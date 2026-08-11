'दिल्ली और रांची के छात्रों में फर्क क्यों?' छात्र आंदोलन पर मंत्री नीतीश मिश्रा ने राहुल गांधी से पूछा
झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष के नेता उनकी सुध लेने नहीं पहुंच रहे हैं. बिहार के मंत्री नीतीश मिश्रा का सवाल. पढ़ें
Published : August 11, 2026 at 5:43 PM IST
पटना: बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीतीश मिश्रा ने ने राहुल गांधी और विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया. उन्होंने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष रांची के छात्रों की सुध नहीं ले रहा. साथ ही, उन्होंने झारखंड सरकार पर बार-बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया.
छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी से सवाल : नीतीश मिश्रा ने कहा कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विपक्ष अलग-अलग राज्यों में छात्र आंदोलनों को लेकर अलग-अलग नजरिया अपनाता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब छात्र सड़क पर उतरे थे, तब कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेता पूरी प्रखरता के साथ उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए थे. वहीं, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से जुड़े सवालों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है.
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क्या झारखंड के छात्र देश के छात्र नहीं हैं? : बीजेपी नेता ने सवाल किया कि क्या झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्र देश के छात्र नहीं हैं?. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण और उचित तरीके से रखने का अधिकार है. ऐसे में दिल्ली और झारखंड के छात्र आंदोलनों को लेकर विपक्ष के रवैये में अंतर क्यों है?.
''यह सवाल देश के युवाओं के मन में भी उठ रहा है. मंत्री ने कहा कि किसी मुद्दे पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार अपना स्टैंड बदलना विपक्ष की विरोधाभासी नीति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि यदि मुद्दा छात्रों का है, तो अलग-अलग स्थानों पर उसके प्रति नजरिया भी एक समान होना चाहिए.'' - नीतीश मिश्रा, मंत्री, बिहार
संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित : संसद में विपक्ष के रवैये पर भी नीतीश मिश्रा ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 15 दिनों से संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में स्पष्ट किया है कि सरकार हर विषय पर चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार है.
'विपक्ष के रवैये में अंतर क्यों है?' : उन्होंने कहा कि संसद नियमों और संसदीय परंपराओं के अनुसार चलती है. विपक्ष को अपने मुद्दे सदन में रखने चाहिए और सरकार की ओर से दिए जाने वाले जवाब को भी धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए. बार-बार मुद्दे बदलना और संसद की कार्यवाही को बाधित करना यह दर्शाता है कि विपक्ष गंभीर बहस से बचना चाहता है. नीतीश मिश्रा ने कहा कि उनका सवाल छात्र आंदोलन के अधिकार को लेकर नहीं, बल्कि विपक्ष के अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग स्टैंड को लेकर है.
'लोकतंत्र की खूबसूरती संवाद और विमर्श' : उन्होंने कहा कि बिहार में भी कर्मचारी संगठनों की हड़ताल के दौरान बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला गया. लोकतंत्र की खूबसूरती संवाद और विमर्श में है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की विरोधाभासी नीति जनता और विशेषकर युवाओं के सामने है. युवा यह देख रहे हैं कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार विपक्ष किस प्रकार अलग-अलग मुद्दों पर अपना रुख बदलता है.
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