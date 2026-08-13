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'जिस कंपनी की पकड़ी जाएगी शराब अब उसपर भी होगी FIR'..बिहार सरकार ने किया साफ- 'कानून लागू है और रहेगा'

बिहार में अब शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए मुसीबत बनने वाली है. विदेशी शराब पकड़ी गई तो कंपनी पर एक्शन होगा. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

मदन सहनी, मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री, बिहार
बिहार सरकार ने किया साफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 5:03 PM IST

8 Min Read
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पटना : बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार तेज हो रही है. हाल में सामने आई नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) में शराबबंदी की व्यवस्था, सरकार के राजस्व नुकसान और शराबबंदी को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर सवाल उठाए गए हैं. इसी बीच एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू करने की बात कही है.

'शराबबंदी कानून में कोई संशोधन नहीं होगा' : इन चर्चाओं के बीच बिहार सरकार के मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पहले से लागू है, अभी भी लागू है और आगे भी लागू रहेगी. विभाग समय-समय पर कानून और उसके प्रभाव की समीक्षा करता है, लेकिन फिलहाल संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है.

मदन सहनी, मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

''पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस उद्देश्य से बिहार में शराबबंदी लागू की थी, उसमें सरकार काफी हद तक सफल रही है. खासकर दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के परिवारों में शराबबंदी के कारण परिस्थितियों में बदलाव आया है. शराब पर खर्च होने वाली कमाई अब परिवार की दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल हो रही है.''- मदन सहनी, मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री, बिहार

अब विदेशी शराब बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई : मदन सहनी ने शराबबंदी के मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बिहार की सीमा पार कर आने वाली विदेशी शराब लगातार पकड़ी जा रही है. अब जिस कंपनी की विदेशी शराब बिहार में पकड़ी जाएगी, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

'कंपनी के मालिक को बिहार लाकर कार्रवाई करेंगे' : मंत्री ने कहा कि विभाग ने पिछले महीने इस संबंध में निर्देश जारी किया है. उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है. पटना में एक ट्रक से विदेशी शराब पकड़े जाने के मामले में संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कंपनी के मालिक को भी बिहार लाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मद्यनिषेध मंत्री मदन सहनी (बीच में माइक लिए)
मद्यनिषेध मंत्री मदन सहनी (बीच में माइक लिए) (ETV Bharat)

पटना में ट्रक पकड़े जाने के बाद कंपनी पर कार्रवाई : मदन सहनी के मुताबिक पटना में दूसरे राज्य से शराब लेकर आया एक ट्रक पकड़ा गया था. इसके बाद विभाग ने केवल शराब की बरामदगी और ट्रक चालक तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय संबंधित कंपनी को भी कार्रवाई के दायरे में लिया है. सरकार का कहना है कि अब शराब के स्रोत तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी.

''पिछले महीने में हमने निर्देश दिया है कि विभाग को कि जो भी विदेशी शराब जो दूसरे राज्य से बिहार की सीमा आते हैं और पकड़े जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि रोजाना पकड़े जा रहे है और सीधा हम लोग उस कंपनी पर FIR करने जा रहे हैं. उसकी शुरुआत हो चुकी है. पटना में जो ट्रक पकड़ाया है, उस कंपनी के ऊपर हमलोगों ने केस किया है.''- मदन सहनी, मध्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री

'बिहार में शराबबंदी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी' : मंत्री मदन सहनी ने सोशल मीडिया पर शराबबंदी में बदलाव से जुड़ी चल रही चर्चाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पहले से लागू है और आगे भी लागू रहेगी. फिलहाल सरकार की ओर से कानून में किसी तरह के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है.

'500 रुपये कमाने वाला आधा पैसा शराब में खर्च कर देता था' : मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पहले रोजाना करीब 500 रुपये कमाने वाले कई लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च कर देते थे और घर लौटते समय उनके पास बहुत कम पैसा बचता था. उनके मुताबिक शराबबंदी के बाद ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिला है.

'शराबबंदी पर अभी संशोधन की जरूरत नहीं' : मदन सहनी ने कहा कि विभाग स्तर पर शराबबंदी की समय-समय पर समीक्षा होती रहती है. पिछले महीने भी विभाग ने इसकी समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि समीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी और आंकड़े जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं. मंत्री ने दोहराया कि अभी कानून में बदलाव की आवश्यकता नहीं है.

''शराब और नशे के सामान की बड़े पैमाने पर हो रही बरामदगी' : मंत्री ने कहा कि ''सरकार शराब और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. छापेमारी का सिलसिला जारी है और बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है. पिछले कुछ समय में शराब की बरामदगी और कार्रवाई को लेकर विभाग की सक्रियता बढ़ी है.''- मदन सहनी, मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री, बिहार

'शराब की सप्लाई में अधिकारी-पुलिसकर्मी शामिल मिले तो कार्रवाई' : लोजपा नेता चिराग पासवान की ओर से पुलिस और अधिकारियों पर शराब की सप्लाई में शामिल होने के आरोपों से जुड़े सवाल पर भी मदन सहनी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी शराब की सप्लाई में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों को सरकार गंभीरता से ले रही है.

पूर्णिया के मामले में कार्रवाई की बात : मंत्री ने पूर्णिया में सामने आए एक मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मामला विभाग के संज्ञान में आया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि शराबबंदी के दस साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति या अधिकारी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

'कानून पुराना होने से खत्म नहीं हो जाता' : शराबबंदी कानून को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि- ''सिर्फ कानून के लंबे समय से लागू होने के आधार पर उसे खत्म नहीं किया जा सकता. कई कानून लंबे समय से लागू हैं और किसी घटना या समस्या के बने रहने का मतलब यह नहीं है कि कानून समाप्त कर दिया जाए. सरकार शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.''

जीतन राम मांझी के बयान से अलग सरकार का रुख : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को गुजरात मॉडल की तर्ज पर लागू करने की बात कही है. वहीं, राज्य के मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने फिलहाल मौजूदा कानून में किसी बदलाव की संभावना से साफ इनकार कर दिया है. ऐसे में शराबबंदी को लेकर एनडीए के भीतर अलग-अलग राय की चर्चा भी तेज हो गई है.

'शराबबंदी का सामाजिक असर दिखा' : मदन सहनी ने कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य केवल शराब की बिक्री रोकना नहीं था, बल्कि उन परिवारों की स्थिति बदलना भी था, जहां कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में चला जाता था. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, दलितों, अनुसूचित जाति-जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के परिवारों को शराबबंदी से लाभ मिलने का दावा किया.

अब शराबबंदी की अगली लड़ाई सप्लाई चेन पर : सरकार के ताजा रुख से साफ है कि शराबबंदी कानून में बदलाव के बजाय इसके प्रवर्तन को और सख्त करने पर जोर दिया जा रहा है. दूसरे राज्यों से आने वाली शराब के खिलाफ कार्रवाई के साथ अब उसके निर्माता और संबंधित कंपनियों को भी जांच के दायरे में लाने की तैयारी है. मंत्री के बयान के बाद शराबबंदी पर बहस फिलहाल कानून में संशोधन से आगे बढ़कर उसके क्रियान्वयन और सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई के सवाल पर आ गई है.

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