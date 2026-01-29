ETV Bharat / state

बिहार की अमूल्य पांडुलिपियों का होगा संरक्षण, राष्ट्रपति भवन के 'ग्रंथ कुटीर' में नालंदा की दुर्लभ पालि पांडुलिपियां

पटना: बिहार की अमूल्य पांडुलिपियों की खोज कर उन्हें केंद्र सरकार की "ज्ञान भारतम" पहल के तहत संरक्षित किया जाएगा. मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, बिहार संग्रहालय ने इसके लिये हाईलेवल बैठक कर व्यापक सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण के निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने केंद्र सरकार और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में डिरेगुलेशन फेज-2 क्रियान्वयन के लिए 23 नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और वैकल्पिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बात की.

पांडुलिपि संरक्षण के लिए अहम कदम: बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखने के उद्देश्य से आज बिहार संग्रहालय, पटना में 'पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन' विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई.

समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर: बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में बिखरी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को 'नोडल ऑथोरिटी' तथा संग्रहालय निदेशक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. इस दिशा में कार्य करने के लिए बिहार सरकार ने 'ज्ञान भारतम' (संस्कृति मंत्रालय) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

बिहार की पांडुलिपियों का होगा संरक्षण (ETV Bharat)

हर 14 दिनों में होगी मॉनिटरिंग: मुख्य सचिव ने पांडुलिपियों की खोज एवं सूचीकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक तकनीकी दल गठित करने का निर्देश दिया. यह दल संस्थागत एवं निजी संग्रहों (जैसे- मठ, मंदिर, निजी पुस्तकालय) का भ्रमण कर सर्वेक्षण कार्य करेगा. उन्होंने इन कार्यों को 'मिशन मोड' में लेते हुए सर्वे जल्द ही शुरू करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस कार्य की मॉनिटरिंग हर 14 दिनों में निदेशक, बिहार म्यूजियम द्वारा की जाएगी एवं हर माह सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा की जाएगी .

महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होंगे सम्मानित: उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बिहार के पुराने जिलों के रिकॉर्ड रूम में भी काफी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनका संरक्षण काफी जरूरी है. मुख्य सचिव ने कहा कि यदि विभाग द्वारा 'बिहार दिवस-2026' से पूर्व इस दिशा में ठोस कार्य किया जाता है, तो पांडुलिपि संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि State Digital Repository को National Digital Repository के साथ जोड़ा जाएगा.

विशेष प्रयोगशालाएं हो सकती हैं स्थापित: महानिदेशक, बिहार संग्रहालय अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पांडुलिपियों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राज्य में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती है. उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में पटना संग्रहालय एवं बिहार संग्रहालय में ऐसी उन्नत प्रयोगशालाएं पहले से कार्यरत हैं. इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्होंने विशेष टीम गठित करने का सुझाव दिया.