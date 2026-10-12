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बिहार के KYP बंद होने से फूटा गुस्सा, BJP कार्यालय संचालकों का प्रदर्शन

प्रदर्शन करते KYP संचालक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) के तहत संचालित केंद्रों के बंद होने के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में केंद्र संचालकों ने प्रदर्शन किया. अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी पहले कई घंटों तक नियोजन भवन के बाहर डटे रहे. इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे से होते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यालय की ओर बढ़ गए. प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचकर लगातार नारेबाजी की और सरकार से कुशल युवा प्रोग्राम के तहत बंद पड़े केंद्रों को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग की.

नौ महीने से बंद पड़े हैं केंद्र