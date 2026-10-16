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मेले में हुआ प्यार, घर से भागकर की शादी; ससुराल के दरवाजे पर जलाया दुल्हन का शव

बिहार में लव मैरिज का खौफनाक अंत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम विवाह के महज नौ महीने बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बेटी की मौत से टूटे मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम के बाद जब 19 वर्षीय गुंजा कुमारी का शव गांव पहुंचा, तो परिजनों ने ससुराल के दरवाजे पर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया. इस दौरान ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार बताए गए. घटना ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया.

मेले में हुई मुलाकात प्यार के बाद घर से भागकर की शादी

मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के राजवाड़ा डीह गांव का है. कांटी निवासी रंजीत पासवान की बेटी गुंजा कुमारी की मुलाकात वर्ष 2024 में झपहां के पास सिमराहा चतुरभुज गांव में आयोजित रुद्र महायज्ञ के मेले में कुंदन कुमार से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ और बाद में उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली. मृतक महिला के परिजन (ETV Bharat) परिजनों ने 23 जनवरी को कराया सहमति से विवाह परिजनों को इसकी जानकारी मिलने के बाद आपसी सहमति से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दोनों का विवाह कराया गया. परिवार के मुताबिक, 23 जनवरी 2026 को गुंजा की शादी कुंदन कुमार से हुई थी. शादी के बाद दहेज को लेकर विवाद का आरोप गुंजा की मां मंजू देवी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया था. उनके मुताबिक, पति गुंजा के साथ मारपीट करता और उसे प्रताड़ित करता था. करीब तीन महीने पहले गुंजा मायके लौट आई थी. बाद में पंचायत के फैसले के बाद पति उसे वापस ससुराल ले गया था. परिजनों का कहना है कि ''धनतेरस के मौके पर दहेज का सामान देने की तैयारी की जा रही थी. इसी बीच गुंजा की मौत की खबर आई.'' रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat) आधी रात को मिली मौत की सूचना मृतका के मामा छोटू कुमार के अनुसार- ''रात करीब 12 बजे राजवाड़ा गांव के वार्ड सदस्य ने फोन कर गुंजा की मौत की सूचना दी. उन्हें यह भी बताया गया कि ससुराल पक्ष के लोग शव का जल्द अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे हैं.'' 'कमरे में पड़ा था शव' सूचना मिलते ही मायके वाले गांव पहुंचे. मामा का दावा है कि गुंजा का शव कमरे में बेड पर पड़ा था और उसके गले पर निशान दिखाई दे रहे थे. इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए विरोध शुरू कर दिया. गुरुवार की सुबह शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.