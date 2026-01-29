ETV Bharat / state

बिहार की अमूल्य पांडुलिपियों का होगा संरक्षण, राष्ट्रपति भवन के 'ग्रंथ कुटीर' में नालंदा की दुर्लभ पालि पांडुलिपियां

बिहार सरकार ने राज्य की प्राचीन एवं दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज, संरक्षण एवं डिजिटलीकरण के लिए 'ज्ञान भारतम' पहल के तहत कदम बड़ा उठाया है.

Bihar Manuscripts Preservation
ग्रंथ कुटीर में नालंदा की दुर्लभ पालि पांडुलिपियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 29, 2026 at 2:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार की अमूल्य पांडुलिपियों की खोज कर उन्हें केंद्र सरकार की "ज्ञान भारतम" पहल के तहत संरक्षित किया जाएगा. मुख्य सचिव एवं महानिदेशक, बिहार संग्रहालय ने इसके लिये हाईलेवल बैठक कर व्यापक सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण के निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने केंद्र सरकार और नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में डिरेगुलेशन फेज-2 क्रियान्वयन के लिए 23 नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और वैकल्पिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बात की.

पांडुलिपि संरक्षण के लिए अहम कदम: बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखने के उद्देश्य से आज बिहार संग्रहालय, पटना में 'पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन' विषय पर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई.

समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर: बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में बिखरी पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को 'नोडल ऑथोरिटी' तथा संग्रहालय निदेशक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. इस दिशा में कार्य करने के लिए बिहार सरकार ने 'ज्ञान भारतम' (संस्कृति मंत्रालय) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं.

Bihar Manuscripts Preservation
बिहार की पांडुलिपियों का होगा संरक्षण (ETV Bharat)

हर 14 दिनों में होगी मॉनिटरिंग: मुख्य सचिव ने पांडुलिपियों की खोज एवं सूचीकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक तकनीकी दल गठित करने का निर्देश दिया. यह दल संस्थागत एवं निजी संग्रहों (जैसे- मठ, मंदिर, निजी पुस्तकालय) का भ्रमण कर सर्वेक्षण कार्य करेगा. उन्होंने इन कार्यों को 'मिशन मोड' में लेते हुए सर्वे जल्द ही शुरू करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस कार्य की मॉनिटरिंग हर 14 दिनों में निदेशक, बिहार म्यूजियम द्वारा की जाएगी एवं हर माह सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा की जाएगी .

महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होंगे सम्मानित: उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बिहार के पुराने जिलों के रिकॉर्ड रूम में भी काफी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनका संरक्षण काफी जरूरी है. मुख्य सचिव ने कहा कि यदि विभाग द्वारा 'बिहार दिवस-2026' से पूर्व इस दिशा में ठोस कार्य किया जाता है, तो पांडुलिपि संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि State Digital Repository को National Digital Repository के साथ जोड़ा जाएगा.

विशेष प्रयोगशालाएं हो सकती हैं स्थापित: महानिदेशक, बिहार संग्रहालय अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि पांडुलिपियों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए राज्य में विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती है. उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में पटना संग्रहालय एवं बिहार संग्रहालय में ऐसी उन्नत प्रयोगशालाएं पहले से कार्यरत हैं. इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्होंने विशेष टीम गठित करने का सुझाव दिया.

नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक: वहीं बिहार में प्रशासनिक सुधारों को गति देने और आम नागरिकों एवं व्यवसायों के लिए नियमों को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. पुराना सचिवालय स्थित सभागार में 'डिरेगुलेशन फेज-2' (Deregulation Phase 2) के क्रियान्वयन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव, प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नियमों के सरलीकरण के इस कार्य को हर संभव प्रयास कर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करेगी.

राष्ट्रपति भवन में नालंदा की दुर्लभ पालि पांडुलिपियां: नालंदा की प्राचीन ज्ञान परंपरा को अब देश के सर्वोच्च भवन में विशेष स्थान मिला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में ‘ग्रंथ कुटीर’ का उद्घाटन किया. इस खास मौके पर संस्कृति मंत्रालय के अधीन संचालित नव नालंदा महाविहार की भागीदारी बेहद अहम रही. समारोह में महाविहार के कुलपति प्रो. सिद्धार्थ सिंह विशेष रूप से शामिल हुए. इस कुटीर में महाविहार द्वारा दी गई 'पालि शब्दकोश और कई दुर्लभ पालि पांडुलिपियों को रखा गया है, जो अब राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाएंगी.

Bihar Manuscripts Preservation
ग्रंथ कुटीर में दुर्लभ पालि पांडुलिपियां (ETV Bharat)

50 बेहद दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां: 11 भाषाओं का अनूठा संसार ‘ग्रंथ कुटीर’ भारत की बौद्धिक विरासत का एक बड़ा केंद्र है. यहां देश की 11 शास्त्रीय भाषाओं पालि, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया, मराठी, असमिया और बांग्ला की करीब 2300 किताबें और पांडुलिपियां सहेजी गई हैं. इसमें भारतीय संविधान के वे संस्करण भी रखे गए हैं, जिनका अनुवाद इन शास्त्रीय भाषाओं में किया गया है. साथ ही, 50 बेहद दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां भी यहां देखने को मिलेंगी.

डिजिटल होगा प्राचीन ज्ञान: इस कुटीर का निर्माण ‘ज्ञान भारत मिशन’ के तहत किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत की पुरानी किताबों और ज्ञान को सुरक्षित रखना है. साथ ही, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि यह ज्ञान लुप्त न हो और आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंच सके.

ये भी पढ़ें-

CM नीतीश कुमार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज, संविदा कर्मियों और सरकारी नौकरी को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान

बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 51 अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के SDO बदले.. देखें पूरी लिस्ट

TAGGED:

RASHTRAPATI BHAVAN GRANTH KUTIR
GYAN BHARATAM MISSION
PALI MANUSCRIPTS
पालि पांडुलिपियां
BIHAR MANUSCRIPTS PRESERVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.