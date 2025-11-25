ETV Bharat / state

सम्राट चौधरी के हाथों में 400 अपराधियों के नामों की लिस्ट, बोले- 'कोर्ट का आदेश आते ही..'

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि 400 माफिया चिह्नित किए गए हैं. कोर्ट के फैसले का इंतजार है.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 25, 2025 at 4:44 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सरदार पटेल भवन पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया और विभागीय अधिकारियों के साथ एक लंबी समीक्षा बैठक की. पदभार संभालने के बाद पहली बार आयोजित इस बड़े स्तर की मीटिंग में कानून-व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.

अपराधियों और माफियाओं को बड़ी चेतावनी: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार सरकार के दौरान जिस लॉ-एंड-ऑर्डर स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था, उसे और मजबूत और प्रभावी बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है. बिहार में अपराध और सामाजिक उपद्रव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सख्ती से लागू होगी. राज्य में अभी तक करीब 400 माफिया और बड़े अपराधियों को चिह्नित किया जा चुका है, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

अपराधियों और माफियाओं को बड़ी चेतावनी (ETV Bharat)

"400 चिह्नितअपराधियों की संपत्तियों को कोर्ट के आदेश पर जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके साथ ही जिन अपराधियों के खिलाफ न्यायालय अनुमति देगा, उनके ठिकानों पर बुलडोज़र चलाने में भी सरकार पीछे नहीं हटेगी."- सम्राट चौधरी, गृह मंत्री, बिहार

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: सम्राट चौधरी ने स्कूल और कॉलेज परिसर की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. पिंक पुलिसिंग को और अधिक सक्रिय किया जाएगा, जिससे प्रदेश की बहन-बेटियों को किसी भी तरह की छेड़छाड़ या असुरक्षा का सामना न करना पड़े.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

हाई-सर्विलांस में रखा जाएंगे जेल: जेल प्रशासन में सुधार को लेकर भी गृह मंत्री ने कड़े निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार की किसी भी जेल में बाहरी खाना सिर्फ डॉक्टर की अनुमति पर ही जाएगा. जेलों को हाई-सर्विलांस में रखा जाएगा और कैदियों से जुड़ी हर गतिविधि पर सख्त नजर रखी जाएगी.

सोशल मीडिया पर भी नजर: सोशल मीडिया पर अभद्रता और आपत्तिजनक व्यवहार के बढ़ते मामलों पर भी मंत्री ने गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी को गाली देना, धमकाना या भ्रामक जानकारी फैलाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Samrat Choudhary
गार्ड ऑफ ऑनर लेते सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

अधिकारियों को सम्राट चौधरी का निर्देश: बैठक के बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा और जेल प्रबंधन पर एक साथ कड़ा और प्रभावी एक्शन प्लान लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है,अपराधियों पर कोई रहम नहीं, जनता की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

सम्राट चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश में आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन की सक्रियता और सख्ती का संकेत माना जा रहा है. सरकार ने संदेश दे दिया है कि कानून-व्यवस्था बहाल रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराध जगत के हर नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है.

TAGGED:

BIHAR LAW AND ORDER
ACTION AGAINST CRIMINALS
सम्राट चौधरी
बिहार लॉ एंड ऑर्डर
SAMRAT CHOUDHARY

