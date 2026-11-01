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बिहार विधान परिषद में अंकगणित दुरुस्त में फंस गई BJP, सियासी बवाल से मुश्किल में राहुल राज और बंशीधर, जानें नियम

कथित सदस्यता की रसीद दिखाते वंशीधर और राहुल राज ( ETV Bharat )

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 'जॉइनिंग की दी थी जानकारी