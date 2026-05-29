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24 साल देश सेवा और सर्वोच्च बलिदान... शहीद मनीष के घर पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार

नालंदा पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी. CRPF जवान मणिपुर में शहीद हो गए थे.

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नालंदा में श्रवण कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 29, 2026 at 8:58 PM IST

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नालंदा: बिहार सरकार के ग्रामीण विकास सह सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे. जहां वे सबसे पहले असम में तैनात शहीद जवान मनीष कुमार के घर एकंगरसराय थाना क्षेत्र के महुआबाग पहुंचे. वहां उन्होंने मृत सीआरपीएफ (CRPF) जवान के माता-पिता एवं भाई से मिलकर ढांढस बंधाया और सांत्वना दी.

शहीद जवान मनीष कुमार को दी श्रद्धांजलि: शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री ने कहा कि आपके बेटे की कुर्बानी को कभी भुला नहीं जा सकता है. मनीष कुमार का मणिपुर के एक अस्पताल में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था. देश सेवा में 24 साल समर्पित करने वाले इस वीर जवान के निधन से पूरा देश मर्माहत और गमगीन है.

नालंदा में श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"मनीष कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. यह हम लोग कभी नहीं चुका सकते, लेकिन पूरा देश और सरकार परिवार के साथ खड़ी है. उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और सरकार परिजनों की हर संभव मदद करेगी." -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार

वीर सैनिक इतिहास में हमेशा अमर रहते हैं: परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता से प्रेरणा ले सकें, यही हमारी कोशिश होगी. वीर सैनिक कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. आपके बेटे का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा.

सम्मान के साथ अंतिम संस्कार: आपको बताते चलें कि शहीद सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार साल 2002 में भर्ती हुए थे. वे मणिपुर के जिरीबाम-इम्फाल क्षेत्र में 87वीं बटालियन में तैनात थे. सीटीसी-5 के असिस्टेंट कमांडेंट नीरज कुमार और इंस्पेक्टर डी. के. सिंह, मनीष के शव को उनके पैतृक गांव महुआबाग तिरंगे में लपेटकर लाए थे. उनके पार्थिव शरीर का फतुहा में अंतिम संस्कार किया गया. मृतक जवान अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चे छोड़ गए हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है.

नाले में गिरे मासूम के परिवार को सहायता राशि: इसके बाद मंत्री श्रवण कुमार मुख्यालय बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय पहुंचे. वहां उन्होंने स्कूल से लौटने के दौरान खुले नाले में गिरकर मृत हुए 7 वर्षीय मोहम्मद जैद के आश्रितों को 4 लाख रुपए का चेक सहायता राशि के रूप में प्रदान किया. इस दुखद हादसे को लेकर उन्होंने परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.

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नालंदा में श्रवण कुमार (ETV Bharat)

अपराधियों पर बोले मंत्री: इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की. मुख्यमंत्री के 'हरा गमछा' वाले बयान को लेकर विपक्ष द्वारा टारगेट किए जाने वाले सवाल पर मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उन्होंने माना कि अपराध बढ़ गए हैं. उन्होंने कहा कि अपराधी किसी भी रंग का कपड़ा पहनेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

"वैसे लोगों के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी, चाहे उसका कोई भी रंग हो. हरा गमछा का नहीं, बल्कि सवाल अपराधी का है. जो भी कानून को अपने हाथ में ले रहा हो, वह किसी भी रंग का कपड़ा पहने, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होकर रहेगी." -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

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