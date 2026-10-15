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बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बोले; 'राहुल गांधी के मुद्दों में कोई दम नहीं, उन पर किसी को भरोसा नहीं

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं कैबिनेट श्रवण कुमार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया के मनियर इंटर कॉलेज में बलदाऊ की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं कैबिनेट श्रवण कुमार शामिल हुए. इस दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और तिरंगा फहराने के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो प्रमुख नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे जाने के सवाल पर राजनेता अपने अंदाज में जवाब दिया. कहा कि आंदोलन करिएगा तो जेल जाने से डरिएगा. साथ ही कहा लाठी खाने से डरिएगा तो आंदोलन कैसा? आंदोलन में तो हर परिस्थिति का सामना करना होता है, और जिसकी इच्छाशक्ति मजबूत होती है वही आंदोलन करता है.

राहुल गांधी की बातों में कोई राजनीतिक वजन नहीं: इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी आरोप लगाया. कहा कि तिरंगा झंडा फहराने पर जेल भेजने पर राहुल गांधी का बयान कि यह कायरता पूर्ण है. श्रवण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे है उसमें कोई दम नहीं है. राहुल गांधी की बातों में कोई राजनीतिक वजन नहीं बचा है. आज के समय में देश की जनता का राहुल गांधी पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है.