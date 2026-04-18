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विजय सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार अब 24 घंटे कमांडो से घिरे रहेंगे

पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. वहीं विजय सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गयी है.

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विजय सिन्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 5:07 PM IST

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पटना: बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गृह विभाग द्वारा की गई ताजा सुरक्षा समीक्षा के बाद कई दिग्गजों की सुरक्षा श्रेणी में फेरबदल किया गया है. इस नए आदेश के तहत पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई. है.

निशांत समेत कई नेताओं की सुरक्षा अपग्रेड: गृह विभाग के पत्र के अनुसार, राज्य सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर तीन प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी बदली गई है. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को अब 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके साथ ही, जदयू के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा को भी अपग्रेड करते हुए उन्हें 'Y+' श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया गया है.

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निशांत कुमार (ETV Bharat)

विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती: सुरक्षा समीक्षा में सबसे चौंकाने वाला फैसला पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लेकर लिया गया है. उनकी सुरक्षा को 'Z+' श्रेणी से घटाकर अब 'Z' श्रेणी का कर दिया गया है. गौरतलब है कि विजय सिन्हा वर्तमान में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं. न ही उन्हें पार्टी की ओर से उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा श्रेणियों में यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त इनपुट और वर्तमान खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया है.

दो अन्य उपमुख्यमंत्रियों का सुरक्षा कवर भी बढ़ा: VIP सुरक्षा के इस नए रिव्यू में जदयू के दो अन्य कद्दावर नेताओं सह डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने इन दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा श्रेणी को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. जिसके बाद इन्हें पहले की तुलना में अधिक सुरक्षा कवर मिलेगा. विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को अब 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

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बिहार गृह विभाग का निर्देश (ETV Bharat)

सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर लिया गया फैसला: बिहार सरकार के गृह विभाग ने अपने आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया है कि VIP सुरक्षा में किए गए ये बदलाव किसी राजनैतिक कारण से नहीं, बल्कि समय-समय पर होने वाली अनिवार्य समीक्षा का हिस्सा हैं. राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में विशेषज्ञों ने नेताओं के प्रति संभावित खतरों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट्स का गहन विश्लेषण किया. इसी विश्लेषण के आधार पर कुछ नेताओं के सुरक्षा दायरे को विस्तृत किया गया है, जबकि कुछ के सुरक्षा घेरे में कमी की गई है.

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