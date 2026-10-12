ETV Bharat / state

'जितने एडमिशन हैं, उतने स्टूडेंट कॉलेज नहीं आते' उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर का बड़ा बयान

कॉलेज में कम अटेंडेंस पर संजय टाइगर का बयान ( ETV Bharat )

वीसी के आरोप पर दिया जवाब

असल में मंत्री पटना विश्वविद्यालय के 109वां स्थापना दिवस में शामिल होने आए थे. जहां वीसी ने सरकार पर विश्व विद्यालय को फंड नहीं देने का आरोप लगाया था. जिस पर मंत्री ने कहा कि कई जगह महाविद्यालय में नामांकित बच्चे जितने हैं, उतने क्लास आते नहीं है और यह चिंता का विषय है.

हमें मिलकर काम करना चाहिए

संजय टाइगर ने कहा कि यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है. विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पता नहीं ये अफवाह कहां से फैल गई है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता में सरकार दखल दे रही है, जबकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा. "कई जगह महाविद्यालय में नामांकित बच्चे जितने हैं, उतने क्लास आते नहीं है और यह चिंता का विषय है. इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है."- संजय सिंह टाइगर, उच्च शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार कुलपति ने उठाया अनुदान नहीं मिलने का मुद्दा

समारोह के दौरान कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के साथ उसकी आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों को भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थिति राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग है. विश्वविद्यालय के अधीन महज 10 कॉलेज हैं, जिनमें से एक कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुका है. ऐसे में विश्वविद्यालय के पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को पिछले 15 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है, जबकि नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ मैनपावर की आवश्यकता भी बढ़ रही है. कुलपति ने आर्थिक संसाधनों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पैसा किसी भी संस्थान को काम करने की ऊर्जा देता है. संसाधनों की कमी रहने पर विश्वविद्यालय के सामने विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में कठिनाइयां आती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कोई भी कुलपति आ जाए, केवल उसके प्रयासों से विश्वविद्यालय की स्थिति में व्यापक सुधार करना मुश्किल होगा. शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ पर्याप्त आर्थिक सहायता भी जरूरी है. स्वायत्तता और स्वच्छंदता में अंतर समझना होगा

उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कुलपति की ओर से उठाए गए इन सवालों ने समारोह में विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संसाधनों तथा जवाबदेही को लेकर चर्चा को प्रमुख बना दिया. कुलपति की ओर से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति और अनुदान की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री संजय कुमार टाइगर ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, 'पता नहीं यह अफवाह कहां से फैल गई है कि सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रही है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. समय के साथ बदलाव जरूरी है और कई बार शब्दों के अर्थ को लेकर गलतफहमी पैदा हो जाती है.'