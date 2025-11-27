ETV Bharat / state

10 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन नीतीश भेजेंगे 10-10 हजार, जानें कब आएंगे 2-2 लाख

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत शुक्रवार को नीतीश कुमार 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे.

10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार (ETV Bharat)
November 27, 2025

पटना: शुक्रवार (28 नवंबर) को बिहार सरकार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत दस लाख जीविका दीदीयों के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजेगी. अबतक एक करोड़ चालीस लाख महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली किस्त है, जबकि अबतक सरकार ने सात किस्तों का ट्रांसफर कर दिया है.

10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार: नीतीश कुमार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार खुद डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को राशि हस्तांतरित करेंगे.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"विभिन्न चरणों में 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है. सभी पात्र जीविका दीदियों को नीतीश कुमार की योजना का लाभ मिलने जा रहा है."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की इतनी महिलाओं को लाभ: श्रवण कुमार ने बताया कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री स्वयं जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करेंगे.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

6 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक किस्तें : जो शेड्यूल बनाया गया था उसके मुताबिक 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर , 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर , 28 नवंबर और 5 दिसंबर को राशि भेजने का था. सूत्रों के अनुसार 6 सितंबर तक जितने भी आवेदन आए थे उसके अनुसार जीविका के माध्यम से पात्र महिलाओं को राशि भेजी गई है और यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 40 लाख महिलाओं तक पहुंच चुका है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

6 महीने के आकलन के बाद 2 लाख की राशि: जीविका ने यह भी साफ कर दिया है कि यह राशि महिलाओं को रोजगार के लिए दी गई है. यह सरकार के तरफ से अनुदान के तौर पर दिया गया है. नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 6 महीने के बाद आकलन कर ₹200000 की और सहायता देने की घोषणा भी की है.

