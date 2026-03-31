'भगदड़ के लिए मंदिर के पुरोहित जिम्मेदार' पीड़ितों का आरोप, अस्पताल में घायलों से मिले मंत्री श्रवण कुमार
मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. पढ़ें..
Published : March 31, 2026 at 8:40 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में भगदड़ ने 9 लोगों की जान ले ली. हालांकि प्रशासन ने अभी तक 8 मौत की ही पुष्टि की है. वहीं इस हादसे में 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 4 का मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ में इलाज चल रहा है. मंत्री श्रवण कुमार ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल-चाल जाना. इस दौरान उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है. जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
घायलों से मिले मंत्री श्रवण कुमार: नालंदा से जेडीयू विधायक और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि घटना बेहद दुखद है. वह व्यक्तिगत तौर पर इस हादसे से मर्माहत हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर एक्शन जरूर होगा.
"इस घटना के बाद मैं काफी आहत हुआ हूं. इसकी निंदा करता हूं. जो भी माता बहनें मां शीतला मंदिर में मां का आशीर्वाद लेने गई थी. इस घटना में जिनकी मौत हुई है, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं ईश्वर से प्राथना करता हूं. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जितने भी मंदिर या धार्मिक स्थल आस्था का केंद्र हो, वहां प्रशासन और मंदिर कमिटी के लोग सचेत होकर बेहतर व्यवस्था करें. जांच के बाद जब फला फला आएगा, तभी कुछ कहा जा सकता है."- श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
'भगदड़ के लिए पुरोहित जिम्मेदार': बिहारशरीफ के रामचंद्रपुर निवासी पंकज कुमार इस भगदड़ के चश्मदीद हैं. वह अपनी बहन के साथ पूजा करने आए थे. उन्होंने बताया कि वह हर वर्ष चैत नवरात्र के अवसर पर मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर घर परिवार की खुशहाली के लिए पूजा करने जाते हैं लेकिन इतना बड़े आयोजन होने के बावजूद व्यवस्था बिल्कुल नगण्य थी. इसके लिए प्रशासन और मंदिर के पुरोहित सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं.
"घटना के लिए मंदिर का पुरोहित जिम्मेदार है. जो दक्षणा पहले देता है. उसे पहले दर्शन के लिए अंदर बुलाया जाता है. उसी में भगदड़ मची और 5 लोगों की मौत हो गई. जिसमें मैं और दीदी भी बेहोश होकर जख्मी हो गया और गिर गए तो स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए मॉडल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाजरत हैं. इसके लिए ग्रामीणों का धन्यवाद करते हैं."- पंकज कुमार, प्रत्यक्षदर्शी और घायल लड़की के भाई
बहुत भीड़ थी, बेटी भी बेहोश हो गई: वहीं, इलाजरत साक्षी की मां सीलम कुमारी ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ पूजा करने गई थी. वह खुद तो पूजा करके बाहर निकल गई लेकिन ज्यादा भीड़ के कारण उनकी बेटी अंदर ही फंस गई और भगदड़ में घायल हो गई. 8-9 लोगों की इस घटना में मौत हुई है. व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी. इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई.
"मैं बेटी के साथ पूजा करने गई थी. मैं पूजा करके बाहर निकल गई अंदर में भीड़ ज्यादा थी. उसी भीड़ में आपाधापी के कारण घटना घटी क्योंकि मंदिर के पुरोहित पैसा लेकर अंदर भेज रहे थे हमलोग खड़े थे. उसी दौरान भगदड़ मची तो भागने के क्रम में कुछ लोग दब गए. मेरी भी बेटी घायल हुई है."- सीलम कुमारी, घायल साक्षी की मां
भगदड़ ने छीन ली कई जिंदगी: आज चैत नवरात्र के आखिरी मंगलवार को लेकर भीड़ के कारण ये हादसा हुआ है. सभी शवों की पहचान कर ली गई है. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है. सरकार की तरफ से आश्रितों को 6 लाख रुपये तत्काल मुआवजे का ऐलान किया गया है. दीप नगर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.
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