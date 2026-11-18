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Explainer: खाली होने लगे गांव, समझिए पलायन की असली मजबूरी, क्यों अपने ही घर में रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे प्रवासी?

छठ के बाद प्रवासियों की वापसी ( ETV Bharat )

पटना: केरल के एर्नाकुलम में काम करने वाले बिहार के मजदूर विकास कुमार ट्रेन में बैठे-बैठे खिड़की से प्लेटफॉर्म को निहार रहे थे. वे छठ पूजा में घर आए थे और अब फिर से मजदूरी करने के लिए केरल जा रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अपना दर्द बयां किया. बातचीत के अंश-

आप बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं?

कमाने के लिए.

बिहार में काम नहीं है?

यहां काम होता तो क्यों जाते? कहां काम करते हैं?

केरल, एर्नाकुलम में काम करते हैं. इधर काम करने की कोशिश नहीं की?

"जो पैसा उधर मिलता है, वह इधर नहीं मिलेगा. यहां मेरे लायक काम नहीं है. यहां दो-तीन हजार कम भी मिलते तो ठीक था, लेकिन यहां तो सैलरी ही 4-5 हजार मिलेगी. गुजारा कैसे होगा? पत्नी, बच्चे, मां-बाप और भाई-बहन हैं. इन सभी को देखना है. हमारे पास कोई जमीन नहीं है, जहां खेती कर पेट भर सकें. कमाना है और खाना है. जहां ज्यादा मजदूरी मिलती है, वहां जाकर काम करते हैं." छठ पूजा के बाद बिहार से पलायन करने वाले मजदूरों पर एक रिपोर्ट (ETV Bharat) लाखों परिवारों की यही मजबूरी यह दर्द सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों का है, जो दूसरे राज्यों में रहकर मजदूरी करते हैं. इनकी मजदूरी इतनी भी नहीं होती कि वे परिवार को साथ रख सकें और न ही काम छोड़कर परिवार के साथ रह सकते हैं. इन लोगों के पास खेती के लिए जमीन नहीं है, इसलिए काम के लिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता है. दीपावली से छठ तक गांवों में रही रौनक दीपावली से लेकर छठ महापर्व तक बिहार के गांवों और शहरों में रौनक देखने को मिली. रोजगार, नौकरी और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लाखों प्रवासी अपने घर लौटे. किसी की मां छठ कर रही थी तो किसी की बहन और पत्नी इस महापर्व में शामिल हो रही थीं. अपनों के साथ त्योहार मनाने की चाह में लोगों ने लंबी दूरी और यात्रा की परेशानियों की परवाह नहीं की. खाली होने लगे गांव (ETV Bharat) आस्था खींच लाई गांव, अब दिल्ली वापसी चंचला कुमारी नई दिल्ली में रहती हैं, जहां उनका अपना व्यवसाय और घर भी है. इसके बावजूद छठ महापर्व के प्रति आस्था उन्हें हर साल अपने गांव खींच लाती है और उनके लिए यह पर्व परंपरा, संस्कृति और गांव से जुड़ाव का प्रतीक है. अपने बच्चों के साथ दिल्ली लौट रहीं चंचला कुमारी ने बताया, "दुर्गा पूजा में मायके आई थी और छठ पूजा में भी मायके आई थी. अब त्योहार खत्म हो गया है तो वापस दिल्ली जा रहे हैं." बहन को स्टेशन छोड़ने पहुंचे पटना धर्मेंद्र अपनी बहन को ट्रेन में बैठाने पटना रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी बहन छठ महापर्व मनाने के लिए बिहार आई थीं और अब अपने कार्यस्थल पर वापस लौट रही हैं. धर्मेंद्र बताते हैं, "छठ खत्म हो गया है और अब सभी को अपने-अपने काम पर लौटना है. ट्रेन में भीड़ हो या दूसरी परेशानी, लेकिन रोजगार के लिए वापस जाना भी जरूरी है, इसलिए बहन को स्टेशन छोड़ने आया हूं." घर में रोजगार नहीं ढूंढ पा रहे लोग (ETV Bharat) हरियाणा से आए थे छठ मनाने दिनेश हरियाणा में रहते हैं और परिवार में छठ पूजा की परंपरा होने के कारण वे इस महापर्व में शामिल होने के लिए बिहार आए थे. परिवार के साथ छठ मनाने के बाद अब वे वापस हरियाणा लौट रहे हैं. दिनेश ने कहा, "छठ बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है और परिवार में पूजा होती है, इसलिए इस मौके पर घर आना जरूरी था. अब पर्व संपन्न हो गया है तो काम पर लौटना भी जरूरी है." छठ हो गई, अब ड्यूटी की बारी झारखंड के गोड्डा निवासी गौरव कुमार छठ महापर्व मनाने के लिए अपने घर गए थे और अब पटना रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़कर मुगलसराय जाने की तैयारी में हैं, जहां वे नौकरी करते हैं. गौरव कुमार ने बताया, "छठ पूजा में 4-5 दिनों की छुट्टी मिली थी. त्योहार के मौके पर घर आना जरूरी था, लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वापस ड्यूटी पर जा रहे हैं." अपनों से मिलकर फिर परदेस की राह इन यात्रियों की कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन सभी की वापसी की वजह एक ही है. किसी ने मां के हाथों बना प्रसाद खाया तो किसी ने परिवार के साथ छठ मनाया, और कोई अपनी मिट्टी की खुशबू महसूस करने आया था. त्योहार के दौरान ट्रेन में जगह मिलने से लेकर लंबी यात्रा तक कई परेशानियां झेलकर ये लोग बिहार पहुंचे थे, लेकिन अब वापसी की भीड़ के बावजूद इनके चेहरे पर छठ मनाने की संतुष्टि है. काम पर वापस जाने लगे लोग (ETV Bharat) फिर खाली होने लगे बिहार के गांव और घर बिहार में त्योहारों का मौसम खत्म हो चुका है और अब प्रवासियों की जिंदगी फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट रही है. किसी को फैक्ट्री में काम पर पहुंचना है तो किसी को दुकान, कंपनी और निजी संस्थानों में अपनी ड्यूटी संभालनी है. छठ के घाटों पर उमड़ी भीड़ अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने लगी है, जिससे त्योहारों में गुलजार रहने वाले गांव और घर एक बार फिर खाली होने लगे हैं. छठ महापर्व के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासियों की संख्या का कोई पुख्ता आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि