1000 से ज्यादा नौकरियां! बिहार में आज लगेगा बड़ा जॉब कैम्प, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
बेगूसराय में आज मेगा जॉब फेयर आयोजित हो रहा है. 15 से ज्यादा कंपनियां और 1000 से ज्यादा नौकरियां. निशुल्क भाग ले सकते हैं. पढ़ें-
Published : January 30, 2026 at 9:00 AM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार की ओर से आज 30 जनवरी को मेगा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. यह मेला शहर के आईआईटी मैदान, वीर कुंवर सिंह चौक पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा.
1000 से अधिक युवाओं को रोजगार: विभाग इसे नए साल का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार मेला बता रहा है, जिसमें 1000 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों के बेरोजगार युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं.
मेगा जॉब फेयर में 15 से अधिक कंपनियां: इस मेगा रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 15 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी. ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और सर्विस सेक्टर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पदों के लिए भर्ती करेंगी. जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि कंपनियां मौके पर ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेंगी और योग्यता के आधार पर तुरंत चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी. इससे युवाओं को ऑफर लेटर भी तत्काल मिल सकता है.
बिहार सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और बेहतर करियर से जोड़ने की पहल लगातार जारी है।— IPRD Bihar (@IPRDBihar) January 28, 2026
इसी क्रम में नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2026 आयोजित किया जा रहा है।
युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।@NitishKumar @YESDBihar #JobFair2026… pic.twitter.com/50ltzSmYXp
कौन-कौन ले सकता है भाग, क्या है योग्यता: यह रोजगार मेला विभिन्न शैक्षणिक स्तरों के युवाओं के लिए खुला है. मैट्रिक (10वीं), इंटरमीडिएट (12वीं), आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक पास युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता के अनुसार भर्ती होगी. चयनित उम्मीदवारों को कंपनियों द्वारा निर्धारित वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. मेला पूरी तरह निशुल्क है और किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा.
जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य: अभ्यर्थियों को मेले में शामिल होने के लिए अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति, पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से ले जाना होगा. कुछ स्रोतों के अनुसार NCS पोर्टल पर पूर्व पंजीकरण फायदेमंद हो सकता है, हालांकि मेले स्थल पर भी सुविधा उपलब्ध रहेगी.
अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क करें: यदि किसी युवा को रोजगार मेले से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए, तो वे विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 06243-464889 पर संपर्क कर सकते हैं. यह नंबर युवाओं की सहायता के लिए विशेष रूप से जारी किया गया है। विभाग ने सभी योग्य बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने भविष्य को संवारें.
"रोजगार मेले में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी या मार्गदर्शन के लिए विभाग की ओर से 06243-464889 नंबर भी जारी किया गया है."-राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय
एक दिवसीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला-2026— Youth, Employment & Skill Development Dept., GoB (@YESDBihar) January 29, 2026
दिनांक: 30.01.2026
स्थान: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय का प्रांगण@IPRDBihar@LabourMinistry@cmobihar@BiharSDM#JobCamp#begusarai#YouthEmploymentAndSkillDevelopmentDept #Highlights #rojgarmela pic.twitter.com/gFBEy7EBRQ
स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: यह मेगा रोजगार मेला बिहार सरकार की युवा सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार सृजन की नीति का हिस्सा है. इससे न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि जिले में कुशल मानव संसाधन का उपयोग भी बढ़ेगा. युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की यह पहल बेगूसराय के युवाओं के लिए वास्तव में एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है.
ये भी पढ़ें-
CM नीतीश कुमार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज, संविदा कर्मियों और सरकारी नौकरी को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान
'जल्द ही महिलाओं को मिलेंगे 2-2 लाख रुपये', समृद्धि यात्रा के दौरान CM नीतीश का बड़ा ऐलान