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विजय सिन्हा की सुरक्षा घटी, निशांत कुमार अब 24 घंटे कमांडो से घिरे रहेंगे

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के प्रमुख नेताओं और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. गृह विभाग द्वारा की गई ताजा सुरक्षा समीक्षा के बाद कई दिग्गजों की सुरक्षा श्रेणी में फेरबदल किया गया है. इस नए आदेश के तहत पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की गई. है.

निशांत समेत कई नेताओं की सुरक्षा अपग्रेड: गृह विभाग के पत्र के अनुसार, राज्य सुरक्षा समिति की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर तीन प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी बदली गई है. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को अब 'Z' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके साथ ही, जदयू के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा को भी अपग्रेड करते हुए उन्हें 'Y+' श्रेणी का सुरक्षा कवर दिया गया है.

निशांत कुमार (ETV Bharat)

विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती: सुरक्षा समीक्षा में सबसे चौंकाने वाला फैसला पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लेकर लिया गया है. उनकी सुरक्षा को 'Z+' श्रेणी से घटाकर अब 'Z' श्रेणी का कर दिया गया है. गौरतलब है कि विजय सिन्हा वर्तमान में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं हैं. न ही उन्हें पार्टी की ओर से उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा श्रेणियों में यह बदलाव सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त इनपुट और वर्तमान खतरे के आकलन के आधार पर लिया गया है.