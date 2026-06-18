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बिहार में दुल्हनों की आड़ में शराब तस्करी, लग्जरी कार से 5 लाख की खेप बरामद, हरियाणा के दो जोड़े गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर: बिहार में शराबबंदी कानून को धता बताने के लिए तस्कर लगातार नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं. इस बार मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसने शक से बचने के लिए नई नवेली दुल्हनों की आड़ ली थी. हरियाणा से शराब की खेप लेकर चली दो नवविवाहित जोड़ियों का सफर अंत में मुजफ्फरपुर जेल में जाकर खत्म हुआ.

आरोपियों की पहचान: जानकारी के अनुसार, हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले दो दंपती सोनू और अजीत एवं राखी और दीपक लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर बिहार पहुंचे थे. तस्करों को उम्मीद थी कि नई नवेली दुल्हनों के साथ सफर करने पर पुलिस या जांच एजेंसियों को उन पर शक नहीं होगा.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

उत्पाद विभाग की नाकेबंदी: उत्पाद विभाग को लंबे समय से इस गिरोह की गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. सूचना के आधार पर उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया.जैसे ही संदिग्ध लग्जरी कार छपरा बॉर्डर पार कर मुजफ्फरपुर के रेवा पुल के पास पहुंची, टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया. तलाशी के दौरान कार से करीब 5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई.

गिरफ्तारी और जेल: इसके बाद दोनों महिलाओं समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब उन स्थानीय शराब कारोबारियों की पहचान की जा रही है, जो इस नेटवर्क के पीछे हैं.