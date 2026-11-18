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अशोक चौधरी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, लोकभवन ने 'लाभ के पद' मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी

अशोक चौधरी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी जब से सहायक प्राध्यापक बने हैं, तब से उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं. अब लोकभवन (राजभवन) ने अशोक चौधरी के दोहरे लाभ मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. इस मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने पहले ही आपत्ति जताई थी और उसी को आधार बनाकर लोक भवन ने कानूनी राय लेने का फैसला लिया.

इससे पहले राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव रहे दीपक कुमार सिंह ने भी सहायक प्राध्यापक नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया था. चर्चा है कि इसी कारण दीपक कुमार सिंह का कुछ ही दिनों में लोक भवन से तबादला कर दिया गया.