अशोक चौधरी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, लोकभवन ने 'लाभ के पद' मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी
Assistant Professor Ashok Choudhary: लोक भवन ने अशोक चौधरी से जुड़े 'लाभ के पद' मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 18, 2026 at 10:24 AM IST
पटना: बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी जब से सहायक प्राध्यापक बने हैं, तब से उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं. अब लोकभवन (राजभवन) ने अशोक चौधरी के दोहरे लाभ मामले में महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है. इस मामले में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने पहले ही आपत्ति जताई थी और उसी को आधार बनाकर लोक भवन ने कानूनी राय लेने का फैसला लिया.
इससे पहले राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव रहे दीपक कुमार सिंह ने भी सहायक प्राध्यापक नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया था. चर्चा है कि इसी कारण दीपक कुमार सिंह का कुछ ही दिनों में लोक भवन से तबादला कर दिया गया.
दीपक कुमार सिंह के तबादले पर सवाल
30 अक्टूबर को दीपक कुमार सिंह के तरफ से कहा गया था कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से बिहार लोक भवन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए वर्तमान व्यवस्था तथा इस संबंध में अधिसूचित परिनियमों की विस्तृत समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधारों के संबंध में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.
दोहरे लाभ मामले में महाअधिवक्ता से राय मांगी
हालांकि इसके एक सप्ताह के अंदर ही 5 नवंबर को दीपक कुमार सिंह का तबादला राज योजना परिषद में मुख्य सलाहकार के पद पर कर दिया गया, तब से यह सवाल लगातार उठ रहा है. चर्चा भी है कि अशोक चौधरी के सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मामले को लेकर ही दीपक कुमार सिंह को लोक भवन से साइड किया गया है लेकिन अब लोक भवन की ओर से अशोक चौधरी के दोहरे लाभ मामले में महाअधिवक्ता से राय लेने की खबर आने के बाद फिर से यह मामला चर्चा में है.
छुट्टी पर चले जाने पर भी विवाद
असल में लोक भवन की आपत्ति अशोक चौधरी के नियुक्ति से लेकर छुट्टी पर चले जाने को लेकर है. प्रोबेशन अवधि में सहायक प्राध्यापक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है लेकिन अशोक चौधरी नियुक्ति के बाद ही छुट्टी पर चले गए लोक भवन की आपत्ति इस पर भी है.
अशोक चौधरी की नियुक्ति सहायक अध्यापक के पद पर उस समय हुई, जब वह विधायक और मंत्री थे. अधिनियम में प्रोफेसर के सांसद या विधायक निर्वाचित होने की स्थिति में अवकाश देने का प्रावधान है. इसके उलट विधायक या मंत्री रहते हुए प्रोफेसर नियुक्त होने की स्थिति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. इन्हीं सब को लेकर लोग भवन ने महाधिवक्ता से राय मांगी है.
नई जिम्मेदारी, नया संकल्प 🙏 आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि मैं #पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रारम्भ करने जा रहा हूँ। मैं विशेष रूप से हमारे मित्र प्रो. एस. पी. शाही जी, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग ने मुझे सदैव प्रेरित किया। साथ ही प्रो. उपेन्द्र सर, कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय तथा कुलसचिव, जनाब अबू बकर रिज़वी साहब का भी हार्दिक धन्यवाद, जिनके सान्निध्य में हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा। #Bihar #PatliputraUniversity #NitishKumar— Dr. Ashok Choudhary (@AshokChoudhaary) February 16, 2026
17 फरवरी को बने थे सहायक प्रोफेसर
अशोक चौधरी इस साल 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना स्थित एन कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान दिया था और योगदान देने के अगले ही दिन छुट्टी पर चले गए. अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर भी सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए जा रहे हैं और अब एक तरह से लोक भवन में भी सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है. इस मामले में अशोक चौधरी की तरफ से कहा गया, 'मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.'
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