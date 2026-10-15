शराब लदी पिकअप का पीछा कर रही उत्पाद टीम पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में सिपाही शहीद
नालंदा में शराब लदी पिकअप का पीछा कर रहे मद्य निषेध विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 15, 2026 at 10:33 AM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा में शराब माफिया का बेहद खौफनाक और दुस्साहसी चेहरा सामने आया है. पावापुरी थाना क्षेत्र में शराब लदी एक पिकअप वैन का पीछा कर रही मद्य निषेध विभाग की विशेष जांच इकाई (EIB) की टीम पर तस्करों और उनके लाइनर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी में पटना मुख्यालय की ईआईबी टीम के सिपाही अजीत कुमार को सीधे गोली लग गई. उन्हें गंभीर हालत में पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
शराब माफिया का बिहार में दुस्साहस
इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस और उत्पाद महकमे में हड़कंप मच गया है. उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पटना मुख्यालय की एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो (ईआईबी) को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब की एक बड़ी खेप पिकअप वैन के जरिए जिले में दाखिल हुई है. गाड़ी नवादा जिले के खराट मोड़ से नालंदा की ओर आ रही थी. सूचना मिलते ही पटना की ईआईबी टीम ने राजगीर उत्पाद विभाग के सब-इंस्पेक्टर और स्थानीय पुलिस टीम के साथ मिलकर घेराबंदी शुरू कर दी.
मद्य निषेध विभाग के ऑन ड्यूटी सिपाही को मारी गोली
पावापुरी-सिलाव इलाके में हाईवे पर फ्लाईओवर के समीप जब टीम ने शराब से लदी संदिग्ध पिकअप को रोकने की कोशिश की, तभी तस्करों के लिए रेकी कर रहे 'लाइनर' ने पुलिस पर अचानक गोलियां चला दी. एक गोली सीधे सिपाही अजीत कुमार को लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. फायरिंग से मची अफरा-तफरी का फायदा उठाकर तस्कर और लाइनर वाहन समेत फरार होने में कामयाब रहे.
पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत
गोली लगने के तुरंत बाद साथी पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में घायल सिपाही अजीत को पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने फौरन पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सिपाही ने दम तोड़ दिया. शहीद सिपाही के शव का पोस्टमार्टम पटना में ही कराया जा रहा है.
पुलिस ने शराब माफिया और लाइनर की गिरफ्तारी के लिए की नाकेबंदी
उत्पाद थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि ''घटना के बाद हाईवे और आसपास के सभी रास्तों पर सघन नाकेबंदी कर दी गई है. उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही हैं.'' इस गंभीर वारदात के बाद गुरुवार की सुबह नालंदा के एसपी खुद घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे और वारदात वाली जगह का बारीकी से निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
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