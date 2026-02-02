ETV Bharat / state

बिहार में शराबबंदी का हाल देखिए.. पुलिस पर ही शराब माफियाओं से डील का आरोप, SP ने भेजा जेल

बेतिया में शराब माफियाओं से सेटिंग करते हुए 112 के पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ. एसपी ने कार्रवाई करते हुए जवान को जेल भेज दिया.

बिहार में शराबबंदी का हाल देखिए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 2:14 PM IST

बेतिया: नरकटियागंज कोइरगांवा में 503 पेटी शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद जहां बेतिया पुलिस की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी, वहीं अब यह मामला विवादों में घिरता नजर आ रहा है. शराब बरामदगी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रक के भीतर बैठा एक व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए शराब छोड़ने की कथित डील करता दिखाई दे रहा है.

शराब बरामदगी में डील का खेल: वीडियो में वह अपना नाम राजेश कुमार बताता है और ट्रक व चालक को छोड़ने के बदले 10 लाख रुपये की मांग करता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो को लेकर आरोप है कि डील के दौरान कुछ रुपये भी लिए गए और इसके बाद ट्रक चालक को छोड़ दिया गया.

पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल: हालांकि बाद में उसी ट्रक से शराब की खेप और वाहन को जब्त कर लिया गया, लेकिन चालक को कथित रूप से पैसे लेकर छोड़ दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं और मामला जांच के दायरे में आ गया है.

शराब की सूचना देने वाले पर ही केस: इस प्रकरण में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. मामले में नरकटियागंज के चर्चित शराब तस्कर नीरज कुमार पर केस दर्ज किया गया है, जबकि चर्चा है कि उसी नीरज कुमार ने इस शराब की खेप को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी.

पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल: ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि नीरज ने पुलिस को सूचना देकर शराब पकड़वाई, तो फिर उसी को शराब का मालिक बताकर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया. पूरे शराब कांड में अब कई परतें खुलती नजर आ रही हैं. पुलिस की कार्रवाई, वायरल वीडियो और दर्ज मुकदमे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल पुलिस जांच जारी है और सच सामने आने का इंतजार किया जा रहा है.

"जो व्यक्ति ट्रक में बैठा हुआ है, वह रामनगर थाने में डायल 112 पर तैनात है, जिसका नाम राजेश कुमार है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से 18000 रुपए भी बरामद किए गए हैं. यह पहले नरकटियागंज में 112 पर तैनात था. नरकटियागंज के नीरज और अमित पुराने शराब माफिया हैं. उन्हीं के संपर्क में यह था."- डॉ. शौर्य सुमन,बेतिया एसपी

SP ने भेजा जेल: राजेश कुमार जो 112 पर पोस्टेड है, वह ट्रक में बगहा से ही बैठकर शराब माफिया से पैसा वसूलने का काम करता है, लेकिन इस बार ट्रक के ओनर ने ही वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया. इसके बाद यह पूरा मामले का खुलासा हुआ. पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपी पुलिस जवान 112 राजेश को जेल भेज दिया है.

बिहार में शराबबंदी: बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है. शराब पीना और बेचना अपराध है, इसके बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं. आए दिन शराब बरामदगी के मामले सामने आते हैं. अब इस मामले में खाकी दागदार हुई है.

