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बिहार में दशहरा की छुट्टी पर घर आए प्रवासी की गोली मारकर हत्या

नालंदा में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में पार्किंग को लेकर पड़ोसी के बीच हुए मामूली विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना हरनौत थाना क्षेत्र पोरई गांव की है. मृतक की पहचान जगदीश महतो का 47 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार के तौर पर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौक़े पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.

पार्किंग विवाद में प्रवासी की गोली मारकर हत्या