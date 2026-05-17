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अजमेर शरीफ पहुंचे बिहार के मंत्री जमा खान, सम्राट सरकार की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज को पेश की अकीदत की चादर

​बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने अजमेर शरीफ दरगाह पर सम्राट चौधरी सरकार की ओर से चादर पेश कर अमन-चैन की दुआ मांगी.

अजमेर शरीफ पहुंचे बिहार के मंत्री जमा खान
अजमेर शरीफ पहुंचे बिहार के मंत्री जमा खान (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 8:48 AM IST

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अजमेर : विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही के दरबार में बिहार की सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से आस्था और प्रेम की चादर पेश की गई. बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना-ए-आलिया पर इस अकीदत की चादर को चढ़ाया. इस दौरान दरगाह के खादिम सैयद लियाकत आगाई ने उन्हें पूरे एहतराम के साथ ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया.

बिहार की खुशहाली के लिए दुआ : ​कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक चुने जा रहे मोहम्मद जमा खान को नीतीश कुमार कैबिनेट के बाद अब सम्राट सरकार में भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की अहम ज़िम्मेदारी मिली है. मंत्री जमा खान अपनी इस राजनीतिक सफलता का शुकराना अदा करने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पूरी बिहार सरकार की कामयाबी के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे थे.

बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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​दरगाह में हाजिरी देने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह ख्वाजा साहब का ही करम है कि मुझे पांचवीं बार मंत्री पद की शपथ लेने का अवसर मिला. छात्र राजनीति से लेकर आज तक मुझे जो भी सफलताएं मिली हैं, वे सब ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं का असर हैं. यही वजह है कि मैं हर छह महीने या सालभर में यहां हाजिरी लगाने आता हूं.

ज़मा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी विशेष प्राथना की है ताकि उन्हें सबका साथ सबका विकास के तहत ख्वाजा साहब के करम से हिम्मत, ताक़त प्राप्त हो. ज़मा खान ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार रही है, जिसने राज्य में अमन, चैन, सुख शांति,भाईचारा और धार्मिक सौहार्द कायम रखा है. अजमेर दरगाह में हमेशा सूबे की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है, जिसका अच्छा असर भी देखने को मिला है. जमा खान ने अपने लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी विशेष दुआ मांगी और उम्मीद जताई कि उन्हें हमेशा बिहार की 14 करोड़ जनता का स्नेह और प्रेम मिलता रहेगा.

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​बिहारी जायरीनों से की मुलाकात : ​अजमेर दौरे के दौरान मंत्री जमा खान ने वहां मौजूद बिहार के जायरीनों (तीर्थयात्रियों) से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस मौके पर उनके साथ आए करीबी मित्रों ने भी आस्ताना शरीफ पर फूल और चादर पेश कर मन्नतें मांगीं.

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