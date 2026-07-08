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नीतीश कुमार की 'फौज' तैयार, JDU की प्रदेश कमिटी में 12 उपाध्यक्ष और 38 महासचिव को जगह

जेडीयू प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है. 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए गए हैं.

JDU State Committee
जेडीयू प्रदेश कमेटी की घोषणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 5:18 PM IST

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पटना: जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपनी कमेटी में 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव बनाए हैं. इसके साथ ही 15 प्रकोष्ठ की भी घोषणा की है. वहीं, 9 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं. ललन सरार्फ को फिर से प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

जेडीयू प्रदेश कमेटी का गठन: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने लिस्ट जारी कर दी है. जेडीयू प्रदेश कमेटी में कई पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया गया है तो वहीं कई नए युवा चेहरे को शामिल किया गया है. प्रदेश कमेटी में जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखा गया है. पूर्व सांसद , पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक को भी कमेटी में जगह दी गई है.

Umesh Kushwaha
नीतीश कुमार के साथ उमेश कुशवाहा व अन्य (ETV Bharat)

12 नेताओं को उपाध्यक्ष का जिम्मा: जिन नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनमें रमेश ऋषिदेव, महाबली सिंह, विनोद यादव, संजय सिंह, सुमित कुमार सिंह, मंजर आलम, कलाधर मण्डल, प्रमिला कुमारी प्रजापति, ज्ञानचंद पटेल, मालती सिंह, किरण रंजन, परशुराम तत्वा

कौन-कौन बने प्रवक्ता?: नीरज कुमार एक बार फिर मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं. इसके अलावे निहोरा प्रसाद यादव, भारती मेहता, नवल शर्मा, अभिषेक झा, शंभूनाथ सिंह, अनुप्रिया, चंदन कुमार सिंह, पूजा एंड शर्मा (पैट्रिक) को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है.

"जो भी काम करने वाले लोग हैं. विधानसभा चुनाव में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सबको कमेटी में जगह दी गई है. आगे जो भी अच्छा काम करेंगे उन्हें भी मौका मिलेगा."- उमेश सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

Umesh Kushwaha
प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)

जेडीयू में मार्च महीने में ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो गया था. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कमेटी का गठन तो कर दिया था लेकिन प्रदेश कमिटी के गठन का मामला लटका हुआ था. पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को लंबे समय से इसका इंतजार था. कमेटी में कई लोगों को जगह नहीं मिली है. अब देखना है कि पार्टी नेताओं का प्रदेश कमेटी को लेकर कैसा रिएक्शन होता है.

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