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10 कट्ठा खेत से करोड़पति बनने का मंत्र, बिहार के इस किसान ने उगाई दुनिया की सबसे महंगी फसल

किशनगंज: बिहार के हंसराज नखत ने ऐसा चमत्कार किया है, जिससे आम किसान भी करोड़पति बन सकते हैं. किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत वार्ड 1 निवासी किसान हंसराज नखत ने दुनिया के सबसे महंगे मसालों में शुमार वैनिला की खेती का सफल परीक्षण किया. वैनिला की खेती खासकर बिहार के लिए सबसे मुश्किल काम है.

हंसराज ने साबित कर दिया कि बिहार की मिट्टी में वैनिला की खेती संभव है. वैनिला की खेती मुख्य रूप से दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के असम में होती है. वैश्विक स्तर पर मेडागास्कर, इंडोनेशिया और मैक्सिको इसके बड़े उत्पादक हैं.

हंसराज ने फेल हो चुके किसानों से मुलाकात की, उनकी कमियां और दिक्कतों को गहराई से जाना, उन गलतियों को सुधारा और फिर अपने खेत में काम करना शुरू किया. नतीजा हुआ कि हंसराज का यह ट्रायल शत-प्रतिशत कामयाब रहा. वे बताते हैं कि, अगस्त 2024 में लगाए गए पौधों में ठीक डेढ़ साल बाद, यानी फरवरी 2026 में फूल आने शुरू हो गए. हैंड पॉलिनेशन (परागण) किया, जिसके बाद बेलों पर फल आने लगे हैं.

हंसराज नखत ने बताया कि, अगर किसान पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय खरीदार इसे सीधे खेतों से हाथों-हाथ ऊंचे दामों पर खरीदते हैं. वे बताते हैं कि, इस सफर में चुनौतियां कम नहीं थीं. इससे पहले भी बिहार में कई कंपनियों ने वैनिला की खेती करवाने की कोशिश की, लेकिन किसान फेल हो गए. हंसराज ने बताया कि, उन असफलताओं से हार मानने के बजाय एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया.

"अंतरराष्ट्रीय बाजार का यह नियम है कि आप जहां से भी वैनिला का प्लांट लेते हैं, वैश्विक कंपनियां वहीं से आपका डेटा उठा लेती हैं और खुद ही किसानों से संपर्क कर लेती हैं. ऐसे में वैनिला की फसल तैयार होने के बाद बाजार ढूंढने या फसल की बिक्री की कोई समस्या ही नहीं बचती." -हंसराज नखत, किसान

हंसराज नखत के बगान में वैनिला के पौधे (ETV Bharat)

हंसराज नखत ने बताया कि, इसकी शुरुआत करीब दो साल पहले हुई थी, जब अगस्त 2024 में एक ट्रायल के तौर पर कर्नाटक से वैनिला के पौधे लाकर खेत में लगाया. उसी समय यह खबर स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुई थी. दिलचस्प बात यह है कि अखबार में खबर छपते ही हंसराज के पास कतर की एक ग्लोबल कंपनी से कॉल आया. कंपनी ने कहा कि अगर आप बड़े पैमाने पर इसकी खेती करते हैं तो कंपनी आपके उत्पाद खरीदने के लिए तैयार है.

हंसराज ने इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफल करके दिखाया. अब इनके पौधों में वैनिला के फल आने लगे हैं. इस कामयाबी को करीब से देखने और किसान का हौसला बढ़ाने के लिए ईटीवी भारत की टीम हंसराज के बगान में पहुंची. यह नई शुरुआत किसानों के लिए मददगार साबित होगी.

इस फसल को 21 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान और हवा में भारी उमस (नमी) चाहिए. इसके लिए भुरभुरी और बेहतरीन जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी है, ताकि पेड़ की जड़ों में पानी जमा न हो. चूंकि बिहार का मौसम चरम पर रहता है. यहां, जितनी कड़ाके की ठंड, उतनी ही भीषण गर्मी पड़ती है. इसलिए इसकी खुली खेती संभव नहीं है.

ग्रीन नेट हाउस और कृत्रिम उमस का प्रबंधन

हंसराज बताते हैं कि, इस खेती को सफल बनाने के लिए खेत में पॉलीहाउस या ग्रीन नेट हाउस बनाना अनिवार्य है, ताकि पौधों को 50 प्रतिशत छाया मिल सके. साथ ही, इसके भीतर दक्षिण भारत जैसी उमस पैदा करने के लिए फॉगर्स या माइक्रो स्प्रिंकल लगाने पड़ते हैं, जो कृत्रिम रूप से नमी बनाए रखते हैं.

वैनिला की फसल का गणित और बंपर मुनाफा

हंसराज ने इस औषधीय फसल का गणित और मुनाफा बेहद हैरान करने वाला बताया. हंसराज बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैनिला 40 हजार से 70 हजार रुपये प्रति किलो बिकती है. सितंबर से नवंबर के बीच पौधा लगाया जाता है. लगभग तीन साल में पौधों में फूल आने लगते हैं. फूल का हाथ से परागण करना होता है. इसके बाद फल आते हैं.

वैनिला के पौधों में आए फूल (ETV Bharat)

फल को पकने में 6 से 9 महीने का समय लगता है, जिसके बाद इसे तोड़कर सुखाने और सुगंधित बनाने (प्रोसेसिंग) में 3 से 5 महीने और लगते हैं. एक बार पौधा तैयार हो जाए तो यह करीब 15 सालों तक लगातार फल देता रहता है. कर्नाटक की तर्ज पर प्रति पेड़ 4 से 5 किलो वैनिला का उत्पादन होता है.

"अगर कोई किसान महज 25 डिसमिल यानि 8-10 कट्ठा जमीन पर शेड बनाकर 400 से 500 पौधे लगाता है, तो उसे करीब 2000 किलो वैनिला मिलेगा, जिसकी बाजार में कीमत 8 से 14 करोड़ रुपये तक हो सकती है." -हंसराज नखत, किसान

सिस्टम के सहयोग और वैनिला की भारी डिमांड

हंसराज बताते हैं कि, इस बेहिसाब मुनाफे को आम किसानों तक पहुंचाने के लिए अब सरकारी सिस्टम के व्यावहारिक सहयोग की जरूरत है. किशनगंज जिला उद्यान पदाधिकारी राखी कुमारी का कहना है कि देश की बड़ी-बड़ी कॉस्मेटिक, इत्र और फूड फैक्ट्रियों में वैनिला की भारी मांग है, जिसके लिए भारत को फिलहाल विदेशों से आयात करना पड़ता है.

"किशनगंज की जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त पाई गई है, इसलिए विभाग आगे आने वाले किसानों को तकनीकी मदद देने की तैयारी कर रहा है." -राखी कुमारी, जिला उद्यान पदाधिकारी

वैनिला के पौधों में आये फल (ETV Bharat)

सरकारी मदद और कोऑपरेटिव कमेटी की मांग

किसान हंसराज नखत का साफ कहना है कि, वे सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं. उनकी मांग है कि सरकार सबसे पहले एक 'कॉर्पोरेटिव कमेटी' (सहकारी समिति) बनाए, क्योंकि 4 किलो वैनिला बेचने और 400 किलो वैनिला बेचने के रेट में बड़ा फर्क आता है. इसके अलावा सरकार किसानों को नेट हाउस बनाने, कर्नाटक से पौधे मंगवाने के लिए लॉजिस्टिक्स और बिहार के इच्छुक किसानों को कर्नाटक भेजकर इसकी व्यावहारिक ट्रेनिंग दिलाने में मदद करे.

ठाकुरगंज से विदेशों में निर्यात का बड़ा सपना

हंसराज ने बताया कि, अगर सरकार यह बुनियादी ढांचा तैयार कर देती है, तो ठाकुरगंज से सीधे विदेशों में वैनिला का निर्यात होगा, जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक गौरवशाली जरिया बनेगा.

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