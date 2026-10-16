मेले में हुआ प्यार, घर से भागकर की शादी; ससुराल के दरवाजे पर जलाया दुल्हन का शव
बिहार में लव मैरिज का खौफनाक अंत, बेटी की मौत के बाद ससुराल के दरवाजे पर पिता ने जलाई बेटी की चिता. रिपोर्ट- विवेक
Published : October 16, 2026 at 9:43 AM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम विवाह के महज नौ महीने बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बेटी की मौत से टूटे मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम के बाद जब 19 वर्षीय गुंजा कुमारी का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने ससुराल के दरवाजे पर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस दौरान ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार बताए गए. घटना ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया.
मेले में हुई मुलाकात प्यार के बाद घर से भागकर की शादी
मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के राजवाड़ा डीह गांव का है. कांटी निवासी रंजीत पासवान की बेटी गुंजा कुमारी की मुलाकात वर्ष 2024 में झपहां के पास सिमराहा चतुरभुज गांव में आयोजित रुद्र महायज्ञ के मेले में कुंदन कुमार से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ और बाद में उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली.
परिजनों ने 23 जनवरी को कराया सहमति से विवाह
परिजनों को इसकी जानकारी मिलने के बाद आपसी सहमति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दोनों का विवाह कराया गया. परिवार के मुताबिक, 23 जनवरी 2026 को गुंजा की शादी कुंदन कुमार से हुई थी.
शादी के बाद दहेज को लेकर विवाद का आरोप
गुंजा की मां मंजू देवी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया था. उनके मुताबिक, पति गुंजा के साथ मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता था. करीब तीन महीने पहले गुंजा मायके लौट आई थी. बाद में पंचायत के फैसले के बाद पति उसे वापस ससुराल ले गया था. परिजनों का कहना है कि ''धनतेरस के मौके पर दहेज का सामान देने की तैयारी की जा रही थी. इसी बीच गुंजा की मौत की खबर आई.''
आधी रात को मिली मौत की सूचना
मृतका के मामा छोटू कुमार के अनुसार- ''रात करीब 12 बजे राजवाड़ा गांव के वार्ड सदस्य ने फोन कर गुंजा की मौत की सूचना दी. उन्हें यह भी बताया गया कि ससुराल पक्ष के लोग शव का जल्द अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं.''
'कमरे में पड़ा था शव'
सूचना मिलते ही मायके वाले गांव पहुंचे. मामा का दावा है कि गुंजा का शव कमरे में बेड पर पड़ा था और उसके गले पर निशान दिखाई दे रहे थे. इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए विरोध शुरू कर दिया. गुरुवार की सुबह शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.
पोस्टमार्टम के बाद ससुराल के दरवाजे पर अंतिम संस्कार
शाम को पोस्टमार्टम के बाद गुंजा का शव गांव पहुंचा तो मायके वालों का आक्रोश फिर भड़क उठा. परिजनों के मुताबिक, उन्हें अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट की जानकारी देने वाला कोई नहीं मिला. दूसरी ओर, ससुराल पक्ष के लोग घर पर मौजूद नहीं थे.
इसके बाद पिता रंजीत पासवान ने बेटी का अंतिम संस्कार उसके ससुराल पलटन पासवान के दरवाजे पर ही कर दिया. रंजीत पासवान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई और दुख की इस घड़ी में समाज ने भी उनका साथ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार थे और गांव में पूछने पर भी किसी ने श्मशान घाट का पता नहीं बताया.
''बेटी की हत्या कर दी गई. समाज ने भी साथ नहीं दिया. न उसके ससुराल वाले कोई है, सभी घर छोड़ कर फरार हो गए. गांव वालों से श्मशान घाट के बारे में पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया ऐसे में बेटी के ससुराल पलटन पासवान के दरवाजे पर ही उसका अंतिम संस्कार किया.'' - रंजीत पासवान, मृतक के पिता
पति समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप
मृतका के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर पति कुंदन कुमार, उसके भाई चंदन पासवान, बहन प्रियंका देवी और भाभी सुलेखा देवी पर हत्या का आरोप लगाया है. बताया गया है कि पति कुंदन, उसके बड़े भाई चंदन और चंदन की पत्नी सुलेखा घर से फरार हैं. कुंदन के माता-पिता पहले से दिल्ली में रहते हैं.
ससुराल वाले फरार, मौत के कारणों की पुष्टि नहीं
पुलिस फरार बताए जा रहे लोगों की तलाश कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है. फिलहाल गुंजा की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
''मृतका के पिता द्वारा लिखित आवेदन पर पति कुंदन कुमार, उसके भाई चंदन पासवान, बहन प्रियंका और भाभी सुलेखा के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.''- सुबोध मेहता, थानाध्यक्ष, मुशहरी
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