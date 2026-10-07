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'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो..' CEC के खिलाफ बिहार में महागठबंधन का जोरदार प्रदर्शन

पटना/रोहतास/कैमूर/मुंगेर: SIR का विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में सियासी घमासान मचा हुआ है. बिहार में भी विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है. बुधवार को पटना, रोहतास, कैमूर और मुंगेर समेत राज्य के अलग-अलग स्थानों पर महागठबंधन ने प्रदर्शन किया. जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे भी लगाए.

पटना में महागठबंधन का प्रदर्शन पटना के मसौढ़ी में भी महागठबंधन के बैनर तले विरोध मार्च निकाला गया और पुतला दहन किया गया. विरोध मार्च की शुरुआत गांधी मैदान से कर्पूरी चौक से हुई. जुलूस में समेत राजद, कांग्रेस, माले और अन्य विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. कर्पूरी चौक, मेन रोड होते हुए स्टेशन रोड तक मार्च निकाला गया, जो बाद में सभा में तब्दील हो गया. नेताओं ने कहा कि यह चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी आयोग है.

"विपक्षी पार्टियों का यह संयुक्त विरोध प्रदर्शन वोट के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है. वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से बदलाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. यदि मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ जारी रहा तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा."- गुड्डू चंद्रवंशी, नेता, आरजेडी

रोहतास में विपक्ष का हल्ला बोल रोहतास जिले के डेहरी में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से कर्पूरी चौक तक विरोध मार्च निकाला. इस दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. नेताओं ने इसे आम मतदाता के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया.

"मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में महागठबंधन की ओर से शहर में पुतला दहन किया गया है. रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया है. हमलोग सीईसी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं."- कमलेश कुमार, जिला सचिव, भाकपा माले

'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो'

मुंगेर के जमालपुर में महागठबंधन के सहयोगी दलों ने संयुक्त रूप से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका. कार्यकर्ताओं ने 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो', 'ज्ञानेश भगाओ-लोकतंत्र बचाओ', 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' और 'ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी इस्तीफा दो' जैसे नारे भी लगाए.

मुंगेर में जोरदार विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

"यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के सवाल से जुड़ा आंदोलन है. चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए."- साईं शंकर, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस

कैमूर में प्रदर्शन

कैमूर जिले के मोहनियां में भी बुधवार को वोट चोरी के आरोपों और एसआईआर के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की और ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ भी नारे लगाए गए.

कैमूर में प्रदर्शन (ETV Bharat)

"वोट चोरी के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. देश के संविधान ने हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है और इस अधिकार की रक्षा करना जरूरी है. कमजोर वर्ग के लोगों को पहले भी मतदान से रोकने की कोशिशें होती रही हैं और अब वोट चोरी के जरिए भाजपा सत्ता में बने रहना चाहती है, इसी के विरोध में इंडिया गठबंधन देशभर में आंदोलन कर रहा है."- अकलू राम, जिलाध्यक्ष, आरजेडी

तेजस्वी यादव का आह्वान

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि 7 तारीख को इंडिया गठबंधन के सभी लोग हर प्रखंड में ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आक्रोश मार्च मे शामिल होंगे. वहीं, 8 तारीख को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर महागठबंधन के साथी धरना देंगे. इसके साथ ही साथ पटना में लोकभवन तक मार्च करेंगे.

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