मधुबनी में बाइक सवार को पेट में मारी गोली, मौत के बाद आक्रोश में ग्रामीण

बिहार के मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया-

मधुबनी में युवक की हत्या (ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 3:08 PM IST

मधुबनी : बिहार के मधुबनी में अपराध बेलगाम होता जा रहा है. हत्या, लूट और डकैती जैसी भीषण वारदातों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब आम लोग खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं. ताजा घटना ने एक बार फिर जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मधुबनी में हत्या : मधुबनी में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को रोककर उसके पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया. यह घटना खुटौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगहा कुसुमार गांव के समीप की है. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या
मधुबनी में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाते ही मौत : स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत खुटौना पीएचसी में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है.

मृतक की हुई पहचान : मृतक युवक की पहचान मोहम्मद ईसराफिल के 19 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मन्नान के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार मोहम्मद मन्नान फरवरी में होने वाले मैट्रिक एग्जाम को लेकर मधुबनी में रूम देखने गया था. मधुबनी से वापस अपने गांव लौटने के दौरान ही यह घटना घटी, जब एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उसे रोककर पेट में गोली चला दी.

पुलिस की कार्रवाई : घटना की सूचना मिलते ही खुटौना थाना प्रभारी धीरज कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. फिलहाल घटना के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. यह आपसी रंजिश का मामला है या कोई और वजह, इसकी जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

''वारदात की वजह का अभी पता नहीं चला है. यह घटना आपसी रंजिश में हुई है या कोई कारण है पुलिस जांच कर रही है. पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है.''-धीरज कुमार, थाना प्रभारी, खुटौना

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम : घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने लौकहा-खुटौना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बढ़ते अपराध से आम लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं. लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वारदात का कारण अब तक अज्ञात : अब देखना यह है कि पुलिस कब इन बेखौफ अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाती है और इस सनसनीखेज वारदात के पीछे का असली कारण कब सामने आता है. जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर जनता में बढ़ता अविश्वास प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

संपादक की पसंद

