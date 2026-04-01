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'ना गैस की कमी है और ना ही कभी होगी', मंत्री मंगल पांडे का दावा

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ( ETV Bharat )

पटना: ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका के युद्ध का असर अब पेट्रोलियम पदार्थों और गैस पर पड़ने लगा है. हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में देश में पर्याप्त तेल और गैस है. बीजेपी नेता और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी भरोसा दिलाया है कि लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. 'तेल और गैस की कमी नहीं': पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं. पीएम ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि तेल और गैस की कमी होने नहीं दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश हित में जो भी जरूरी होगा, भारत सरकार कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी. इसलिए इसको लेकर विपक्ष के सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (ETV Bharat) "पूरे देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किए हुए है कि देश में न तेल की कमी है, न होगी. न गैस की कमी है और न होगी. इसलिए देश की जनता की भलाई में जो भी काम करना है, निर्णय करना है, भारत की सरकार करेगी."- मंगल पांडे, बीजेपी नेता सह मंत्री, बिहार सरकार