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'घर के मुहाने तक पहुंची कोसी..' बिहार में नदियों का बढ़ा जलस्तर, उफान पर बागमती, अलर्ट जारी

दरभंगा में सुरक्षा बांध के किनारे मिट्टी कटाई पर विवाद : दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के मनिहारी में सुरक्षा बांध के किनारे बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाई का मामला सामने आया है. शनिवार को मिट्टी कटाई के विरोध में दर्जनों स्थानीय युवक और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काम पर नाराजगी जताई.

"नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चौथम और बेलदौर प्रखंड का दौरा किया गया है. बागमती और कोसी के जलस्तर में वृद्धि से बाढ़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. जहां-जहां कटाव की संभावना है, वहां बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंताओं के माध्यम से काम कराया जा रहा है. अगर बाढ़ आती है तो उससे निपटने के लिए नाव, सामुदायिक रसोई और बाढ़ राहत शिविर की व्यवस्था की जा रही है." - विक्रम बीरकर, जिलाधिकारी, खगड़िया

बाढ़ आई तो नाव से लेकर राहत शिविर तक तैयारी : जिलाधिकारी ने बताया कि संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने नाव, सामुदायिक रसोई और बाढ़ राहत शिविरों की तैयारी शुरू कर दी है. सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है.

कटाव वाले इलाकों पर विशेष नजर : बागमती नदी के किनारे बसे कई गांव कटाव की चपेट में हैं. जिलाधिकारी ने इन इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा. अभियंताओं को तटबंधों की नियमित मॉनिटरिंग करने और खतरे के संकेत मिलते ही सुरक्षात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

तटबंधों की निगरानी के निर्देश : निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अभियंताओं और अधिकारियों से नदी के जलस्तर, कटाव की स्थिति और बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

खगड़िया में बागमती का बढ़ा जलस्तर : वहीं बिहार के खगड़िया जिले में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इसके चलते चौथम और बेलदौर प्रखंड के संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है. स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी विक्रम वीरकर ने शनिवार को दोनों प्रखंडों के विभिन्न संवेदनशील और कटाव प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया.

गांव की ओर तेजी से बढ़ रही कोसी : स्थानीय ग्रामीण पंकज यादव, देवनी देवी और गोविंद कुमार ने बताया कि हर साल कोसी के कटाव से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है. इस बार भी नदी तेजी से गांव की ओर बढ़ रही है. ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कराने, कटावरोधी उपाय करने और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है.

सामान समेटने को मजबूर ग्रामीण : कटाव बढ़ने से गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीण अपने घर और सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं. लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से कोसी लगातार कटाव कर रही है. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा तो लेते हैं, लेकिन उनके लौटने के बाद कटाव रोकने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं दिखती.

सहरसा/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/खगड़िया : बिहार में कोसी नदी का तांडव शुरू हो गया है. चढ़ते और उतरते दोनों समय नदी की प्रलयंकारी धारा कटाव से हाहाकार मचा रही है. सहरसा के नवहट्टा प्रखंड की सत्तौर पंचायत स्थित बिरजाईन वार्ड-1 में कोसी नदी का कटाव तेज हो गया है. नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश के बाद नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के बीच नदी की धार लगातार जमीन काट रही है. कटाव की चपेट में आकर कई घर नदी में समा चुके हैं, जबकि कई मकान अब नदी के मुहाने पर खड़े हैं.

बागमती की बाढ़ का पानी गांव में घुसा (ETV Bharat)

20 हाइवा और पोकलेन से मिट्टी निकालने का आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 20 हाइवा और पोकलेन मशीनों की मदद से खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी काटकर बाहर ले जाई जा रही है. जिस स्थान पर मिट्टी कटाई हो रही है, उसके पास सुरक्षा बांध और नदी मौजूद है. ऐसे में बांध के किनारे गहरी खुदाई से उसकी मजबूती प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

15 से 20 फीट गहरी खुदाई का दावा : स्थानीय लोगों के मुताबिक कई स्थानों पर करीब 15 से 20 फीट तक मिट्टी काटी जा रही है. ग्रामीणों ने दावा किया कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन पर प्रतिबंध रहता है, इसके बावजूद मिट्टी को हाइवा के जरिए दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल तक भराई के लिए ले जाया जा रहा है. ग्रामीणों ने मिट्टी कटाई और उसे एम्स परिसर तक ले जाने से संबंधित अनुमति एवं दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है.

''मिट्टी कटाई के नियम सभी के लिए समान होने चाहिए. आम लोगों द्वारा अपनी जमीन से मिट्टी निकालने पर कार्रवाई होती है, लेकिन यहां बड़े पैमाने पर मशीनें और हाइवा लगाए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है.''- राधेश्याम यादव, स्थानीय निवासी, दरभंगा

खनन विभाग ने जांच के लिए अधिकारी भेजने की बात कही : ग्रामीणों के आरोपों के बीच दरभंगा की खनिज पदाधिकारी सुमन कुमारी ने मामले की जानकारी मिलने की बात कही है. उन्होंने कहा कि एम्स में मिट्टी भराई का काम चल रहा है और इसकी जांच के लिए अधिकारी को भेजा जा रहा है.

दरभंगा में पोकलेन से मिट्टी निकालने का आरोप (ETV Bharat)

"जानकारी मिली है कि एम्स में मिट्टी भराई का काम चल रहा है. अधिकारी को भेजकर मामले की जांच कराई जा रही है."- सुमन कुमारी, खनिज पदाधिकारी, दरभंगा

मुजफ्फरपुर में बागमती का पानी घरों में घुसा : मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर ने कटरा प्रखंड के निचले इलाकों में परेशानी बढ़ा दी है. बकुची गांव में एक दर्जन से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है. घरों में पानी घुसने के बाद लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई परिवार सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटे हैं.

स्कूलों पर भी बाढ़ का असर : बाढ़ का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है. बकुची प्राथमिक विद्यालय और नवादा माध्यमिक विद्यालय का परिसर पानी में डूब गया है. स्कूल परिसर में पानी जमा होने से बच्चों और शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है. ग्रामीणों को आशंका है कि जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो आसपास के दूसरे इलाकों में भी पानी फैल सकता है.

स्कूल परिसर में बागमती का पानी (ETV Bharat)

पीपा पुल से लगातार दूसरे दिन आवागमन बंद : बागमती का जलस्तर बढ़ने के कारण बकुची घाट स्थित पीपा पुल से लगातार दूसरे दिन आवागमन बंद रहा. लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुल से आवाजाही रोक दी है. हालांकि, इसके बावजूद कई लोग जरूरी काम के लिए जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए. इससे हादसे का खतरा बना हुआ है.

सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी : बागमती का पानी आसपास के खेतों में भी फैल गया है. सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. खेतों में लगी फसल को नुकसान की आशंका है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.

कटाव से बेनीबाद-औराई सड़क पर खतरा : नवादा के समीप बागमती नदी के मोड़ पर तेज कटाव जारी है. कटाव के कारण बेनीबाद-औराई मुख्य सड़क पर भी खतरा मंडराने लगा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए मिट्टी से भरी बोरियां रखवाई हैं, लेकिन नदी की तेज धारा के सामने यह इंतजाम नाकाफी नजर आ रहा है.

राहत और सुरक्षित स्थान की मांग : कुछ दिन पहले जिलाधिकारी कुमार गौरव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे. इसके बावजूद बागमती के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. प्रभावित लोगों ने राहत सामग्री, सुरक्षित आवागमन, कटावरोधी उपाय और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करने की मांग की है.

"रात से ही बागमती का पानी लगातार बढ़ रहा है. घरों में पानी घुस चुका है, जिससे रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. खाने-पीने की परेशानी है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है. प्रशासन से जल्द राहत और सुरक्षा व्यवस्था की उम्मीद है."- कुमार गौरव, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

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