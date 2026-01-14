ETV Bharat / state

'लोक हारा और तंत्र जीता', तेजस्वी के बयान पर नीतीश के मंत्री का पलटवार- हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा?

बिजेंद्र यादव का तेजस्वी पर हमला ( ETV Bharat )

पटना: जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 'लोक हारा और तंत्र जीता है.' मंत्री ने कहा कि असल में जो व्यक्ति चुनाव हार जाता है, वह इसी तरह की बातें करता है. तेजस्वी को बिजेंद्र यादव का जवाब: मंत्री बिजेंद्र यादव ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के काम की बदौलत एनडीए की प्रचंड जीत मिली है. उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा, 'हार गए हैं तो क्या बोलेंगे. कहावत भी है हारे को हरी नाम.' मंत्री बिजेंद्र यादव (ETV Bharat) केंद्रीय बजट पर क्या बोले?: जेडीयू विधायक रत्नेश सदा के चूड़ा दही भोज में शामिल होने आए वित्त और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने अपनी बात रख दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री के कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए जो जरूरत है, उसको रख दिया है. पूरा ड्राफ्ट बनाकर हमने दे दिया है.