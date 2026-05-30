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44 साल बाद कॉलेज पहुंचे मंत्री जी हुए भावुक, हॉस्टल रूम को झुककर किया प्रणाम

हॉस्टल के रूम को प्रणाम करते मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र ( ETV Bharat )