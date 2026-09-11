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Explainer: बिहार में आदिवासियों की जमीन पर कब्जे की कोशिश, कई जनजातियों के लुप्त होने का खतरा

बिहार में आदिवासी परिवारों को बेदखली का सामना क्यों करना पड़ता है, उनकी जमीन पर किसकी नजर है? रिपोर्ट- अविनाश कुमार

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बिहार में जनजाति की जमीन पर कब्जा की कोशिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 11, 2026 at 8:31 PM IST

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पटना: झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में आदिवासी समाज की संख्या सीमित हो गई है. जातीय गणना-2023 के अनुसार राज्य में 22 लाख के करीब आदिवासी हैं, जो कुल आबादी का 1.68% है. कई जिलों में आदिवासी निवास करते हैं लेकिन भू-माफियाओं की नजर उनकी जमीन पर वर्षों से लगी है. फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर कब्जा करने की भी कोशिश होती है. बड़ी संख्या में मामला कोर्ट में भी चल रहा है. सरकार ने आदिवासियों की समस्याओं को लेकर जनजाति आयोग बनाया है लेकिन इसके बावजूद समय पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है.

बिहार में 1.68% आदिवासी
बिहार में मुख्य रूप से संथाल, उरांव, खरवार, गोंड, मुंडा और थारू समुदाय के आदिवासी निवास करते हैं. इनमें से ज्यादातर किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, जमुई और बांका जिलों रहते हैं. इनके सामने शिक्षा-स्वास्थ्य और रोजगार समेत तमाम अन्य समस्याएं लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जमीन बचाने की है.

बिहार में जनजाति की जमीन खतरे में क्यों? (ETV Bharat)

जमीन पर भू माफियाओं की नजर
शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासियों की जमीन पर भू-माफियाओं की नजर रहती है. किशनगंज के ठाकुरगंज का ऐसा ही मामला है. जहां लुखेराम मुर्मू की जमीन पर माफियाओं ने फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया. इनका आरोप है कि इसमें अधिकारियों की भी मिली-भगत है.

'9 एकड़ से अधिक जमीन ले लिया'
लुखेराम बताते हैं कि 9 एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा होने के बाद 1996 से लेकर 20 साल तक लंबी लड़ाई के बाद जमीन तो मिली लेकिन अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है. वह ये भी आरोप लगाते हैं कि ऐसा उनके मोहल्ले में 10 से 15 लोगों के साथ हुआ है. उनका आरोप है कि उन जैसे लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिस वजह से अधिकारी भी भू-माफियों की ही बात सुनते हैं.

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आदिवासी समाज के सामने बड़ी चुनौती (ETV Bharat)

"मेरी पुश्तैनी जमीन है. चाय बागान के नाम पर मेरी जमीन ले ली गई लेकिन बाद में रजिस्ट्री करने की बात कह दी, जबकि हम लोगों ने रजिस्ट्री किया ही नहीं था. हम लोग कई जगह आवेदन दिए, अधिकारियों से मिले लेकिन सुनवाई नहीं हुई. अंत में कोर्ट से राहत मिली. हालांकि अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है. मेरे ही तरह कई और लोगों की जमीन हड़प ली गई."- लुखेराम मुर्मू, ठाकुरगंज निवासी, किशनगंज

लुखेराम मुर्मू जैसे हजारों की संख्या में आदिवासी हैं, जिनकी जमीन कब्जा कर लिया गया. मामला कोर्ट में चल रहा है. आदिवासियों के लिए काम करने वाले बिहार आदिवासी संघ के संयोजक प्रो. प्रमोद कुमार का कहना है कि हजारों मामले जमीन से जुड़े हुए हैं.

"भू माफियाओं ने तो 7 साल के बच्चे के नाम पर फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया, ऐसे भी मामले हैं. सबसे अधिक मामला अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में हैं."- प्रो. प्रमोद कुमार, संयोजक, बिहार आदिवासी संघ

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कच्चे घरों में रहने को लोग मजबूर (ETV Bharat)

सरकार की कोशिश भी बेअसर
प्रो. प्रमोद बताते हैं कि हम लोगों ने 2011 से 2015 तक किशनगंज में स्टडी किया और अपने स्टडी के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आदिवासियों की जमीन की समस्या को रखा. उन्होंने तत्काल इस मामले में वहां के कमिश्नर को फोन पर कार्रवाई करने के लिए कहा. बाद में मुख्यमंत्री ने 'ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी' अभियान चलाने की शुरुआत की लेकिन इसका असर भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ.

वे कहते हैं, 'हम लोगों ने कोर्ट में पीआईएल दायर किया था. 7 साल तक पीआईएल के तहत 25 आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया लेकिन सरकार की तरफ से गलत सूचना कोर्ट में दी जाती रही. समस्या बहुत गंभीर है, इस पर गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जरूरत है.'

हाईकोर्ट में कई मामले लंबित
आदिवासियों की जमीन का मामला पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट सुनील कुमार लगातार लड़ रहे हैं. वह कहते हैं, 'आदिवासियों की जमीन का मामला सबसे अधिक अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा से आ रहे हैं. वैसी जमीन जो जमींदारों से ली गई और आदिवासियों को दी गई, उस पर भी कब्जा जमा लिया गया है. कोर्ट में सुनवाई के बाद भी बड़ी संख्या में मामला फंसा हुआ है.'

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जमीन बचाने के लिए जंग जारी (ETV Bharat)

जनजाति आयोग के पास भी शिकायत
बिहार सरकार की ओर से आदिवासियों को लेकर कई कदम उठाए गए हैं. उसमें जनजातीय आयोग का गठन भी प्रमुख है. सुरेंद्र उरांव राज्य जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं. वह भी मानते हैं कि आदिवासियों की जमीन का मामला गंभीर है. सुरेंद्र उरांव का यह भी कहना है कि छोटा नागपुर एक्ट जब था, उस समय यह प्रावधान था कि आदिवासियों की जमीन कोई नहीं खरीद सकता है लेकिन झारखंड बंटवारा के बाद अब वह एक्ट भी नहीं रहा. इसके कारण भी भू-माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं.

कई जिलों से आवेदन हम लोगों के पास आता है, हम लोग सुनवाई भी करते हैं और खुद क्षेत्र में जाकर स्थिति की जानकारी भी लेते हैं. हम लोग सरकार को एक रिपोर्ट भी देंगे. बिहार में आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा कड़ा कानून नहीं है, जिसका भू-माफिया फायदा उठा रहे हैं."- सुरेंद्र उरांव, उपाध्यक्ष, जनजातीय आयोग

सुरेंद्र उरांव का यह भी कहना है कि किशनगंज में आदिवासियों और और मुस्लिम कम्युनिटी के शेरशाहवादी के बीच जमीन को लेकर ही विवाद हुआ था. उसका आवेदन भी हम लोगों के पास आया था. उसमें यह था कि जो मूल निवासी हैं, लाल कार्ड धारी हैं. बाढ़ आने पर उनकी जमीन नदी में चली जाती है और जब नदी फिर से अपने स्थान पर जाती है तो उनकी जमीन वापस आ जाती है तो वह अपने जमीन पर चले गए थे. उसी को लेकर शेरशाहवादी मुस्लिम के साथ झड़प हुई थी. शेरशाहवादी मुस्लिम भी आर्थिक सामाजिक स्तर पर पिछड़ा तबका है, जिसे बिहार सरकार अति पिछड़ा में शामिल करने की भी तैयारी कर रही है.

जमीन से जुड़ी कितनी शिकायत?
बिहार जनजातीय आयोग के पास कई जिलों के आंकड़े आए हैं, जो आदिवासियों के जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं. इसके तहत कटिहार में 311, पश्चिम चंपारण में 158, सिवान में 146, पूर्णिया में 70, बांका में 58, बक्सर में 54, अररिया में 54, कैमूर में 47, भागलपुर में 42, रोहतास में 33, किशनगंज में 20, जमुई में 9 और सुपौल के 8 मामले हैं.

कई आदिवासी जातियों की संख्या काफी कम
बिहार में झारखंड बंटवारे के बाद आदिवासियों की संख्या सीमित है. 2011 की जनगणना के अनुसार कटिहार में सबसे अधिक लगभग 5.9% से 6% आदिवासी आबादी है. जमुई में करीब 4.8%, बांका में लगभग 4.7% और पूर्णिया में 4.4% आदिवासी आबादी निवास करती है.

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जमीन पर भू माफियाओं की नजर (ETV Bharat)

विलुप्त होने की कगार पर कई जनजाति
कई आदिवासी जातियों की संख्या काफी कम है. कुछ तो विलुप्त होने की कगार पर है. 10 जिलों में सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया, कोरबा और बिरहोर आदिम जनजातियों की कुल संख्या 7631 है. जनजाति आयोग के अनुसार सरकार के लिए उनके लिए कई कदम उठाए गए हैं. वहीं, आदिवासियों के लिए काम करने वाली संस्थाओं का साफ कहना है कि आदिवासियों की जमीन जिस तरह हड़पी जा रही है, वह चिंताजनक स्थिति है. सरकार को इसके लिए विशेष पहल करने की जरूरत है.

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