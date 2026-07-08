पटना जंक्शन के पास से काली स्कॉर्पियो में किडनैप हुआ बंटी, चौंकाने वाली है इसके पीछे की वजह
पटना में बंटी के अपहरण से भारी बवाल मचा. बंटी की सकुशल रिहाई को लेकर प्रशांत किशोर ने पुलिस-प्रशासन को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया.
Published : July 8, 2026 at 1:39 PM IST
पटना: राजधानी पटना में युवक के कथित अपहरण के विरोध में बुधवार को लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. न्यू करबिगहिया इलाके में अपहृत युवक बंटी की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने सुबह से ही सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया.
बीच सड़क पर भारी बवाल: प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द अपहृत युवक को बरामद करने और मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. करीब दो घंटे तक चले इस प्रदर्शन के कारण न्यू करबिगहिया मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
बेटी के लिए दही लेने गया था बंटी: जानकारी के अनुसार अपहृत युवक की पहचान 25 वर्षीय बंटी के रूप में हुई है, जो न्यू करबिगहिया कब्रिस्तान गली का निवासी है. परिजनों का आरोप है कि सोमवार की देर रात बंटी अपनी बेटी के लिए पटना जंक्शन के पास दही खरीदने गया था.
CCTV फुटेज में कैद हुई खौफनाक वारदात: इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने का दावा किया गया है, जिसमें कथित तौर पर बंटी को वाहन में ले जाते हुए देखा जा सकता है. परिजनों ने मंगलवार को मामले की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी.
पुलिस की सुस्ती पर परिजनों ने जतायी नाराजगी: परिजनों आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक बंटी की बरामदगी नहीं हो सकी है, जिससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने बुधवार को सुबह उग्र प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई करती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती थी.
देह व्यापार के खिलाफ बंटी ने खोला था मोर्चा: बंटी के परिवार का आरोप है कि वह इलाके में लंबे समय से कथित तौर पर चल रहे देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाता था. इसी वजह से उसे निशाना बनाकर अगवा किया गया है. परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
प्रशांत किशोर ने दिया दो दिनों का अल्टीमेटम: प्रदर्शन के दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बंटी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया. प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर बंटी की सकुशल बरामदगी नहीं होती है तो वह खुद स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा: इधर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसे देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क खाली करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी. हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बंटी की बरामदगी तक आंदोलन जारी रखने की बात कहते रहे. मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने रोहित और बजरंगी नामक दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. इसके साथ ही अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.
"पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. मामले के शीघ्र खुलासे और अपहृत युवक की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा."- कृष्ण मुरारी प्रसाद, लॉ एंड ऑडर एएसपी,कोतवाली थाना
ये भी पढ़ें
पटना में स्कूल पहुंचे पूर्व छात्र को स्कॉर्पियो में अगवा कर पीटा, वर्तमान छात्रों पर आरोप!
चाची ने शादी का दिया प्रलोभन तो अपराधी बना दिव्यांग धर्मेंद्र, 8 महीने के बच्चे का किया अपहरण