Explainer: खाली होने लगे गांव, समझिए पलायन की असली मजबूरी, क्यों अपने ही घर में रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे प्रवासी?
Bihar Migration:दिवाली और छठ पूजा के बाद फिर से गांव खाली होने लगा है. 50 लाख से अधिक लोग वापस जाने लगे. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 18, 2026 at 10:42 AM IST
पटना: केरल के एर्नाकुलम में काम करने वाले बिहार के मजदूर विकास कुमार ट्रेन में बैठे-बैठे खिड़की से प्लेटफॉर्म को निहार रहे थे. वे छठ पूजा में घर आए थे और अब फिर से मजदूरी करने के लिए केरल जा रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अपना दर्द बयां किया. बातचीत के अंश-
आप बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं?
कमाने के लिए.
बिहार में काम नहीं है?
यहां काम होता तो क्यों जाते?
कहां काम करते हैं?
केरल, एर्नाकुलम में काम करते हैं.
इधर काम करने की कोशिश नहीं की?
"जो पैसा उधर मिलता है, वह इधर नहीं मिलेगा. यहां मेरे लायक काम नहीं है. यहां दो-तीन हजार कम भी मिलते तो ठीक था, लेकिन यहां तो सैलरी ही 4-5 हजार मिलेगी. गुजारा कैसे होगा? पत्नी, बच्चे, मां-बाप और भाई-बहन हैं. इन सभी को देखना है. हमारे पास कोई जमीन नहीं है, जहां खेती कर पेट भर सकें. कमाना है और खाना है. जहां ज्यादा मजदूरी मिलती है, वहां जाकर काम करते हैं."
लाखों परिवारों की यही मजबूरी
यह दर्द सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है, जो दूसरे राज्यों में रहकर मजदूरी करते हैं. इनकी मजदूरी इतनी भी नहीं होती कि वे परिवार को साथ रख सकें और न ही काम छोड़कर परिवार के साथ रह सकते हैं. इन लोगों के पास खेती के लिए जमीन नहीं है, इसलिए काम के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता है.
दीपावली से छठ तक गांवों में रही रौनक
दीपावली से लेकर छठ महापर्व तक बिहार के गांवों और शहरों में रौनक देखने को मिली. रोजगार, नौकरी और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लाखों प्रवासी अपने घर लौटे. किसी की मां छठ कर रही थी तो किसी की बहन और पत्नी इस महापर्व में शामिल हो रही थीं. अपनों के साथ त्योहार मनाने की चाह में लोगों ने लंबी दूरी और यात्रा की परेशानियों की परवाह नहीं की.
आस्था खींच लाई गांव, अब दिल्ली वापसी
चंचला कुमारी नई दिल्ली में रहती हैं, जहां उनका अपना व्यवसाय और घर भी है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था उन्हें हर साल अपने गांव खींच लाती है और उनके लिए यह पर्व परंपरा, संस्कृति और गांव से जुड़ाव का प्रतीक है. अपने बच्चों के साथ दिल्ली लौट रहीं चंचला कुमारी ने बताया, "दुर्गा पूजा में मायके आई थी और छठ पूजा में भी मायके आई थी. अब त्योहार खत्म हो गया है तो वापस दिल्ली जा रहे हैं."
बहन को स्टेशन छोड़ने पहुंचे पटना
धर्मेंद्र अपनी बहन को ट्रेन में बैठाने पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी बहन छठ महापर्व मनाने के लिए बिहार आई थीं और अब अपने कार्यस्थल पर वापस लौट रही हैं. धर्मेंद्र बताते हैं, "छठ खत्म हो गया है और अब सभी को अपने-अपने काम पर लौटना है. ट्रेन में भीड़ हो या दूसरी परेशानी, लेकिन रोजगार के लिए वापस जाना भी जरूरी है, इसलिए बहन को स्टेशन छोड़ने आया हूं."
हरियाणा से आए थे छठ मनाने
दिनेश हरियाणा में रहते हैं और परिवार में छठ पूजा की परंपरा होने के कारण वे इस महापर्व में शामिल होने के लिए बिहार आए थे. परिवार के साथ छठ मनाने के बाद अब वे वापस हरियाणा लौट रहे हैं. दिनेश ने कहा, "छठ बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है और परिवार में पूजा होती है, इसलिए इस मौके पर घर आना जरूरी था. अब पर्व संपन्न हो गया है तो काम पर लौटना भी जरूरी है."
छठ हो गई, अब ड्यूटी की बारी
झारखंड के गोड्डा निवासी गौरव कुमार छठ महापर्व मनाने के लिए अपने घर गए थे और अब पटना रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़कर मुगलसराय जाने की तैयारी में हैं, जहां वे नौकरी करते हैं. गौरव कुमार ने बताया, "छठ पूजा में 4-5 दिनों की छुट्टी मिली थी. त्योहार के मौके पर घर आना जरूरी था, लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं."
अपनों से मिलकर फिर परदेस की राह
इन यात्रियों की कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन सभी की वापसी की वजह एक ही है. किसी ने मां के हाथों बना प्रसाद खाया तो किसी ने परिवार के साथ छठ मनाया, और कोई अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करने आया था. त्योहार के दौरान ट्रेन में जगह मिलने से लेकर लंबी यात्रा तक कई परेशानियां झेलकर ये लोग बिहार पहुंचे थे, लेकिन अब वापसी की भीड़ के बावजूद इनके चेहरे पर छठ मनाने की संतुष्टि है.
फिर खाली होने लगे बिहार के गांव और घर
बिहार में त्योहारों का मौसम खत्म हो चुका है और अब प्रवासियों की जिंदगी फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट रही है. किसी को फैक्ट्री में काम पर पहुंचना है तो किसी को दुकान, कंपनी और निजी संस्थानों में अपनी ड्यूटी संभालनी है.
छठ के घाटों पर उमड़ी भीड़ अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगी है, जिससे त्योहारों में गुलजार रहने वाले गांव और घर एक बार फिर खाली होने लगे हैं. छठ महापर्व के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासियों की संख्या का कोई पुख्ता आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि
"रेलवे की ओर से प्रवासियों की अलग से गिनती नहीं की जाती है. हालांकि, विभिन्न माध्यमों से यात्रियों की आवाजाही और त्योहार के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए अनुमान है कि दीपावली से छठ तक करीब 50 लाख लोग बिहार आए होंगे." -सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेल
त्योहार पर रेलवे ने चलाईं सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़े पैमाने पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया. पूर्व मध्य रेल और दूसरे जोनों के समन्वय से पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और गया समेत विभिन्न स्टेशनों के लिए करीब 102 से 124 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं. इस दौरान देशभर से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन फेरों की व्यवस्था की गई.
सवा चार लाख यात्रियों को मिली सफर की सुविधा
पूर्व मध्य रेल की ओर से 3 नवंबर तक जारी जानकारी के मुताबिक, ईसीआर के स्टेशनों से खुलने या पहुंचने वाली 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई थी. इसके अलावा 5 जोड़ी ट्रेनें ईसीआर के क्षेत्राधिकार में चल रही थीं, जबकि 51 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें इस जोन से होकर गुजर रही थीं. इन 103 स्पेशल ट्रेन फेरों के जरिए प्रति फेरा करीब 4,000 यात्रियों की क्षमता के आधार पर सवा चार लाख (4.25 लाख) से अधिक यात्रियों को बिहार पहुंचाया गया.
दिल्ली से भी चलीं दर्जनों विशेष ट्रेनें
छठ के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए उत्तर रेलवे ने भी विशेष इंतजाम किए थे. रेलवे ने 11 नवंबर को नई दिल्ली, आनंद विहार, शकूरबस्ती, हजरत निजामुद्दीन और दिल्ली जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों से 31 विशेष ट्रेनों के संचालन की जानकारी दी थी. इसके अलावा 12 नवंबर के लिए भी 29 विशेष ट्रेनें निर्धारित की गई थीं, जिससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली.
अब वापसी के लिए रेलवे ने की सीटों की व्यवस्था
छठ महापर्व संपन्न होने के बाद अब बिहार से दूसरे राज्यों की ओर लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है. मध्य रेल ने 16 से 30 नवंबर के बीच बिहार के विभिन्न स्टेशनों से खुलने वाली 65 स्पेशल ट्रेनों की 115 सेवाओं में कुल 47,821 सीट और बर्थ उपलब्ध होने की जानकारी दी थी. इनमें 26,691 स्लीपर और 9,437 थर्ड एसी की सीटें शामिल थीं, जो दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों को जोड़ रही हैं.
वापसी के लिए विशेष रेल परिचालन
वापसी के यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल की ओर से 91 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. वहीं, दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत 16 से 25 नवंबर के बीच 182 विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित की जा रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य त्योहार मनाकर अपने कार्यस्थल पर लौटने वाले यात्रियों को आवागमन में पूरी सहूलियत प्रदान करना है.
बिहार में रोजगार के अवसर क्यों नहीं?
बिहार में बड़े उद्योगों की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और भूमिहीन मजदूरों की बड़ी आबादी पलायन का मुख्य कारण है. जातीय गणना की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के करीब 94 लाख परिवार (34.13 प्रतिशत) आज भी 6,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय पर गुजारा कर रहे हैं. नीति आयोग के निवेश अनुकूल सूचकांक (2026) में भी बिहार को 17 बड़े राज्यों में 17वां स्थान (41.2 अंक) मिला है, जो निजी निवेश और नौकरियों की कमी को दर्शाता है.
क्या कहते हैं पलायन के आंकड़े?
सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार देश में सर्वाधिक पलायन करने वाला दूसरा राज्य है. राज्य सरकार के ताजा अनुमान के मुताबिक करीब 57 लाख लोग (52 लाख रोजगार और 5 लाख पढ़ाई के लिए) बिहार से बाहर रहते हैं, जबकि केंद्रीय ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के करीब 2.98 करोड़ प्रवासी कामगार पंजीकृत हैं.
नीति आयोग की बिहार राज्य सारांश रिपोर्ट (2025) के अनुसार, 88 प्रतिशत ग्रामीण आबादी, 1,307 प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व और 70.2 प्रतिशत का उच्च निर्भरता अनुपात श्रमिकों को बाहर जाने के लिए मजबूर करता है.
गरीबी और विदेश पलायन की तस्वीर
नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के मुताबिक, बिहार की गरीबी दर 33.76 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है और पलायन का सबसे बड़ा आर्थिक कारण बनी हुई है. इसके अलावा नीति आयोग की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट (PRAYAS 2026) के अनुसार, 2.17 लाख उत्प्रवासन मंजूरी के साथ बिहार देश में दूसरे स्थान पर है. यहां से बड़ी संख्या में श्रमिक बेहतर वेतन के लिए मुख्य रूप से खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाते हैं.
पलायन रोकने को लेकर सरकार का दावा
बिहार सरकार ने बिहार रोजगार मिशन (2025-2030) और सात निश्चय-3 के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य से पलायन पूरी तरह समाप्त करने और 1 करोड़ नए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है.
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खाते में 18,100 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है. इसके साथ ही हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए 1,285 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, वहीं नीति आयोग ने भी प्रवासियों के कल्याण के लिए आपदा पोर्टल पर पंजीकरण और औद्योगिक क्लस्टरों के जरिए स्थानीय रोजगार बढ़ाने की सिफारिश की है.
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