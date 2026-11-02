क्या अनंत सिंह की छिन जाएगी विधायकी? JDU की शिकायत पर बिहार विधानसभा ने भेजा नोटिस
Speaker notice to Anant Singh: बिहार विधानसभा की तरफ से जेडीयू से निष्कासित विधायक अनंत सिंह को नोटिस मिला है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 2, 2026 at 4:14 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक चुनाव में दल विरोधी गतिविधियों के कारण पहले अनंत सिंह को जेडीयू से निष्कासित किया गया और अब विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है. विधानसभा की तरफ से मोकामा विधायक को नोटिस भेजा गया है. एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है.
अनंत सिंह को विधानसभा का नोटिस
अब जो विधानसभा से जानकारी मिल रही है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश के बाद विधानसभा सचिव संजय कुमार सिंह ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को नोटिस भेजकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है. देखना होगा कि अनंत सिंह क्या जवाब देते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर उनकी सदस्यता पर क्या फैसला लेते हैं?
अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने पर क्या बोले बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार? मुश्किल में 'छोटे सरकार' https://t.co/I8RCPkdGWO #MLCElectionResults #MLCElections #AnantSingh #MLCElection2026— ETVBharat Bihar (@ETVBharatBR) October 29, 2026
उमेश कुशवाहा ने की थी अनुशंसा
पिछले दिनों में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक संजय गांधी ने विधानसभा पहुंचकर सचिव से मुलाकात की थी. उन्हें दल विरोधी गतिविधियों को लेकर सबूत भी सौंपा था. प्रदेश अध्यक्ष ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी.
अनंत सिंह की सदस्यता रद्द कराने विधानसभा पहुंचे JDU प्रदेश अध्यक्ष, बोले- 'क्विक एक्शन होगा' #AnantSingh #jdu #bihar https://t.co/2qzL4WYQY4— ETVBharat Bihar (@ETVBharatBR) October 26, 2026
अनुज सिंह का समर्थन पड़ा भारी
हालिया विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध किया था. उन्होंने खुलकर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया और जमकर प्रचार भी किया. पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से समझाने पर भी नहीं माने. इसलिए चुनाव के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. साथ ही विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है.
मोकामा में 'अजेय' हैं अनंत सिंह
अनंत सिंह मोकामा से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. चाहे जेडीयू में हो या आरजेडी में या फिर निर्दलीय वह लगातार जनता के भरोसे पर खरा उतरते रहे हैं. वह पहले बार 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे. 2010 में भी जेडीयू से जीते. 2015 में निर्दलीय विधायक बने. 2020 में आरजेडी के सिंबल पर जीते. 2022 में विधायकी जाने के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर जीतीं. 2025 में अनंत सिंह फिर से जेडीयू कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की.
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