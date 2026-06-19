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अच्छी सैलरी..PF.. इंसेंटिव और ESI की सुविधा, 10वीं से ग्रेजुएट तक के अभ्यर्थी करें अप्लाई

कटिहार: जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक शानदार अवसर सामने आया है. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, कटिहार द्वारा 20 जून 2026 (शनिवार) को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है.

कटिहार में जॉब कैंप: यह रोजगार शिविर कटिहार प्रखंड परिसर स्थित आईटी भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित बिहार स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सामने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा. जिला नियोजन कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस रोजगार शिविर में स्वतंत्रा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड भाग लेगी.

बिहार में रोजगार का सुनहरा मौका (ETV Bharat)

"कंपनी विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेगी. कंपनी द्वारा मुख्य रूप से फील्ड ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी. फील्ड ऑफिसर पद के लिए कुल 20 रिक्तियां निर्धारित की गई हैं."- संजीव कुमार, पदाधिकारी,जिला नियोजन कार्यालय

वेतन और सुविधाएं: उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपये मासिक वेतन के साथ पीएफ, ईएसआईसी और इंसेंटिव की सुविधा भी मिलेगी. इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं अथवा स्नातक निर्धारित की गई है. पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है.