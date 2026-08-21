बारिश की बूंदों का अब बारीकी से होगा हिसाब, रांची मौसम केंद्र में लगा बिहार-झारखंड का पहला डिस्ड्रोमीटर
भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र में बिहार-झारखंड क्षेत्र का पहला अत्याधुनिक डिस्ड्रोमीटर स्थापित किया गया है.
Published : August 21, 2026 at 4:24 PM IST
रांची:झारखंड में बारिश को अब सिर्फ मिलीमीटर में नहीं, बल्कि उसकी बूंदों की बारीकियों के साथ समझने की तैयारी शुरू हो गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के रांची केंद्र में बिहार-झारखंड क्षेत्र का पहला अत्याधुनिक डिस्ड्रोमीटर लगाया गया है. इस उपकरण की मदद से बारिश की बूंदों के आकार, संख्या और उनके गिरने की रफ्तार तक का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा.
कैसे काम करता है डिस्ड्रोमीटर
सामान्य तौर पर बारिश की मात्रा कितनी हुई, इसका आंकड़ा वर्षामापी से मिल जाता है, लेकिन डिस्ड्रोमीटर इससे आगे जाकर यह समझने में मदद करता है कि बारिश किस तरह की बूंदों के रूप में हो रही है, बूंदों का आकार कितना है और उनकी गति क्या है.
मौसम की भविष्यवाणी में भी मिलेगी मदद
रांची और झारखंड में मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से बनने वाली मौसम प्रणालियों का सीधा असर देखने को मिलता है. कई बार कम समय में तेज बारिश होती है, तो गरज-चमक के साथ होने वाली बारिश भी मौसम का मिजाज बदल देती है. ऐसे में अलग-अलग परिस्थितियों में बारिश की बूंदों की संरचना कैसी रहती है, इसका अध्ययन इस उपकरण से किया जा सकेगा.
इससे बारिश की तीव्रता और उसके स्वरूप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. साथ ही रडार से बारिश का अनुमान लगाने वाली तकनीक और मौसम पूर्वानुमान मॉडल की सटीकता को परखने और उसमें सुधार करने में भी ये आंकड़े उपयोगी हो सकते हैं.
IITM पुणे और IMD की संयुक्त पहल
डिस्ड्रोमीटर की स्थापना भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM, पुणे के वैज्ञानिक डॉ. अंबुज कुमार झा और परियोजना वैज्ञानिक रोहित पाटिल ने की. इस दौरान IMD रांची के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. बाबूराज, वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. यह उपकरण IITM पुणे की ART परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे डिस्ड्रोमीटर नेटवर्क का हिस्सा है. यह नेटवर्क केंद्र सरकार के ‘मिशन मौसम’ के तहत देश के अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों में बारिश की सूक्ष्म विशेषताओं को समझने के लिए तैयार किया जा रहा है.
झारखंड के मौसम अध्ययन को मिलेगा नया डेटा
रांची में इस उपकरण की स्थापना से झारखंड में बारिश से जुड़े अध्ययन के लिए एक नया डेटा स्रोत उपलब्ध होगा. वैज्ञानिक अलग-अलग मौसम प्रणालियों के दौरान बारिश के व्यवहार में होने वाले बदलावों का विश्लेषण कर सकेंगे.
IITM पुणे के वैज्ञानिक डॉ. अंबुज कुमार झा के मुताबिक, डिस्ड्रोमीटर से रांची और आसपास के इलाकों में बारिश के अवलोकन की क्षमता मजबूत होगी. इससे क्षेत्रीय मौसम अनुसंधान को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
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