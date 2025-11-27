ETV Bharat / state

10 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन नीतीश भेजेंगे 10-10 हजार, जानें कब आएंगे 2-2 लाख

पटना: शुक्रवार (28 नवंबर) को बिहार सरकार, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत दस लाख जीविका दीदीयों के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजेगी. अबतक एक करोड़ चालीस लाख महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली किस्त है, जबकि अबतक सरकार ने सात किस्तों का ट्रांसफर कर दिया है.

10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार: नीतीश कुमार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार खुद डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को राशि हस्तांतरित करेंगे.

"विभिन्न चरणों में 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है. सभी पात्र जीविका दीदियों को नीतीश कुमार की योजना का लाभ मिलने जा रहा है."- श्रवण कुमार,ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार

ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की इतनी महिलाओं को लाभ: श्रवण कुमार ने बताया कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे. मुख्यमंत्री स्वयं जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख और शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा ट्रांसफर करेंगे.