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शराब लदी पिकअप का पीछा कर रही उत्पाद टीम पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में सिपाही शहीद

नालंदा में शराब माफिया का तांडव, हमले में सिपाही शहीद ( ETV Bharat )

नालंदा : बिहार के नालंदा में शराब माफिया का बेहद खौफनाक और दुस्साहसी चेहरा सामने आया है. पावापुरी थाना क्षेत्र में शराब लदी एक पिकअप वैन का पीछा कर रही मद्य निषेध विभाग की विशेष जांच इकाई (EIB) की टीम पर तस्करों और उनके लाइनर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी में पटना मुख्यालय की ईआईबी टीम के सिपाही अजीत कुमार को सीधे गोली लग गई. उन्हें गंभीर हालत में पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

शराब माफिया का बिहार में दुस्साहस