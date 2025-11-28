बिहार जीत के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे नितिन नबीन का स्वागत, कहा- जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर बनेगी रणनीति
CM विष्णुदेव साय से नितिन नबीन ने मुलाकात की साथ ही कांग्रेस को नेतृत्वहीन बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2025 at 3:13 PM IST
रायपुर: बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी, बिहार के मंत्री नितिन नबीन का जोरदार स्वागत हुआ. रायपुर एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक उनका कार्यक्रम राजनीतिक रूप से अहम रहा. उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की. इसके अलावा मीडिया के सवालों पर उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा.
बिहार की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को: नितिन नबीन शुक्रवार सुबह रायपुर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री केदार कश्यप सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका रायपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, बिहार की जीत के लिए मैं छत्तीसगढ़वासियों और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं. यह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है.
जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर क्या कहा: एयरपोर्ट कार्यक्रम के बाद नितिन नवीन मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शॉल और नंदी का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया. नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ भाषा दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है. इसके अलावा जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर उन्होंने कहा कि बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.
राष्ट्रीय डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस का छत्तीसगढ़ में होना गौरव की बात है. अटल जी ने छत्तीसगढ़ को जिस सोच के साथ बनाया, उसी को अब प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है. - नितिन नबीन, प्रदेश प्रभारी, भाजपा
कांग्रेस पर भी हमला: कांग्रेस में चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा, जब पार्टी नेतृत्व विहीन हो, वहां सिर फुटव्वल होना तय है. कर्नाटक में राहुल गांधी मुख्यमंत्री को बौना दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही खेल छत्तीसगढ़ में भी चलता है. यहां भी एक-दो लोग यही कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नेतृत्व की कमी से ही कांग्रेस राज्यों में कमजोर हो रही है.
नक्सलवाद पर केंद्र–राज्य का साझा संकल्प: नक्सलवाद पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. राज्य सरकार भी उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ अपने स्वभाव और क्षमता के अनुरूप विकसित हो.