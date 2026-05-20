ETV Bharat / state

ई-रिक्शा से ऑफिस पहुंचे मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र, कहा- सप्ताह में दो दिन रिक्शा या साइकिल से चलेंगे

ई-रिक्शा से ऑफिस पहुंचे इंजीनियर कुमार शैलेंद्र: प थ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने भी कैबिनेट बैठक में इसको लेकर बात की थी. उसी दिन मैंने तय किया था कि सप्ताह में कम-से-कम दो दिन वैकल्पिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे. उसी सोच के साथ आज जहां भी जाऊंगा, ई-रिक्शा से ही जाऊंगा.

पटना: संभावित वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की लगातार असर दिख रहा है. बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र भी आज ई-रिक्शा से विभागीय कार्यालय पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अपील पर हम सभी को पहल करनी चाहिए. यह न केवल देशहित में है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी जरूरी है.

"विश्व के सबसे लोकप्रिय और बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. उन्होंने आह्वान किया था. हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कैबिनेट मीटिंग में कहा था. आज मैं ऑफिस जा रहा हूं तो ई-रिक्शा से ही जा रहा हूं. आज रात 8 बजे तक जिस भी कार्यक्रम में जाऊंगा, ई-रिक्शा से ही जाऊंगा."- इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार

इंजीनियर कुमार शैलेंद्र (ETV Bharat)

आज दिन भर ई-रिक्शा की सवारी: मंत्री ने बताया कि वह आज पूरे 10 जिलों का भ्रमण करने के बाद फिर से ऑफिस जा रहे हैं. पदभार संभालने के बाद आज पहली बार विभागीय कार्यालय जा रहे हैं. उसके बाद शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे. वहीं रात 8 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मीटिंग है. ऐसे में आज तमाम जगहों पर वह ई-रिक्शा का ही प्रयोग करेंगे.

ई-रिक्शा पर मंत्री कुमार शैलेंद्र (ETV Bharat)

वहीं, 'सरकार का सहयोग शिविर' के बारे में कुमार शैलेंद्र ने कहा कि यह वैसे लोगों के लिए है, जो मंत्री के पास पहुंच नहीं पाते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे तो तमाम अधिकारी जिला, प्रखंड, अनुमंडल और पंचायतों में जाकर बैठ रहे हैं और आम जनता की बात सुन रहे हैं लेकिन अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है तो इस सहयोग शिविर से लोगों को मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: बिहार के CM सम्राट चौधरी पैदल पहुंचे ऑफिस, तो मंत्री भी नहीं रहे पीछे