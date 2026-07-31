ETV Bharat / state

पटना में 70 लाख की शराब जब्त, यूपी से लाई जा रही थी.. हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार

पटना में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 70 लाख रुपये की शराब जब्त की. इस दौरान हरियाणा के दो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

Liquor seized in Patna
पटना में शराब जब्त शराब लदा ट्रक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: विदेशी शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उत्पाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. उत्पाद पुलिस ने पटना-गया NH-22 पर नदौल उत्पाद पुलिस चौकी के पास घेराबंदी कर 70 लाख रुपये कीमत की भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है. यह कार्रवाई गुरुवार देर रात पटना-गया NH-22 पर नदौल चेकपोस्ट के पास की गई. उत्पाद अधीक्षक निशांत कुमार के नेतृत्व में टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार: उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब से लदा एक बड़ा कंटेनर इसी रास्ते से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर नदौल उत्पाद पुलिस चौकी के पास नाकेबंदी की गई. दूर से ही पुलिस को देखकर तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगे. इसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर कंटेनर को पकड़ा और मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. जिसकी पहचान सुनील कुमार (पिता रघुवीर सिंह, उम्र 35 वर्ष, निवासी सिसवाला, थाना रावलवास कुर्द) और सतीश कुमार (पिता सिसुपाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी मांगली, थाना मांगली) के रूप में हुई है. ये दोनों आरोपी जिला हिसार, हरियाणा के रहने वाले हैं.

Liquor seized in Patna
गिरफ्तार तस्कर (ETV Bharat)

अलग-अलग ब्रांड की शराब बरामद: पुलिस ने मौके से एक बड़ा TATA DCM कंटेनर (ट्रक) जब्त किया है. जांच करने पर ट्रक से कुल 590 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 5659.800 लीटर है. इसमें 441 कार्टन विदेशी शराब (3871.80 लीटर) और 149 कार्टन बियर (1788 लीटर) शामिल है. सभी अलग-अलग ब्रांड की शराब है.

पूछताछ में खुलासा: पूछताछ के दौरान दोनों तस्करों ने स्वीकार किया कि वे शराब की यह बड़ी खेप कानपुर से लेकर हाजीपुर डिलीवरी करने जा रहे थे. उत्पाद पुलिस ने ट्रक, शराब और अन्य सामान को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस धंधे से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा.

"गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि एक शराब की बड़ी खेप इसी रास्ते से गुजरने वाली है. नदौल उत्पाद पुलिस चौकी के पास घेराबंदी की गई लेकिन दूर से ही पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे पीछा कर कंटेनर को पकड़ा गया है, दो तस्कर को गिरफ्तार की गई है. 5659 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है." -निशांत कुमार, एक्साइज सुपरीटेंडेंट, मसौढ़ी

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

LIQUOR SEIZED IN PATNA
बिहार में शराब की तस्करी
BIHAR NEWS
PATNA NEWS
LIQUOR SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.