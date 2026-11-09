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बिहार के खेल भवनों में अब खेल संघ करा सकेंगे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण

बैठक करते रवीन्द्रण शंकरण ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. अब जिलों में बने खेल भवनों का इस्तेमाल संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे.

इसके साथ ही अब जरूरत के अनुसार एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी खोले जा सकेंगे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर लिए गए इस फैसले से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए जगह की समस्या से राहत मिलेगी और खिलाड़ियों को अपने जिले में ही अभ्यास का बेहतर अवसर मिल सकेगा.