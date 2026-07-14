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7 साल पहले कर दिया था अंतिम संस्कार, 12 साल बाद जीवित लौटा पति, फिर भरी पत्नी की सूनी मांग

बिहार में भीषण बाढ़ आई थी. उस दौरान परिवार को आशंका हुई कि सुनील नदी में बह गए होंगे.

Sunil, who went missing 12 years ago
12 साल पहले गुमशुदा हुए सुनील (Source - Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 6:29 PM IST

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भरतपुर: कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले सुनील कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. जिस व्यक्ति को परिवार ने वर्षों पहले मृत मान लिया, जिसका 7 साल पहले विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसकी पत्नी से सुहाग के सभी चिन्ह उतरवा दिए गए और जिसके नाम के आगे परिवार के विवाह निमंत्रण पत्र में स्वर्गीय तक छप गया. वह 12 साल बाद अचानक भरतपुर के अपना घर आश्रम में जीवित मिल गया.

आखिरकार परिवार ने मान लिया...नहीं रहे दुनिया में': सुनील के पुत्र नरेंद्र यादव ने बताया कि करीब 12 वर्ष पहले पिता सुनील कुमार अपनी बहन से मिलने बिहार के छपरा गए थे. इसके बाद वे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए. उसी दौरान क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई हुई थी. परिवार को आशंका हुई कि शायद वे नदी में बह गए होंगे. परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और कई संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए. इंतजार धीरे-धीरे उम्मीद से ज्यादा दर्द बन गया और आखिरकार परिवार ने मान लिया कि सुनील अब इस दुनिया में नहीं रहे.

Sunil has now met his family
अब परिवार से मिले सुनील (Source - Apna Ghar Ashram)

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मां का सिंदूर मिटा, नाम के आगे लगा स्वर्गीय: नरेंद्र ने बताया कि समय बीतने के साथ सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार करीब 7 वर्ष पहले स्थानीय पंडितों की सलाह पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. पत्नी अमरावती देवी की मांग से सिंदूर मिटा दिया गया. मंगलसूत्र, बिछिया और सुहाग के अन्य सभी चिन्ह उतरवा दिए गए. रंगीन कपड़े पहनना बंद हो गया. शुभ और मांगलिक आयोजनों से उन्होंने स्वयं को दूर कर लिया. समाज ने उन्हें विधवा के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने भी उसी पहचान के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया. इस बीच परिवार में एक विवाह का अवसर आया. जब निमंत्रण पत्र छपा, तो पिता के नाम के स्थान पर स्वर्गीय सुनील कुमार लिखा गया. शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, वह एक दिन जीवित मिलेंगे.

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अंबाला रेलवे स्टेशन पर मिला सुनील: अपना घर आश्रम संस्था के सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर कुछ समय पहले अपना घर आश्रम की रेस्क्यू टीम को एक गंभीर रूप से बीमार, कुपोषित और बेसहारा व्यक्ति मिला. वह चलने-फिरने में असमर्थ था और टीबी (क्षयरोग) से पीड़ित था. उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता थी. प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम मुख्यालय भेज दिया गया. भरतपुर में संस्था ने उसके उपचार की पूरी जिम्मेदारी उठाई. चिकित्सकों की निगरानी, नियमित दवाइयों, पौष्टिक भोजन और लगातार देखभाल से उसकी हालत धीरे-धीरे सुधरने लगी. स्वास्थ्य में सुधार आने पर उसने अपना नाम सुनील कुमार बताया. उसने अपने गांव, परिवार और झारखंड के गढ़वा जिले से जुड़ी कुछ जानकारियां भी साझा कीं.

हर किसी को लगा चमत्कार: अपना घर आश्रम के पुनर्वास विभाग ने झारखंड पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस की मदद से उसकी बताई जानकारी की पुष्टि शुरू की. काफी प्रयासों के बाद परिवार का पता लगाया गया. जब गांव में यह सूचना पहुंची कि सुनील कुमार जीवित हैं और भरतपुर के अपना घर आश्रम में हैं, तो किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ. परिवार को लगा कि शायद कोई गलतफहमी है. लेकिन जब पहचान की पुष्टि हुई तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई. जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका था, उसके जीवित मिलने की खबर हर किसी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी. पति को लेने के लिए अमरावती देवी अपने पुत्र नरेश यादव के साथ भरतपुर पहुंचीं.

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पहली नजर में नहीं पहचान सके: आश्रम में जब सुनील अपने बेटे से बिछड़े थे, तब वह केवल सात-आठ वर्ष का मासूम बच्चा था. अब वही बेटा जवान हो चुका था. इतने वर्षों बाद सामने खड़े बेटे को सुनील पहली नजर में पहचान भी नहीं सके. दोनों कुछ देर तक एक-दूसरे को देखते रहे, जैसे बीते हुए वर्षों को आंखों में तलाश रहे हों. फिर अचानक दोनों गले लग गए. वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं.

आंखों में खुशी: लेकिन सबसे भावुक पल तब आया, जब वर्षों से विधवा का जीवन जी रही अमरावती देवी अपने जीवित पति के सामने पहुंचीं. जिनकी मांग से 7 वर्ष पहले सिंदूर मिटा दिया गया था, जिनसे मंगलसूत्र और बिछिया उतरवा दिए गए थे, जिन्होंने सफेद और सादे जीवन को अपनी नियति मान लिया था, वे इस बार मांग में सिंदूर, रंगीन साड़ी और आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ अपने पति के सामने खड़ी थीं.

पुनर्जन्म जैसा क्षण: यह केवल पति-पत्नी का मिलन नहीं था, बल्कि एक स्त्री के सम्मान, उसकी सामाजिक पहचान और उसके जीवन के पुनर्जन्म जैसा क्षण था. वहीं सुनील कुमार के चेहरे पर भी भावनाओं का सैलाब साफ दिखाई दे रहा था. सचिव नरेंद्र तिवारी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य केवल असहाय, बीमार और निराश्रित लोगों को आश्रय देना या उनका उपचार करना नहीं है, बल्कि उन्हें उनके परिवारों तक सुरक्षित पहुंचाकर सम्मानजनक जीवन वापस दिलाना भी है.

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LAST RITES PERFORMED 7 YEARS AGO
MAN RECOVERED IN APNA GHAR ASHRAM
FAMILY THOUGHT FATHER DIED
मांग से सिंदूर मिटा दिया
MAN FOUND AFTER 12 YEARS

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