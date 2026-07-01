ETV Bharat / state

बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अधिकारियों का तबादला, निशांत के विभाग में 45 डॉक्टर का भी ट्रांसफर

36 बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारी ( ETV Bharat )