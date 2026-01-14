'लोक हारा और तंत्र जीता', तेजस्वी के बयान पर नीतीश के मंत्री का पलटवार- हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा?
'लोक हारा और तंत्र जीता' वाले बयान को लेकर बिजेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, 'हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा?'
Published : January 14, 2026 at 7:19 PM IST
पटना: जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 'लोक हारा और तंत्र जीता है.' मंत्री ने कहा कि असल में जो व्यक्ति चुनाव हार जाता है, वह इसी तरह की बातें करता है.
तेजस्वी को बिजेंद्र यादव का जवाब: मंत्री बिजेंद्र यादव ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के काम की बदौलत एनडीए की प्रचंड जीत मिली है. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, 'हार गए हैं तो क्या बोलेंगे. कहावत भी है हारे को हरी नाम.'
केंद्रीय बजट पर क्या बोले?: जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के चूड़ा दही भोज में शामिल होने आए वित्त और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने अपनी बात रख दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री के कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जो जरूरत है, उसको रख दिया है. पूरा ड्राफ्ट बनाकर हमने दे दिया है.
जनता के सेवक हैं नीतीश कुमार: वहीं, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर बिजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो हर बार यात्रा करते हैं. जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हर साल यात्रा पर निकलते रहे हैं. लोगों के बीच जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं. मुख्यमंत्री जनता के मालिक नहीं, सेवक हैंं. सेवक को मलिक की सेवा के लिए उनके बीच जाना पड़ता है.
तेजस्वी ने क्या बोला था?: असल में दो महीने की छुट्टी के बाद पटना लौटकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता है. जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया है. छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार कर रही है. वह सभी जानते हैं.
पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। इन्होंने जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 11, 2026
pic.twitter.com/hvgQUyssgo
एनडीए को मिली है प्रचंड जीत: 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. 202 सीटों के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से सरकार बनी है, जबकि आरजेडी को महज 25 सीट ही मिली है.
