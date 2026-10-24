मुंबई में ATS ने बिहार के युवक को पकड़ा, जैश के लिए कर रहा था प्रचार, जानिए कौन है मोहम्मद हसन?
मुंबई में गिरफ्तार जैश का संदिग्ध हसन किशनगंज का निवासी है, उसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : October 24, 2026 at 4:58 PM IST
किशनगंज: महाराष्ट्र एटीएस द्वारा मुंबई के माहिम से गिरफ्तार किया गया जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर (33 वर्ष) बिहार का रहने वाला है. वह किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखण्ड स्थित भनकरद्वारी गांव का निवासी बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई हैं.
स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां हुईं अलर्ट
स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के घर और उसके परिवार से संबंधित तमाम जानकारियां जुटाने में लग गई हैं. इस मामले में आरोपी के परिजनों का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपी कुल 6 भाई है, जिनमें से तीन भाई ठेकेदारी का काम करते हैं और सबसे छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है.
पढ़ाई की डांट पर छोड़ा था घर
हसन की भाभी ने बताया कि, पहले अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली में रहता था. पढ़ाई के लिए जब उसके भाई ने उसे डांटा, तो वो नाराज होकर मुंबई चला गया. मुंबई में उसके 2 चचेरे भाई भी रहते हैं. वहां जाकर वह राइडर और इत्र विक्रेता के तौर पर काम करने लगा था.
"10 साल पहले बड़ा भाई पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए वह मुंबई भाग गया था. अब वह बाहर में क्या करता था, इसकी कोई जानकारी नहीं है. उसके मझले भाई की शादी थी, उस समय 4 साल बाद आया था. फिर गया तो 7 साल तक गायब रहा. इसके बाद छोटे भाई की शादी हुई. हसन की शादी नहीं हुई है." - हसन की भाभी
मां को छोटे बेटे ने दी फोन पर सूचना
हसन की मां प्रवीण बानो ने बताया कि छोटे बेटे ने फोन कर जानकारी दी कि उसे पकड़ लिया गया है. वह ज्यादा फोन नहीं करता है. छह महीने से लेकर एक साल से ऊपर का समय हो गया था, जब उसे आखिरी बार फोन किया गया था. वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है.
मदरसा और गुजरात से की थी पढ़ाई
"जब वह छोटा था, तब गांव में स्कूल नहीं था. नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए उसने मदरसा में थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी. इसके बाद हसन ने गुजरात जाकर हाफीज की पढ़ाई पूरी की थी." -प्रवीण बानो, हसन की मां
परिजनों से कम रहता था संपर्क
मुंबई जाने के बाद काफी दिनों तक हसन ने अपने घरवालों से कोई बात नहीं की थी. इसके बाद उसके भाई ने किसी तरह उसका नंबर पता करके उससे संपर्क किया था. भाई ने उसे बताया कि अम्मा तुम्हें बहुत याद करती हैं, जिसके बाद से वो कभी-कभार घर वालों से फोन पर बात करने लगा था.
दो साल पहले आया था गांव
परिजनों के मुताबिक हसन से आखिरी बार रमजान के मौके पर बात हुई थी. वह करीब 2 साल पहले किशनगंज में अपने गांव आया था. स्थानीय जिला परिषद सदस्य फैजान अहमद ने भी बताया कि वह दो वर्ष पहले गांव में दिखाई दिया था, पर यहां उसका किसी से कोई खास संपर्क नहीं था.
माहिम से हुई आरोपी की गिरफ्तारी
जिला परिषद सदस्य के अनुसार हसन की गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई से मिली है. यहां परिजनों से ही उसका संपर्क बेहद कम रहने की वजह से ग्रामीणों के पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. वहीं मुंबई एटीएस की कालाचौकी यूनिट ने उसे माहिम मेट्रो स्टेशन के पास से गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा है.
सोशल मीडिया पर चला रहा था अभियान
जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपी इत्र बेचने और राइडर की आड़ में कट्टरपंथी विचारों का प्रचार कर रहा था. एटीएस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों के जरिए सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और पीएम मोदी पर विवादित कमेंट करने सहित 'जिहाद करो' जैसी राष्ट्रविरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहा था.
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