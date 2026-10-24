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मुंबई में ATS ने बिहार के युवक को पकड़ा, जैश के लिए कर रहा था प्रचार, जानिए कौन है मोहम्मद हसन?

मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर ( ETV Bharat )

किशनगंज: महाराष्ट्र एटीएस द्वारा मुंबई के माहिम से गिरफ्तार किया गया जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर (33 वर्ष) बिहार का रहने वाला है. वह किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखण्ड स्थित भनकरद्वारी गांव का निवासी बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई हैं.

स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां हुईं अलर्ट