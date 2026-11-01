बिहार विधान परिषद में अंकगणित दुरुस्त में फंस गई BJP, सियासी बवाल से मुश्किल में राहुल राज और बंशीधर, जानें नियम
Bihar MLC के नतीजों के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया. बीजेपी धर्म संकट में है और बंशीधर-राहुल दोनों की सदस्यता पर खतरा है. रिपोर्ट-रंजीत
Published : November 1, 2026 at 7:39 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद में बीजेपी अपने अंकगणित को दुरुस्त करने के चक्कर में फंस गई. दरअसल, विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे के बाद दो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते. बंशीधर बृजवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते उन्होंने जदयू के उम्मीदवार अभिषेक झा को 9,147 वोटों से हराया. डॉ. राहुल राज सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते और उन्होंने जदयू के उम्मीदवार आनंद पुष्कर को 1,815 वोटों से हराया. दोनों ही नेता ने जदयू को चुनाव में शिकस्त दी थी.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 'जॉइनिंग की दी थी जानकारी
शनिवार को भाजपा विधान मंडल दल की बैठक हुई और बैठक मैं राहुल राज और बंशीधर बृजवासी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दोनों नेताओं को ₹200 का रसीद थमा कर पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ट्वीट कर या जानकारी भी दे दी की बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने भाजपा की सदस्यता ली.
2 घंटे के अंदर प्रदेश अध्यक्ष ने बदला ट्वीट
जब मामले ने तूल पकड़ा और विपक्ष में है तौबा मचाना शुरू किया तो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यू टर्न लिया. लगभग 2 घंटे बाद प्रदेश अध्यक्ष का दूसरा ट्वीट आया जिसमें यह कहा गया कि बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने भाजपा को समर्थन दिया है. इस ट्वीट में दोनों नेताओं के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने की बात नहीं कही.
दोनों विधान पार्षदों की सदस्यता पर लटकी तलवार!
आपको बता दें कि दल बदल कानून के तहत निर्दलीय उम्मीदवार अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. संविधान की दसवीं अनुसूची, पैरा 2(2) निर्दलीय निर्वाचित सदस्य के पार्टी में शामिल होने पर निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा अनुच्छेद 191(2) दसवीं अनुसूची के तहत सदस्यता समाप्त होने का संवैधानिक आधार भी है. दसवीं अनुसूची, पैरा 6(1) अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधान परिषद के सभापति को प्राप्त है.
सरकार पर विपक्ष है हमलावर
पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा की ओर से डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाने लगा कि दोनों विधान पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी फोटोग्राफ्स और वीडियो में विपक्ष को अवसर दे दिया है. विपक्ष सरकार से यह सवाल पूछ रही है कि अगर समर्थन दिया है तो उन्हें सदस्यता की पर्ची क्यों दी गई?
इमकोंग इमचेन बनाम भारत संघ (2008) मामले में आया था अहम फैसला
नागालैंड के निर्दलीय विधायक इमकोंग इमचेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी 2008 को महत्वपूर्ण फैसला दिया. इमचेन पर चुनाव जीतने के बाद एक राजनीतिक दल में शामिल होने का आरोप था और विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्दलीय विधायक का किसी दल को बाहर से समर्थन देना और उस दल की सदस्यता ग्रहण करना अलग-अलग बातें हैं.
सदस्यता ग्रहण करने का किया था दावा
बंशीधर बृजवासी और राहुल राज दोनों ही नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और पर्ची भी ग्रहण किया. ₹200 की सक्रिय सदस्यता की पर्ची ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही. बंशीधर बृजवासी ने कहा था कि- ''हम निर्दलीय जरूर चुनाव जीते हैं, लेकिन हमें लगा कि हम शिक्षकों के हित में आवाज अकेले बुलंद नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुझे आश्वासन दिया और उनके भरोसे पर मैं भाजपा की सदस्यता ग्रहण की.''
'मैंने पार्टी सदस्यता ग्रहण की'
निर्दलीय विधान पार्षद राहुल राज ने इस विवाद के पहले कहा था कि- ''हम पहले से ही भाजपा में थे और आज भी भाजपा में है. परिस्थितियों ऐसी बनी कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया लेकिन मेरा जुड़ाव भाजपा से रहा. प्रदेश कार्यालय में मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. मेरी विचारधारा भाजपा से जुड़ी है, इस वजह से मैं भाजपा में रहने का फैसला लिया.''
राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्ष को बैठे बिठाये एक मुद्दा दे दिया है. राष्ट्रीय जनता दल आक्रामक हो गई है पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा पटना पहुंचे और संवाददाता सम्मेलन किया मनोज झा ने संविधान के दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा कि कोई निर्दलीय विधान परिषद किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता है. अगर वह सदस्यता लेता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है. संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है, हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे. पहले तो सभापति को शिकायत की जाएगी उसके बाद न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा.
"हम सभापति महोदय के पास जाएंगे और इन दोनों दलबदल करने वाले विधान परिषद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे. सभापति जी से आग्रह है कि आप दल किस में हों लेकिन आप पंच परमेश्वर हैं. उनको पता होगा कि पंच परमेश्वर से क्या उम्मीद है? अगर आप ये फैसला नहीं लेते हैं फौरी तौर पर इनकी अयोग्यता के संबंध में तो बहुत बड़ा बवाल होगा और आप संभाल नहीं पाइयेगा."- डॉ. मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी
राष्ट्रीय जनता दल के रुख के बाद भाजपा नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए पार्टी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ''दो नवनिर्वाचित विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला लिया है. विधानमंडल दल की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही है.'' कुंतल कृष्ण ने दोनों विधान पार्षदों के भाजपा में शामिल होने की बात से पल्ला झाड़ लिया.
'सदस्यता दिलाकर बीजेपी ने यूटर्न मारा'
जनसुराज पार्टी के नेता और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि भाजपा ने जो कुछ किया है, वह पूरे तौर पर नियम और कानून का उल्लंघन है. जिस तरीके से दोनों विधान पार्षदों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद फिर यू टर्न लिया गया, वो पूरे तौर पर गैरकानूनी है. इस मामले को लेकर हम विधान परिषद के सभापति के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगे.
''हम उम्मीद करते हैं कि तीन या चार महीने के अंदर इस पर सभापति फैसला ले लेंगे ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले दिशा निर्देश दे चुकी है. सभापति के फैसले के बाद लोग न्याय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं. कानूनी तौर पर दोनों सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली है और उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए.''- अमित कुमार, जन सुराज नेता एवं अधिवक्ता, हाईकोर्ट
'ये कदम राजनीतिक दिवालियापन की ओर इशारा'
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि ''भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी छह बार विधायक रह चुके हैं. विधायी नियम उन्हें मालूम होना चाहिए, अगर मालूम था तो उन्होंने कैसे सदस्यता दिलाई और ट्वीट भी कर दिया. यह कदम पूरे तौर पर राजनीतिक दिवालियापन की ओर इशारा करता है. प्रदेश इकाई ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाई और अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है.''
ये भी पढ़ें-
- वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की जाएगी MLC सदस्यता? BJP में शामिल होने पर RJD की मांग
- शिक्षामित्र से MLC तक का सफर.. बंशीधर ब्रजवासी की कहानी, जिन्होंने JDU-RJD से PK तक को दिया झटका
- 'मेरी हत्या की साजिश..' MLC बंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर
- 'वंशीधर ब्रजवासी की जीत आने वाले समय के लिए राजनीति की बड़ी आहट', समझिए शिक्षक नेता ने कैसे सबको दी पटखनी