'जितने एडमिशन हैं, उतने स्टूडेंट कॉलेज नहीं आते' उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर का बड़ा बयान
उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि महाविद्यालय में नामांकित बच्चे जितने हैं, उतने क्लास नहीं आते. यह चिंता का विषय है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 12, 2026 at 2:19 PM IST
पटना: बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने कॉलेजों में छात्रों के अटेंडेंस को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि जितने छात्र-छात्राओं का दाखिला है, उतने बच्चे पढ़ने के लिए नियमित रूप से क्लास नहीं आते हैं. इस दिशा में मिलकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.
वीसी के आरोप पर दिया जवाब
असल में मंत्री पटना विश्वविद्यालय के 109वां स्थापना दिवस में शामिल होने आए थे. जहां वीसी ने सरकार पर विश्व विद्यालय को फंड नहीं देने का आरोप लगाया था. जिस पर मंत्री ने कहा कि कई जगह महाविद्यालय में नामांकित बच्चे जितने हैं, उतने क्लास आते नहीं है और यह चिंता का विषय है.
हमें मिलकर काम करना चाहिए
संजय टाइगर ने कहा कि यह आरोप-प्रत्यारोप का समय नहीं है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है. विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पता नहीं ये अफवाह कहां से फैल गई है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता में सरकार दखल दे रही है, जबकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा.
"कई जगह महाविद्यालय में नामांकित बच्चे जितने हैं, उतने क्लास आते नहीं है और यह चिंता का विषय है. इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मिलकर काम करने की आवश्यकता है."- संजय सिंह टाइगर, उच्च शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार
कुलपति ने उठाया अनुदान नहीं मिलने का मुद्दा
समारोह के दौरान कुलपति प्रो. अजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के साथ उसकी आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों को भी सामने रखा. उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थिति राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग है. विश्वविद्यालय के अधीन महज 10 कॉलेज हैं, जिनमें से एक कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुका है. ऐसे में विश्वविद्यालय के पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को पिछले 15 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है, जबकि नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ मैनपावर की आवश्यकता भी बढ़ रही है.
कुलपति ने आर्थिक संसाधनों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पैसा किसी भी संस्थान को काम करने की ऊर्जा देता है. संसाधनों की कमी रहने पर विश्वविद्यालय के सामने विकास और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में कठिनाइयां आती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कोई भी कुलपति आ जाए, केवल उसके प्रयासों से विश्वविद्यालय की स्थिति में व्यापक सुधार करना मुश्किल होगा. शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए प्रशासनिक प्रयासों के साथ पर्याप्त आर्थिक सहायता भी जरूरी है.
स्वायत्तता और स्वच्छंदता में अंतर समझना होगा
उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कुलपति की ओर से उठाए गए इन सवालों ने समारोह में विश्वविद्यालय और सरकार के बीच संसाधनों तथा जवाबदेही को लेकर चर्चा को प्रमुख बना दिया. कुलपति की ओर से विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति और अनुदान की कमी का मुद्दा उठाए जाने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री संजय कुमार टाइगर ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर सरकार का पक्ष रखा.
उन्होंने कहा, 'पता नहीं यह अफवाह कहां से फैल गई है कि सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर रही है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. समय के साथ बदलाव जरूरी है और कई बार शब्दों के अर्थ को लेकर गलतफहमी पैदा हो जाती है.'
स्वाभिमान और अभिमान का उदाहरण
मंत्री ने स्वाभिमान और अभिमान का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों शब्दों के अर्थ अलग-अलग हैं. इसी तरह स्वायत्तता और स्वच्छंदता के बीच भी अंतर है. उनका कहना था कि सरकार विश्वविद्यालयों के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहती लेकिन जब सरकार किसी संस्थान को पैसा देती है तो यह जानने का अधिकार भी रखती है कि उस धन का इस्तेमाल कहां और किस मद में किया जा रहा है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी धन अंततः आम जनता का पैसा है, इसलिए उसके उपयोग का हिसाब देना आवश्यक है. संजय कुमार टाइगर ने कहा कि जब तक खर्च का पूरा ब्योरा उपलब्ध नहीं होता, तब तक वित्त विभाग आगे की राशि जारी करने के लिए जरूरी क्लीयरेंस नहीं देता है. इसलिए कई बार विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन में देरी हो जाती है.
पूर्व डीजीपी ने क्या बोला?
समारोह में बिहार के पूर्व डीजीपी विनय कुमार ने अपने छात्र जीवन से जुड़ी यादें साझा करते हुए बताया कि पटना विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव बचपन में ही शुरू हो गया था. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने वर्ष 1950 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी. बाद में वर्ष 1982 में उन्हें पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट करने का अवसर मिला.
"जब पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे, तब मेरे पिताजी वैशाली से साइकिल पर बैठाकर पटना लाए थे. उस दौरान पिताजी ने मुझे पटना कॉलेज घुमाया और कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इसी जगह आना है."- विनय कुमार, पूर्व डीजीपी, बिहार
विनय कुमार ने बताया कि उस यात्रा की याद उनके मन में लंबे समय तक बनी रही. पिता के साथ साइकिल से करियर पर बैठकर वह सबलपुर दियारा पहुंचे थे. वहां से नाव के जरिए गांधी घाट आए और फिर साइकिल से पटना विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया. बचपन में देखे गए इसी सपने को उन्होंने आगे चलकर साकार किया. विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सपना जरूर देखना चाहिए और सपना बड़ा होना चाहिए. लेकिन केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना भी जरूरी है.
इस अवसर पर यूजी सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल कोर्स के 11 टॉपर्स को सम्मानित किया गया. हालांकि, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होने के कारण इस बार यूजी रेगुलर कोर्स के विद्यार्थियों को सम्मानित नहीं किया गया.
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