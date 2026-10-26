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MLC रिजल्ट के बाद JDU में छिड़ेगी वर्चस्व की जंग? निशांत कुमार के नेतृत्व की होगी परीक्षा

MLC रिजल्ट आते ही जेडीयू में वर्चस्व की होगी लड़ाई? ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे मंगलवार 27 अक्टूबर को आने वाले हैं. इन नतीजों पर सिर्फ उम्मीदवारों की जीत-हार का फैसला नहीं होगा, बल्कि जेडीयू के भीतर नेतृत्व, वर्चस्व और गुटबाजी को लेकर चल रही चर्चाओं को भी नई दिशा मिल सकती है. पार्टी ने अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की दिशा में भी कदम उठाया है. लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी पार्टी के अंदर उठे सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं.

पार्टी के सामने चुनौती: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह ने खुलकर मोर्चा खोला और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज कुमार का समर्थन किया. पार्टी नेतृत्व की ओर से विवाद सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन अनंत सिंह ने अपना रुख नहीं बदला. आखिरकार चुनाव के बीच पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की. इस पूरे प्रकरण ने जेडीयू के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बहस तेज कर दी.

निशांत कुमार के लिए भी लिटमस टेस्ट? (ETV Bharat)

क्या नतीजों के बाद बढ़ेगी खींचतान?

जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं लगातार होती रही हैं. संजय झा संगठन के स्तर पर सक्रिय हैं, जबकि ललन सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं. अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी ललन सिंह को दी गई थी, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका. इसके बाद अनंत सिंह पर कार्रवाई हुई. अब सवाल है कि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम से क्या राजनीतिक संदेश लेता है.

जीते तो पार्टी संभालने की उलझन और हारे तो बिखरने का डर?

राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन के मुताबिक, यदि जेडीयू के उम्मीदवारों का प्रदर्शन कमजोर रहता है, तो चुनाव प्रबंधन और विवाद को संभालने की रणनीति पर सवाल उठ सकते हैं. दूसरी ओर, यदि पार्टी उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो संगठन में सक्रिय नेताओं की भूमिका और प्रभाव को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो सकती हैं. हालांकि, नतीजों से संजय झा या ललन सिंह में से किसी एक की स्थिति अपने आप मजबूत या कमजोर हो जाएगी, ऐसा पहले से तय नहीं माना जा सकता.

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'अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री ललन के खास आदमी'

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि अनंत सिंह पर कार्रवाई के बाद भी जदयू के अंदर कलह थमता हुआ नहीं दिख रहा है. ललन सिंह को लेकर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ही अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई थी. ललन इस काम में सफल नहीं हुए और पूरे मामले में चुप्पी साधे रहे. यही नहीं वह अपने इलाके में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए, जबकि यह माना जाता है कि अनंत सिंह, ललन सिंह के खास आदमी हैं.

''जेडीयू में साफ़ दिख रहा है कि पार्टी खेमें में बटी हुई है. नीतीश कुमार अब फैसला लेने की स्थिति में नहीं हैं. विधान परिषद चुनाव का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद पार्टी के अंदर कलह और बढ़ सकती है. पार्टी बिखराव की ओर बढ़ सकती है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का जो नेतृत्व है, वह पार्टी के अंदर विवाद को किस प्रकार से अब हैंडल करता है.''- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

ललन सिंह और निशांत कुमार के साथ उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)

निशांत कुमार के लिए भी लिटमस टेस्ट?

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता बढ़ने के साथ जेडीयू में उनकी भूमिका पर भी नजरें टिकी हैं. पार्टी के कई नेता उन्हें भविष्य के नेतृत्व से जोड़कर देखते हैं. ऐसे में एमएलसी चुनाव के नतीजे उनके लिए राजनीतिक संदेश देने का अवसर बन सकते हैं. खासकर पटना स्नातक सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार नीरज कुमार की जीत या हार को पार्टी के भीतर चल रही राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा सकता है.

लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की चुनौती

निशांत कुमार के सामने केवल चुनावी प्रदर्शन का सवाल नहीं है. उन्हें पार्टी के अलग-अलग नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच भरोसा कायम करने की चुनौती भी होगी. यदि वह वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय बनाने, संगठन को एकजुट रखने और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, तो उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर चर्चा मजबूत हो सकती है. लेकिन उन्हें सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया जाएगा या नहीं, यह केवल एक चुनाव के नतीजे से तय नहीं होगा.

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जेडीयू के अंदर गुटों की चर्चा?

संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती: जेडीयू में संजय झा, ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होगा. अनंत सिंह प्रकरण ने दिखाया है कि पार्टी के भीतर किसी विवाद को समय रहते नहीं सुलझाया गया, तो उसका असर चुनावी गतिविधियों तक पहुंच सकता है. अब पार्टी को यह देखना होगा कि अनुशासन बनाए रखने के साथ वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद और समन्वय कैसे मजबूत किया जाए.