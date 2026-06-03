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बिहार के आम की विदेशों में भी डिमांड, दुनिया तक मिठास पहुंचाने में क्यों पिछड़ रहा बिहार?

बिहार के जर्दालू, मालदा और लंगड़ा की विदेशों में पहचान ( ETV Bharat )

आम निर्यात में पिछड़ा बिहार : हालांकि, उत्पादन के मुकाबले निर्यात बेहद कम है. वर्ष 2024-25 में राज्य से केवल 2235 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ, जो कुल उत्पादन का महज 0.14 प्रतिशत है. यानी बिहार में उत्पादित 99.8 प्रतिशत से अधिक आम घरेलू बाजार में ही खप जाता है.

आम उत्पादन में बिहार तीसरा : कृषि विभाग के अनुसार बिहार आम उत्पादन के मामले में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है. राज्य में लगभग 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती होती है और हर साल करीब 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है.

''दीघा का मालदा आम बहुत रसीला और स्वादिष्ट है. इतनी गर्मी के बावजूद हम बगीचे में आम खरीदने आए हैं और उसे ट्रेन से अपने बेटे बहू के पास पुणे भेजने की जुगत में लगे हैं. पिछले साल ₹700 का 5 किलो मिल रहा था, इस बार ₹1000 में 5 किलो दीघा का मालदा मिल रहा है.''- मंजू शर्मा, बुजुर्ग महिला

दीघा के मालदा आम की देशभर में मांग : पटना के दीघा का मालदा आम आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. 62 वर्षीय मंजू शर्मा हर साल अपने बेटे-बहू के लिए पुणे आम भेजती हैं. वह बताती हैं कि पिछले वर्ष जहां पांच किलो मालदा आम 700 रुपये में मिल रहा था, वहीं इस बार इसकी कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई है. इसके बावजूद स्वाद और गुणवत्ता के कारण लोग इसे खरीदने पहुंच रहे हैं.

पटना: बिहार देश के प्रमुख आम उत्पादक राज्यों में शामिल है. भागलपुर का जर्दालू , पटना के दीघा का मालदा, लंगड़ा और गुलाब खास आम अपनी मिठास और स्वाद के लिए देश-विदेश में पहचान रखते हैं. इसके बावजूद बिहार में पैदा होने वाले हर 10,000 किलो आम में से केवल लगभग 14 किलो ही विदेशों तक पहुंच पाता है. उत्पादन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर रहने वाला बिहार निर्यात के मोर्चे पर काफी पीछे है.

जर्दालू, मालदा और लंगड़ा की विदेशों में पहचान : बिहार का जर्दालू, मालदा और लंगड़ा आम खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक अपनी खास पहचान रखता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में जर्दालू आम की चर्चा कर चुके हैं. एक समय बिहार के आम की खेप कई देशों तक जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निर्यात की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

जापान की रोक से बढ़ी चिंता : इस वर्ष बिहार सहित भारतीय आम निर्यातकों को बड़ा झटका तब लगा जब जापान ने भारतीय आमों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी. वैपर हीट ट्रीटमेंट और फाइटोसैनिटरी मानकों से जुड़े मुद्दों को इसकी वजह बताया गया है. वहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों में बढ़ती लॉजिस्टिक लागत, सख्त गुणवत्ता मानक और परिवहन खर्च भी निर्यातकों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

बिहार के आम की विदेशों में भी डिमांड (ETV Bharat)

मौसम और कीटों का भी पड़ा असर : वित्तीय वर्ष 2023-24 में खराब मौसम और कीटों के प्रभाव के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ. इसके चलते बिहार से सीधे निर्यात के बड़े आंकड़े दर्ज नहीं हो सके. हालांकि जर्दालू और मालदा आम की कुछ खेपें वाराणसी और दिल्ली के माध्यम से खाड़ी देशों तक भेजी गई थीं.

आम विकास योजना से बढ़ेगी खेती : राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में आम विकास योजना शुरू की है. इसके तहत आम के बगीचों के विस्तार के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि करना है.

कोल्ड चेन और गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती : आम व्यवसायी रामचरित्र बताते हैं कि दीघा का मालदा आम बेहद स्वादिष्ट होता है और इसकी गुठली भी छोटी होती है. लेकिन पहले की तुलना में अब आम के पेड़ कम हो गए हैं और विदेशी मांग भी घटी है. इस बार मौसम की मार से भी नुकसान हुआ है.

पेड़ पर लगे मालदा आम (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ? : पटना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री डॉ. अविरल पांडे का कहना है कि भारत दुनिया के करीब 40 प्रतिशत आम का उत्पादन करता है, लेकिन निर्यात एक प्रतिशत से भी कम है. बिहार में जर्दालू, मालदा, लंगड़ा और गुलाब खास जैसे उच्च गुणवत्ता वाले आम पैदा होते हैं, लेकिन परिवहन लागत, गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां और कमजोर कोल्ड चेन व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती हैं.

''भारत में अच्छे क्वालिटी के आम पैदा होते हैं. जर्दालू, मालदा, लंगड़ा और गुलाब खास आम बेहद स्वादिष्ट होता हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अधिक लगने के चलते हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक पाते हैं. सरकार को ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देने की जरूरत है.''- डॉ. अविरल पांडे, अर्थशास्त्री, प्रो.पटना विश्वविद्यालय

बिहार के आम की विदेशों में भी डिमांड (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की जरूरत : विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोल्ड चेन नेटवर्क मजबूत किया जाए, पैक हाउस की संख्या बढ़े, गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित हो और निर्यात लागत कम की जाए तो बिहार का आम वैश्विक बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है. फिलहाल बिहार के आम की मिठास दुनिया तक पहुंचने से पहले ही घरेलू बाजार में खप जा रही है.

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