बिहार-झारखंड सोन नदी जल समझौता पर मुहर, 53 साल बाद सुलझा विवाद
बिहार-झारखंड सोन नदी जल समझौता पर मुहर लग गयी है. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया.
Published : January 13, 2026 at 4:12 PM IST
पटना: मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया. इससे बिहार-झारखंड के बीच 53 साल पुराना विवाद सुलझ गया. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोन नदी जल बंटवारे के समझौते को लेकर स्वीकृति दे दी गई है.
अमित शाह ने की थी बैठक: लंबे समय से बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन पिछले साल गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक पर सहमति बनी थी. अब समझौते के लिए कैबिनेट नीतीश कैबिनेट ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है. जल्द ही झारखंड के साथ बिहार का समझौता होगा.
किसे कितना पानी मिलेगा?: इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव अरविंद चौधरी ने दी. अरविंद चौधरी ने बताया कि 7.75 मिलियन एकड़ फिट पानी में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा.
"गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2025 को रांची में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हुई थी. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार-झारखंड के बीच वर्षों से लंबित सोन नदी जल बंटवारा को लेकर मजबूती से बिहार का पक्ष रखते हुए मामले को सुलझाया था. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गयी है. - अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट
अरविंद चौधरी ने बताया कि 1973 में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच हुए बाणसागर समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल आवंटित किया गया था. 2000 में राज्य के बंटवारे के बाद झारखंड द्वारा दोनों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किए जाने की मांग उठाई जाती रहीय. इस मुद्दे की वजह से बिहार की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर सहमति नहीं दी जा रही थी.
नहीं बन रही थी सहमति: बिहार द्वारा बंटवारे के लिए फार्मूला दिया गया, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में दोनों राज्यों के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर सहमति बनी. अब बिहार और झारखंड के बीच होने वाले समझौते को लेकर कैबिनेट ने भी स्वीकृति दे दी है
इंद्रपुरी जलाशय का रास्ता साफ: कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के जमीन पर उतरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. जिससे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
कुल 43 एजेंडे पर मुहर: मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडे पर मुहर लगी है. बिहार विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में ही शुरू होगा. इस पर भी फैसला हुआ है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है. सूत्रों से जो जानकारी मिली है, 2 फरवरी से 27 फरवरी तक बजट सत्र हो सकता है.
नौकरी रोजगार पर फैसला: इसके साथ नौकरी रोजगार को लेकर भी आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. कैबिनेट में कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर 694 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गयी. डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गयी. शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
रोहतास में लगेगी फैक्ट्री: रोहतास में 107 करोड़ 32 लाख की लागत से सीमेंट फैक्ट्री लगायी जाएगी. डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा. 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: