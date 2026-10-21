बिहार में दशहरा की छुट्टी पर घर आए प्रवासी की गोली मारकर हत्या
नालंदा में मामलू विवाद पर प्रवासी की गोली मारकर हत्या कर दी. वह दशहरा में छुट्टी मनाने बिहार अपने घर आया था. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 21, 2026 at 10:02 AM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में पार्किंग को लेकर पड़ोसी के बीच हुए मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हरनौत थाना क्षेत्र पोरई गांव की है. मृतक की पहचान जगदीश महतो का 47 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार के तौर पर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौक़े पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.
पार्किंग विवाद में प्रवासी की गोली मारकर हत्या
घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया है. जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. घटना के संबंध में मृतक के भाई डेविड कुमार ने बताया कि घर जाने वाली गली संकीर्ण है. वहां पहले से दो ई-रिक्शा पार्क किया हुआ था, जिस वजह से बाइक घर तक नहीं जा सकती थी. इसी को हटाने के लिए बोला गया तो पहले तीखी बहस हुई फ़िर विवाद गाली ग्लौज होते हुए ख़ूनी रंजिश में बदल गया. और एक पक्ष ने गोली चला दिया. जिससे गोली युवक के सिर में जा लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा. जिससे अफरा तफरी मच गई.
दूसरे प्रदेश में चलाता था गाड़ी
आनन फानन में घायल युवक को हरनौत रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से गंभीर हालात में युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ भेजा. यहां मौजूद डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया. मृतक दूसरे प्रदेश में रहकर गाड़ी चला परिवार का जीविकोपार्जन करता था. दशहरा पर्व की छुट्टी पर परिवार के साथ त्यौहार मनाने 3 दिन पहले ही गांव आया था. फिलहाल मृतक के शव को पुलिस पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौप आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
'पार्किंग विवाद में मारी गोली'
वहीं, घटना के संबंध में बिहार शरीफ सदर डीएसपी 2 राकेश कुमार रंजन ने बताया कि पड़ोसी से बाइक पार्किंग के विवाद में गोली मारकर हत्या हुई है. पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौप दिया गया है. आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है. जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पीड़ित परिवार की ओर से लिखित शिकायत के आधार पर विधि संवत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल विधि व्यवस्था सामान्य बनी हुई है.
"पड़ोसी से बाइक के पार्किंग विवाद को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें उसने गोली मार दी. रेफर करने के क्रम में युवक की मौत हो गई. आरोपी फरार है उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- राकेश कुमार रंजन, डीएसपी सदर-2, बिहार शरीफ
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