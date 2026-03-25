ETV Bharat / state

बिहार में बढ़ती मानसिक बीमारी पर पटना हाईकोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

पटना : बिहार में बढ़ती मानसिक बीमारियों और मरीजों की स्थिति पर पटना हाई कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है. मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को जवाबी हलफनामा दायर करने का कड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एक गंभीर विषय है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है.

अगली सुनवाई पर वर्चुअली प्रजेंट रहने का आदेश : खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण अधिकारियों को अगली तारीख पर वर्चुअल रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया. इनमें स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सचिव, बीआईएमएचएएस के निदेशक, पुलिस महानिदेशक और कारागार महानिरीक्षक शामिल हैं. कोर्ट ने जेल महानिरीक्षक को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम, 2018 के तहत तय प्रक्रियाओं, विशेष रूप से नियम 10 और 11 का सत्यापन कर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है.

सरकार ने मरीजों को मिल रहे मुनाफे के बारे में बताया : सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि 1 अक्टूबर 2025 से मानसिक रोगियों को प्रतिदिन 182.325 रुपये की दर से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही, राज्य सरकार ने 2022 के संकल्प के तहत 144 प्रकार की दवाएं मरीजों को निःशुल्क देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है.

24x7 टोल-फ्री नंबर : कोर्ट ने जनजागरूकता पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित किए जाएं, ताकि आम लोग मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की सूचना तुरंत दे सकें. यह हेल्पलाइन 24x7 आपातकालीन सहायता के लिए उपलब्ध होगी.

जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश: इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. कोर्ट का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भटकता हुआ मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति देखता है, तो वह तुरंत इस टोल-फ्री नंबर पर सूचना दे सके.