बिहार के खेल भवनों में अब खेल संघ करा सकेंगे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण
Bihar khel bhawan infrastructure: एक जिले में खुलेंगे कई खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर. खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर मौका. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 9, 2026 at 8:35 PM IST
पटना : बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है. अब जिलों में बने खेल भवनों का इस्तेमाल संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए कर सकेंगे.
इसके साथ ही अब जरूरत के अनुसार एक जिले में एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर भी खोले जा सकेंगे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर लिए गए इस फैसले से खेल संघों को प्रशिक्षण के लिए जगह की समस्या से राहत मिलेगी और खिलाड़ियों को अपने जिले में ही अभ्यास का बेहतर अवसर मिल सकेगा.
खेल संघों को मिलेगी प्रशिक्षण की जगह
इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 नवंबर को पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान की थी. उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए जिलों के खेल भवनों को खेल संघों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की बात कही थी. मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करने की दिशा में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू कर दी है.
इसी कड़ी में सोमवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल भवनों में संचालित किए जा सकने वाले इंडोर खेलों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. इसमें कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, फेंसिंग, योग और वुशु खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में खेल भवनों के बेहतर इस्तेमाल और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई.
खेल संघ खुद कर सकेंगे भवनों का चयन
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बैठक में खेल संघों के प्रतिनिधियों को बताया कि वे अपने खेल की जरूरत, खिलाड़ियों की संख्या और संबंधित क्षेत्र में खेल के विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के लिए एक या एक से अधिक जिलों के खेल भवनों का चयन कर सकते हैं. इन भवनों में प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा. हालांकि, खिलाड़ियों के चयन और उनके प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था संबंधित खेल संघों को ही करनी होगी.
एक जिले में खुलेंगे एक से अधिक खेलो इंडिया सेंटर
खेल प्रशिक्षण को लेकर एक और अहम बदलाव किया गया है. रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि खेलो इंडिया की नीति में हाल में हुए बदलाव के बाद अब किसी जिले में जरूरत के अनुसार एक से अधिक खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर खोले जा सकेंगे. इससे पहले प्रत्येक जिले में खेलों की आवश्यकता के अनुसार एक स्मॉल सेंटर खोलने की योजना थी. नई व्यवस्था से अलग-अलग खेलों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे.
''इन सेंटरों में खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के चयन में संबंधित खेल संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. वहीं, चयनित प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए जरूरी खेल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की होगी. इससे खेल संघों को प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करने में संस्थागत सहयोग मिल सकेगा.''- रवीन्द्रण शंकरण, महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण
जिला स्तर पर निखरेगी खेल प्रतिभा
राज्य के जिलों में पहले से मौजूद खेल भवनों का इस्तेमाल अब प्रशिक्षण और खेल गतिविधियों के लिए किए जाने से बुनियादी सुविधाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा. खेल संघों को अलग से प्रशिक्षण स्थल की तलाश नहीं करनी पड़ेगी. वहीं, खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम होगी. सरकार की इस पहल से जिला स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे जिला स्तर पर ही खिलाड़ियों को खेल के संबंध में तकनीकी कौशल का ज्ञान हो सकेगा और खिलाड़ी अपनी कमियों को दूर कर उसे दुरुस्त कर सकेंगे.
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