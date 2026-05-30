44 साल बाद कॉलेज पहुंचे मंत्री जी हुए भावुक, हॉस्टल रूम को झुककर किया प्रणाम
बिहार सरकार में मंत्री जी 44 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे और कमरे को झुककर प्रणाम किया.साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी भी दी. पढ़ें..
Published : May 30, 2026 at 7:35 PM IST
मोतिहारी: बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र 44 साल बाद अपने पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे. यहां छात्र जीवन की यादों को ताजा करते हुए वे भावुक हो गए और अपने पुराने हॉस्टल रूम को प्रणाम किया. इसी दौरान उन्होंने राज्य में पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सख्त चेतावनी भी दी.
44 साल बाद अपने कॉलेज पहुंचे मंत्री जी: पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र मंगलवार को मोतिहारी स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे. वर्ष 1982 में इसी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले मंत्री के लिए यह दौरा बेहद खास रहा. कॉलेज परिसर में पहुंचते ही उन्होंने पूरे कैंपस का भ्रमण किया. शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात के बाद वे सीधे हॉस्टल पहुंचे.
कमरे को झुककर किया प्रणाम: हॉस्टल में उस कमरे को देखकर मंत्री भावुक हो उठे, जहां वे छात्र जीवन के दौरान रहते थे. 44 साल बाद अपने पुराने कमरे में कदम रखते ही उन्होंने सर झुकाकर कमरे को प्रणाम किया. इस दौरान उनके चेहरे पर पुरानी यादें साफ झलक रही थीं. मंत्री ने कहा कि इस कमरे ने उन्हें इंजीनियर बनाया और आज जो कुछ भी हैं, इसी संस्थान की देन है.
"जब 1982 में मैंने यहां दाखिला लिया था, तब भी गर्व महसूस हुआ था. आज 44 साल बाद कॉलेज की प्रगति देखकर खुशी दोगुनी हो गई है. इस संस्थान के छात्र आज देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. आप सभी छात्र मेहनत करें, आपका भविष्य उज्ज्वल है."- इंजीनियर शैलेन्द्र, पथ निर्माण मंत्री, बिहार सरकार
लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के निर्देश: कॉलेज दौरे के दौरान मंत्री ने छात्रों से खुलकर संवाद किया. उन्होंने छात्रों को तकनीकी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और कहा कि बिहार को अच्छे इंजीनियरों की जरूरत है. उन्होंने कॉलेज प्रशासन को लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के निर्देश भी दिए. छात्रों ने भी मंत्री से अपने अनुभव साझा किए.
बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही: कॉलेज दौरे के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में पुल निर्माण को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया. हाल के दिनों में राज्य में कुछ पुलों के क्षतिग्रस्त होने और गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद मंत्री ने दो टूक कहा कि पुल निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
"पुल निर्माण में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी और पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे. विभाग राज्य के सभी प्रमुख पुलों की समीक्षा करा रहा है. विशेषज्ञों की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं. जिन अधिकारियों के कार्यकाल में गुणवत्ताहीन या दोषपूर्ण पुल बने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है."- इंजीनियर शैलेन्द्र, पथ निर्माण मंत्री, बिहार सरकार
मंत्री ने कहा कि सरकार निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हर पुल की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से कराई जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता के पैसे की बर्बादी किसी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी. दोषी पाए जाने पर सस्पेंशन से लेकर FIR तक की कार्रवाई होगी.
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