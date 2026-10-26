MLC रिजल्ट के बाद JDU में छिड़ेगी वर्चस्व की जंग? निशांत कुमार के नेतृत्व की होगी परीक्षा
एमएलसी नतीजों के बाद जेडीयू में गुटबाजी, नेतृत्व और वर्चस्व की परीक्षा होगी. निशांत कुमार की भूमिका पर भी सबकी नजरें रहेंगी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 26, 2026 at 1:38 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे मंगलवार 27 अक्टूबर को आने वाले हैं. इन नतीजों पर सिर्फ उम्मीदवारों की जीत-हार का फैसला नहीं होगा, बल्कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व, वर्चस्व और गुटबाजी को लेकर चल रही चर्चाओं को भी नई दिशा मिल सकती है. पार्टी ने अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की दिशा में भी कदम उठाया है. लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी पार्टी के अंदर उठे सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं.
अनंत सिंह प्रकरण ने उजागर की पार्टी के अंदर की खींचतान
पार्टी के सामने चुनौती: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोला और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार का समर्थन किया. पार्टी नेतृत्व की ओर से विवाद सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन अनंत सिंह ने अपना रुख नहीं बदला. आखिरकार चुनाव के बीच पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. इस पूरे प्रकरण ने जेडीयू के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बहस तेज कर दी.
क्या नतीजों के बाद बढ़ेगी खींचतान?
जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार होती रही हैं. संजय झा संगठन के स्तर पर सक्रिय हैं, जबकि ललन सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं. अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई थी, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका. इसके बाद अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई. अब सवाल है कि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम से क्या राजनीतिक संदेश लेता है.
जीते तो पार्टी संभालने की उलझन और हारे तो बिखरने का डर?
राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन के मुताबिक, यदि जेडीयू के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो चुनाव प्रबंधन और विवाद को संभालने की रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं. दूसरी ओर, यदि पार्टी उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो संगठन में सक्रिय नेताओं की भूमिका और प्रभाव को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो सकती हैं. हालांकि, नतीजों से संजय झा या ललन सिंह में से किसी एक की स्थिति अपने आप मजबूत या कमजोर हो जाएगी, ऐसा पहले से तय नहीं माना जा सकता.
'अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री ललन के खास आदमी'
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई के बाद भी जदयू के अंदर कलह थमता हुआ नहीं दिख रहा है. ललन सिंह को लेकर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ही अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी. ललन इस काम में सफल नहीं हुए और पूरे मामले में चुप्पी साधे रहे. यही नहीं वह अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए, जबकि यह माना जाता है कि अनंत सिंह, ललन सिंह के खास आदमी हैं.
''जेडीयू में साफ़ दिख रहा है कि पार्टी खेमें में बटी हुई है. नीतीश कुमार अब फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं. विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद पार्टी के अंदर कलह और बढ़ सकती है. पार्टी बिखराव की ओर बढ़ सकती है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का जो नेतृत्व है, वह पार्टी के अंदर विवाद को किस प्रकार से अब हैंडल करता है.''- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ
निशांत कुमार के लिए भी लिटमस टेस्ट?
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता बढ़ने के साथ जेडीयू में उनकी भूमिका पर भी नजरें टिकी हैं. पार्टी के कई नेता उन्हें भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर देखते हैं. ऐसे में एमएलसी चुनाव के नतीजे उनके लिए राजनीतिक संदेश देने का अवसर बन सकते हैं. खासकर पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत या हार को पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा सकता है.
लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की चुनौती
निशांत कुमार के सामने केवल चुनावी प्रदर्शन का सवाल नहीं है. उन्हें पार्टी के अलग-अलग नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा कायम करने की चुनौती भी होगी. यदि वह वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बनाने, संगठन को एकजुट रखने और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, तो उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर चर्चा मजबूत हो सकती है. लेकिन उन्हें सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह केवल एक चुनाव के नतीजे से तय नहीं होगा.
जेडीयू के अंदर गुटों की चर्चा?
संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती: जेडीयू में संजय झा, ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होगा. अनंत सिंह प्रकरण ने दिखाया है कि पार्टी के भीतर किसी विवाद को समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो उसका असर चुनावी गतिविधियों तक पहुंच सकता है. अब पार्टी को यह देखना होगा कि अनुशासन बनाए रखने के साथ वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद और समन्वय कैसे मजबूत किया जाए.
क्या नीतीश कुमार की भूमिका निर्णायक रहेगी?
जेडीयू की राजनीति लंबे समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व के इर्द-गिर्द रही है. ऐसे में पार्टी के भीतर उठने वाले विवादों को संभालने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. हालांकि, नेतृत्व की क्षमता या उनकी निर्णय लेने की स्थिति पर कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय यह देखना जरूरी होगा कि चुनाव के बाद पार्टी किस तरह के संगठनात्मक फैसले लेती है और वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों को कैसे सुलझाती है.
आरजेडी का निशाना, जेडीयू ने किया गुटबाजी से इनकार
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद के मुताबिक, जेडीयू के भीतर विचारधारा और नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है. उनका आरोप है कि नीतीश कुमार की विचारधारा से जुड़े नेताओं को किनारे किया जा रहा है. विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को जेडीयू की अंदरूनी कमजोरी के तौर पर पेश कर रहे हैं.
''जदयू के अंदर समाजवाद और बीजेपी की विचारधारा की लड़ाई हो रही है. नीतीश कुमार की विचारधारा के लोगों को बीजेपी की विचारधारा वाले लोग साइड लाइन करने में लगे हैं. विवाद इसीलिए हो रहा है. आगे यह विवाद और बढ़ेगा.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी
'जेडीयू एकजुट आरजेडी अपना घर देखे'
जेडीयू के प्रवक्ता चंदन सिंह ने गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई की बात को खारिज किया है. उनका कहना है कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम करने वालों पर नेतृत्व कार्रवाई करेगा. इस तरह पार्टी जहां एकजुटता का दावा कर रही है, वहीं अनंत सिंह प्रकरण के बाद उठे सवालों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है.
''पार्टी में कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है. यह नीतीश कुमार की पार्टी है. सभी विधायक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है. आरजेडी को अपने पार्टी की स्थिति देखना चाहिए उनके विधायक तेजस्वी यादव के साथ हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ.''- चंदन सिंह, प्रवक्ता जदयू
नतीजों के बाद क्या बदलेगा?
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव में चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. जेडीयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें पटना स्नातक, तिरहुत स्नातक, दरभंगा शिक्षक और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इनमें पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह के विरोध के कारण मुकाबला खास तौर पर चर्चा में रहा.
नतीजों के बाद तीन सवाल अहम
क्या जेडीयू अपने उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर संगठन में एकजुटता का संदेश दे पाएगी? क्या संजय झा और ललन सिंह के बीच बेहतर तालमेल बन पाएगा? और क्या निशांत कुमार वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा पाएंगे? इन सवालों के जवाब चुनाव परिणामों के साथ-साथ उसके बाद होने वाली बैठकों और पार्टी के फैसलों से भी मिलेंगे.
नतीजों के बाद स्थिति होगी साफ
27 अक्टूबर का एमएलसी चुनाव परिणाम जेडीयू के लिए सिर्फ चार सीटों पर प्रदर्शन का मामला नहीं है. यह अनंत सिंह प्रकरण के बाद संगठनात्मक अनुशासन, वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल और निशांत कुमार की उभरती राजनीतिक भूमिका पर चर्चा को नई दिशा दे सकता है. लेकिन पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई बढ़ेगी या नेतृत्व मतभेदों को साध लेगा, इसका फैसला नतीजों के साथ आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम करेंगे.
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