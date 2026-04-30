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आ गई तारीख, इस दिन से होगी बिहार बोर्ड की विशेष और कम्पार्टमेंटल परीक्षा

पटना: बिहार में इंटरमीडिएट व मैट्रिक विशेष और कम्पार्टमेंटल परीक्षा 2026 का आयोजन 2 मई से दो पालियों में प्रारंभ होगा. परीक्षा के सफल और निष्पक्ष संचालन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने स्पष्ट किया है कि इस बार परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और कदाचारमुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं.

2 मई से मैट्रिक इंटर कम्पार्टमेंटल परीक्षा: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा. परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व बंद कर दिया जाएगा. निर्धारित समय के बाद जबरन प्रवेश करने या दीवार फांदकर केंद्र में घुसने की कोशिश करने वाले परीक्षार्थियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में संबंधित परीक्षार्थी को दो वर्षों के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी.

बोर्ड की सख्ती: परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार की मैगनेटिक घड़ी पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर दो स्तर पर सघन जांच (फ्रिस्किंग) की व्यवस्था की गई है. पहली जांच प्रवेश द्वार पर और दूसरी जांच परीक्षा कक्ष में वीक्षक द्वारा की जाएगी. प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो प्रतिदिन जांच कर यह प्रमाणित करेंगे कि परीक्षार्थियों के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है.

सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और वीडियोग्राफी की व्यवस्था अनिवार्य की गई है. परीक्षा कक्ष में केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी, वीक्षक या परीक्षार्थी को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रहेगी, जिससे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

कब होगी पहली पाली की परीक्षा?: इंटरमीडिएट विशेष और कम्पार्टमेंटल परीक्षा में इस वर्ष कुल 70,293 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनमें 6,500 विशेष और 63,793 कम्पार्टमेंटल परीक्षार्थी हैं. इनके लिए राज्यभर में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के पहले दिन 2 मई को प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक सभी संकायों के लिए हिन्दी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी.