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अगर आपको चाहिए नौकरी तो आइये बिहार, कल लगेगा जॉब कैंप.. हो जाइये तैयार

जिन युवाओं को नौकरी की तलाश है, उनके लिए सुनहरा मौका है. बिहार में 10 अप्रैल को जॉब कैंप का आयोजन होने जा रहा है.

Job Camp in Rohtas
रोहतास में जॉब कैंप का आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 9, 2026 at 4:19 PM IST

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सासाराम: बिहार के रोहतास में 10 अप्रैल को जॉब कैंप लगेगा. जिले में डालमियानगर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के तत्वाधान में विशाल जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस जॉब कैंप में देश की बड़ी कंपनी Quess Corp जो टाटा मोटर्स के साथ काम करती है, प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए युवाओं का चयन करेगी.

युवाओं के लिए सुनहर मौका: बेरोजगार युवकों के लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर के तत्वाधान में यह जॉब कैंप सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, जो लंबे समय से रोजगार की तलाश में है और अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं.

असिस्टेंट डायरेक्टर सुबोध कुमार (ETV Bharat)

किस कंपनी का कैंप?: असिस्टेंट डायरेक्टर नियोजन सुबोध कुमार ने बताया कि इस जॉब कैंप में देश की प्रतिष्ठित कंपनी Quess Corp टाटा मोटर्स के माध्यम से प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित अभ्यर्थियों को जमशेदपुर (झारखंड) में नौकरी का अवसर मिलेगा, जो औद्योगिक क्षेत्र में करियर बनाने का एक मजबूत प्लेटफार्म है.

क्या होगी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता?: सुबोध कुमार ने बताया कि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास आईटीआई या उससे अधिक निर्धारित की गई है. वहीं उम्मीदवारों की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए. खास बात ये है कि इस अवसर का लाभ महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी उठा सकते हैं.

कितनी होगी सैलेरी?: चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 12751 रुपये वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी की तरफ से अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी, जिससे युवाओं को आर्थिक और पेशेवर दोनों रूप से मजबूती मिलेगी. जॉब कैंप में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक लेकर आना होगा.

Job Camp in Rohtas
डालमियानगर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आयोजन (ETV Bharat)

"10 अप्रैल को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. प्रोडक्शन ट्रेनी के जॉब रोल के लिए कैंप लगेगा. 18 से 23 वर्ष के बीच के युवक और युवतियां भाग ले सकते हैं. आधार कार्ड-पैन कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर आना होगा."- सुबोध कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, नियोजन

कोई शुल्क नहीं देना होगा: इस जॉब कैंप की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से नि:शुल्क है. इसमें भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को भी समान अवसर मिल सके.

ये भी पढ़ें: इंटर पास और ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, खगड़िया में लगेगा रोजगार कैंप

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