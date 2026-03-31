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'भगदड़ के लिए मंदिर के पुरोहित जिम्मेदार' पीड़ितों का आरोप, अस्पताल में घायलों से मिले मंत्री श्रवण कुमार

नालंदा भगदड़ के घायलों से मिले श्रवण कुमार ( ETV Bharat )