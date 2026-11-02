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क्या अनंत सिंह की छिन जाएगी विधायकी? JDU की शिकायत पर बिहार विधानसभा ने भेजा नोटिस

अनंत सिंह को विधानसभा का नोटिस ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक चुनाव में दल विरोधी गतिविधियों के कारण पहले अनंत सिंह को जेडीयू से निष्कासित किया गया और अब विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है. विधानसभा की तरफ से मोकामा विधायक को नोटिस भेजा गया है. एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है.

अनंत सिंह को विधानसभा का नोटिस

अब जो विधानसभा से जानकारी मिल रही है विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के निर्देश के बाद विधानसभा सचिव संजय कुमार सिंह ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह को नोटिस भेजकर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है. देखना होगा कि अनंत सिंह क्या जवाब देते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर उनकी सदस्यता पर क्या फैसला लेते हैं?