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'सदन में सवाल-जवाब आसान लेकिन बच्चों के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल', गुरुजी बनकर पहली बार पढ़ाने पहुंचे नीतीश के मंत्री

आज से नई भूमिका में अशोक चौधरी ( सौ. अशोक चौधरी फेसबुक हैंडल )

'पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं मैं': अशोक चौधरी ने कहा कि 1991 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी. अब 2026 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि थोड़ा सा नर्वस भी हूं लेकिन राजनीति शास्त्र के छात्रों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सिलेबस के बारे में जानकारी मांगी है.

एएन कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे अशोक चौधरी: इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बहुत कम लोग होंगे, जो मंत्री रहते हुए बतौर प्रोफेसर क्लास लेना चाहते होंगे. उन्होंने कहा कि उनको हमेशा जिज्ञासा रही है. अब आखिरकार वह आज से बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं. नई भूमिका से काफी खुश हूं.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी ने आज से अपनी नई भूमिका की शुरुआत कर दी है. पटना स्थित एएन कॉलेज के बच्चों को वह पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने पहुंच गए. अपनी इस भूमिका को लेकर वह काफी उत्साहित दिखे. पिछले दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनकी बहाली हुई थी. हालांकि बहाली को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

छात्रों का पढ़ाते अशोक चौधरी (सौ. अशोक चौधरी फेसबुक हैंडल)

आसान नहीं होगा उत्तर देना: मंत्री ने कहा कि सदन में विधायकों और विधान पार्षदों के सवालों का जवाब देना आसान है लेकिन क्लास में छात्रों के सवालों का जवाब देना कठिन है. हालांकि राजनीति शास्त्र उनका सब्जेक्ट है. लिहाजा बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए.

सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री अशोक चौधरी (सौ. अशोक चौधरी एक्स हैंडल)

"बहुत कम लोग होंगे, जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं. क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है. थोड़ा नर्वस भी हैं, थोड़ा एंजाइटी भी है. बाकी देखते हैं."- अशोक चौधरी, ग्रामीण कार्य मंत्री सह सहायक प्राध्यापक, एएन कॉलेज

विवादों में रही थी नियुक्ति: अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर बहाली के बाद से काफी चर्चा में रहे हैं. कई तरह के आरोप भी लगे. बहाली प्रक्रिया को लेकर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर से लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए थे. तमाम विवादों के बावजूद पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में उनका चयन हुआ और आज से उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया है.

कौन हैं अशोक चौधरी?: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना 'मानस पिता' बताने वाले 58 वर्षीय अशोक चौधरी बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं. वह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं. इससे पहले वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. महागठबंधन की पहली सरकार में 2015-17 के बीच शिक्षा मंत्री थे. उनके पिता महावीर चौधरी बिहार के बड़े नेता रहे हैं, जबकि उनकी बेटी शाम्भवी चौधरी फिलहाल समस्तीपुर से एलजेपीआर की सांसद हैं.

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