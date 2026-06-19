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अच्छी सैलरी..PF.. इंसेंटिव और ESI की सुविधा, 10वीं से ग्रेजुएट तक के अभ्यर्थी करें अप्लाई

बिहार के कटिहार में कल मेगा जॉब कैंप लगने वाला है. जानें कैसे करें आवेदन..

Bihar Job Camp
कटिहार में जॉब कैंप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 2:05 PM IST

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कटिहार: जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक शानदार अवसर सामने आया है. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, कटिहार द्वारा 20 जून 2026 (शनिवार) को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

कटिहार में जॉब कैंप: यह रोजगार शिविर कटिहार प्रखंड परिसर स्थित आईटी भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित बिहार स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सामने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा. जिला नियोजन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस रोजगार शिविर में स्वतंत्रा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड भाग लेगी.

बिहार में रोजगार का सुनहरा मौका (ETV Bharat)

"कंपनी विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी. कंपनी द्वारा मुख्य रूप से फील्ड ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. फील्ड ऑफिसर पद के लिए कुल 20 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं."- संजीव कुमार, पदाधिकारी,जिला नियोजन कार्यालय

वेतन और सुविधाएं: उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपये मासिक वेतन के साथ पीएफ, ईएसआईसी और इंसेंटिव की सुविधा भी मिलेगी. इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं अथवा स्नातक निर्धारित की गई है. पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है.

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संजीव कुमार, पदाधिकारी,जिला नियोजन कार्यालय (ETV Bharat)

बिहार के विभिन्न जिलों में नौकरी: संजीव कुमार ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को बिहार के विभिन्न जिलों में कार्य करने का अवसर मिलेगा. माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर युवा अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं.

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कटिहार में जॉब कैंप (ETV Bharat)

इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत: रोजगार शिविर में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोजन निबंधन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, बायोडाटा तथा सभी शैक्षणिक एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति साथ लानी होगी. जिला नियोजनालय ने अधिक से अधिक युवाओं से इस रोजगार शिविर में भाग लेकर रोजगार के अवसर का लाभ उठाने की अपील की है.

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