बिहार के KYP बंद होने से फूटा गुस्सा, BJP कार्यालय संचालकों का प्रदर्शन
नौ महीने से मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम के तहत संचालित केंद्र बंद है. संचालकों ने पटना में प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 12, 2026 at 6:45 PM IST
पटना: बिहार में मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) के तहत संचालित केंद्रों के बंद होने के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में केंद्र संचालकों ने प्रदर्शन किया. अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पहले कई घंटों तक नियोजन भवन के बाहर डटे रहे. इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे से होते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यालय की ओर बढ़ गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचकर लगातार नारेबाजी की और सरकार से कुशल युवा प्रोग्राम के तहत बंद पड़े केंद्रों को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की.
नौ महीने से बंद पड़े हैं केंद्र
प्रदर्शन कर रहे केंद्र संचालकों का कहना है कि पिछले नौ महीने से बिहार में KYP सेंटर बंद हैं, जिससे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम प्रभावित हो रहा है. इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को अलग-अलग तरह के कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता था. हालांकि, पिछले नौ महीने से इन केंद्रों का संचालन पूरी तरह बंद है. संचालकों का आरोप है कि केंद्रों को बंद किए जाने के संबंध में उन्हें कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई.
संचालकों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट
संचालकों ने कहा कि, अचानक केंद्रों का संचालन बंद होने से संचालकों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. वहीं, युवाओं को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी पूरी तरह प्रभावित हुई है. केंद्र संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है. सोमवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पटना पहुंचे और नियोजन भवन के बाहर एकत्रित होकर विरोध जताया. फिलहाल प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद रहकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं.
मांग पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन
प्रदर्शन में शामिल मुकेश कुमार दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम के तहत संचालित सभी केंद्र पिछले नौ महीने से बंद पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रों को बंद किए जाने के संबंध में संचालकों को कोई सूचना नहीं दी गई. ऐसे में केंद्र संचालकों के सामने कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रों को तत्काल चालू कराने की मांग को लेकर सभी संचालक एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा.
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की थी योजना
"कुशल युवा केंद्रों का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है. ऐसे में केंद्रों का लंबे समय तक बंद रहना युवाओं के हित में नहीं है. सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर सभी केंद्रों को फिर से चालू करें. वे तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता." -मुकेश कुमार दुबे, प्रदर्शनकारी
सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता और बंद पड़े केंद्रों को चालू करने की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. अब देखना होगा कि केंद्र संचालकों के इस प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है. क्या विभाग द्वारा KYP केंद्रों को दोबारा शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं, इस पर सभी संचालकों की नजरें टिकी हुई हैं.
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