ETV Bharat / state

मधुबनी में बाइक सवार को पेट में मारी गोली, मौत के बाद आक्रोश में ग्रामीण

मधुबनी : बिहार के मधुबनी में अपराध बेलगाम होता जा रहा है. हत्या, लूट और डकैती जैसी भीषण वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब आम लोग खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं. ताजा घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मधुबनी में हत्या : मधुबनी में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को रोककर उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया. यह घटना खुटौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगहा कुसुमार गांव के समीप की है. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाते ही मौत : स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत खुटौना पीएचसी में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है.

मृतक की हुई पहचान : मृतक युवक की पहचान मोहम्मद ईसराफिल के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मन्नान के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार मोहम्मद मन्नान फरवरी में होने वाले मैट्रिक एग्जाम को लेकर मधुबनी में रूम देखने गया था. मधुबनी से वापस अपने गांव लौटने के दौरान ही यह घटना घटी, जब एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उसे रोककर पेट में गोली चला दी.