हैं. जेडीयू नेता और बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को देखकर ही जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है. वहीं एसआईआर पर इंडिया गठबंधन के सवाल उठाने पर मंत्री ने कहा कि न तो यह बिहार चुनाव में मुद्दा था और न ही देश में कहीं मुद्दा बनने वाला है.

बिहार में एसआईआर मुद्दा नहीं था: एनडीए को मिली प्रचंड जीत को विपक्ष एसआईआर से जोड़ रहा है. इस सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष जनता के बीच जाने के लिए एसआईआर को मुद्दा बना रहा था. बेवजह इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन एक भी शिकायत नहीं मिली. जिसका नाम छूट गया था, उनका भी नाम जोड़ दिया गया. विपक्ष मुर्दा का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े रखना चाहता था, जनता भी इसे समझ रही है. चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"एसआईआर को मुद्दा नहीं था. जनता ने विपक्ष की झूठ को नकार दिया और एनडीए पर भरोसा किया. चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया है और बता दिया है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. सिर्फ विपक्ष का हंगामा है, विरोधियों की ओर से जनता को भड़काने की षड्यंत्र हो रही थी."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग