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बिहार में दुल्हनों की आड़ में शराब तस्करी, लग्जरी कार से 5 लाख की खेप बरामद, हरियाणा के दो जोड़े गिरफ्तार

हरियाणा के दो दंपती विदेशी शराब की खेप लेकर पहुंचे थे.उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह सफर करने पर किसी को उनपर शक नहीं होगा.

MUZAFFARPUR LIQUOR SMUGGLING
कार की डिक्की में रखी शराब की बोतलें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 18, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार में शराबबंदी कानून को धता बताने के लिए तस्कर लगातार नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. इस बार मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसने शक से बचने के लिए नई नवेली दुल्हनों की आड़ ली थी. हरियाणा से शराब की खेप लेकर चली दो नवविवाहित जोड़ियों का सफर अंत में मुजफ्फरपुर जेल में जाकर खत्म हुआ.

आरोपियों की पहचान: जानकारी के अनुसार, हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले दो दंपती सोनू और अजीत एवं राखी और दीपक लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर बिहार पहुंचे थे. तस्करों को उम्मीद थी कि नई नवेली दुल्हनों के साथ सफर करने पर पुलिस या जांच एजेंसियों को उन पर शक नहीं होगा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

उत्पाद विभाग की नाकेबंदी: उत्पाद विभाग को लंबे समय से इस गिरोह की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया.जैसे ही संदिग्ध लग्जरी कार छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवा पुल के पास पहुंची, टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया. तलाशी के दौरान कार से करीब 5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई.

गिरफ्तारी और जेल: इसके बाद दोनों महिलाओं समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब उन स्थानीय शराब कारोबारियों की पहचान की जा रही है, जो इस नेटवर्क के पीछे हैं.

"गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए है,जिनके आधार पर अब उन स्थानीय शराब कारोबारियों की पहचान की जा रही है, जो इस नेटवर्क के पीछे हैं. आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी एकबार और ये लोग इसी तरह तस्करी कर चुके हैं.. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है." - दीपक कुमार सिंह, उत्पाद इंस्पेक्टर

नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास: उत्पाद विभाग को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से अंतरराज्यीय शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तस्करों को स्थानीय स्तर पर कौन पनाह दे रहा था. इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है.

पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता: तस्करी के इस नए तरीके के सामने आने के बाद उत्पाद विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. मुजफ्फरपुर बॉर्डर पर संदिग्ध गाड़ियों की निगरानी और सघन जांच अभियान तेज कर दिया गया है. पुलिस इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के सभी कड़ियों को पूरी तरह से तोड़ने में जुटी है.

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